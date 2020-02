Phòng bệnh mùa dịch: 10 món ăn, uống vừa ngon vừa... khoẻ!

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Vitamin C là thứ hay được các bác sĩ nhắc đến trong mùa dịch bệnh, bởi có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, việc bổ sung nó qua đường ăn uống cực kỳ dễ dàng.

Theo khuyến cáo của Văn phòng Dinh dưỡng bổ sung (ODS) thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nhu cầu vitamin C hàng ngày tùy thuộc và giới tính và đối tượng, cụ thể:

- Nam giới: 90 mg/ngày.

- Phụ nữ bình thường: 75 mg/ngày.

- Thai phụ: 85 mg/ngày.

- Phụ nữ đang cho con bú: 120 mg/ngày.

- Nếu là người hút thuốc, hãy tự cộng thêm 35 mg/ngày vào tiêu chuẩn.

Để bổ sung vitamin C đủ mà không cần quá "căng bụng", tờ Medical News Today điểm mặt một số món ăn ngon lành giúp bạn chỉ cần ăn một ít đã đủ tiêu chuẩn.

1. Ổi: đây là một "siêu thực phẩm" để bổ sung vitamin C. Với một chén ổi cắt lát, bạn đã nạp vào tới 377 mg vitamin C, tức gấp hơn 4 lần so với mức yêu cầu đối với một nam giới.

2. Ớt chuông: 1 chén ớt chuông đỏ chứa tới 190 mg vitamin C, trong khi một chén ớt chuông xanh chứa 120 mg, tuy nhiên bạn phải ăn sống.

3. Nước ép cà chua: với 1 ly hoặc 1 lon, bạn nạp được 170 mg Vitamin C.

4. Nước cam: một ly chứa 124 mg.

5. Cam tươi: 1 quả lớn chứa khoảng 97,5 mg.

6. Dâu tây: 1 chén chứa 97,6 mg.

7. Đu đủ: một quả nhỏ chứ 95,6 mg.

8. Bông cải xanh: một chén chứa 81, 2 mg nếu ăn sống.

9. Thơm: 1 chén chứa 78,9 mg nếu ăn sống.

10: Xoài: 1 chén chứa 60 mg.

Ngoài những thực phẩm này, một số món dễ tìm khác như chanh, cải xoăn, bông cải trắng, khoai tây, trái kiwi… cũng là nguồn cung vitamin C dồi dào, nhưng bạn sẽ phải ăn nhiều hơn một chút để đủ khẩu phần.

Bổ sung vitamin và các vi chất khác qua thực phẩm được y học coi là phương án an toàn bởi thường không gây hại nếu bạn lỡ ăn hơi dư thừa, đồng thời là phương án dễ thực hiện và thường rẻ tiền hơn việc dùng thuốc bổ.

Tuy nhiên, nên lưu ý chế độ ăn chỉ là một trong các biện pháp nên thực hiện để tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Trong những mùa dịch, bạn còn cần tuân thủ đồng thời những hướng dẫn y khoa khác về vệ sinh, chế độ sinh hoạt, vận động.

