Quên bánh đồng xu phô mai đi, đây là món bánh phô mai siêu ngon mà lại dễ làm ngay tại nhà

Chuẩn bị:

- 1 thanh bơ lạt

- 1 cốc nước

- ½ muỗng cà phê muối

- 1 cốc bột mì đa dụng

- 4 quả trứng

- 1 cốc phô mai cheddar bào sẵn

- 2 muỗng cà phê húng tây tươi

- Tiêu tươi xay

Cách làm:

Bước 1: Trong 1 chảo cỡ vừa, thêm nước, bơ, muối rồi đun sôi ở nhiệt độ cao.

Bước 2: Giảm nhiệt và thêm bột mì vào khuấy nhanh tay. Nên dùng thìa gỗ khi khuấy vì nó sẽ tạo thành một hỗn hợp đặc. Tiếp tục nấu trong vài phút.

Bước 3: Tắt bếp, để nguội trong vài phút. Khuấy đều để bột nhanh nguội hơn. Thêm trứng vào khi bột còn ấm và khuấy đều tay đến khi khối bột trở thành hỗn hợp dạng kem.

Bước 4: Thêm phô mai bào, húng tây và một ít hạt tiêu vào trộn đều.

Bước 5: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 220 độ C. Múc từng viên nhỏ vào khay nướng có lót silicon hoặc giấy nướng chuyên dụng. Nướng bánh ở nhiệt độ 220 độ C trong 10 phút. Hạ nhiệt xuống 160 độ C và nướng thêm 15 phút nữa đến khi bánh phồng lên và có màu vàng nhạt.

Bước 6: Cho ra đĩa và thưởng thức.

Nguồn: [Link nguồn]