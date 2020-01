Những món ăn ngày Tết tiềm ẩn nguy cơ ung thư, cần cảnh giác

Thứ Tư, ngày 29/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Dưới đây là 5 loại thực phẩm phổ biến trong ngày Tết nhưng gây ung thư cao mà chúng ta không lường hết được tác hại nguy hiểm của nó.

Theo Viện nghiên cứu ung thư (Cancer Research Institute), ước tính có khoảng 18,1 triệu ca ung thư mới trên toàn cầu, ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở Hoa Kỳ.

Căn bệnh ung thư được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau như do gien di truyền, do tác động môi trường sống, do sức đề kháng và việc ăn uống hàng ngày với những thực phẩm thiếu lành mạnh. Đặc biệt, vào dịp Tết, mức độ tiêu tụ thực phẩm tăng cao, người tiêu dùng cần cảnh giác với nhóm thực phẩm tiềm ẩn gây bệnh nguy hiểm, kể cả ung thư:

Thịt nướng, thịt chế biến sẵn

Ảnh minh họa

Các loại thịt đã qua chế biến, tẩm ướp như xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng, thịt bò khô, mực tẩm gia vị, thịt hun khói… tuy là những thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất, kích thích khẩu vị ăn ngon và tiện lợi khi sử dụng nhưng nó lại có thể là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và các loại ung thư khác.

Vì trong các loại thịt này, đặc biệt là thịt nướng và thịt tẩm ướp muối đều chứa những hợp chất có thể gây ung thư như N-nitroso, heterocyclic amin rất nguy hiểm. Do đó, bạn cần hạn chế ăn các loại thịt này để làm giảm nguy cơ gây bệnh ung thư cho chính bản thân mình và các thành viên trong gia đình.

Thực phẩm bị nấm mốc

Ảnh minh họa

Nhiều người có tâm lý tích trữ thực phẩm trong những ngày Tết, ra riêng những thực phẩm không bảo quản tốt bị nấm mốc, ôi thiu, tiếc của không vứt bỏ mà mang ra chiên rán tận dụng ăn tiếp.

Theo các chuyên gia, thực phẩm sau khi bị nấm mốc sẽ sản xuất ra chất độc hại gây ung thư là streptozotocin aflatoxin, do đó bạn cần loại bỏ ngay, đừng bao giờ suy nghĩ đơn giản nấm mốc trong thực phẩm khi sơ chế sạch vẫn có thể dùng được trong khi chúng lại chứa đựng mầm mống gây nên các căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Rau, trái cây bị tẩm ướp hóa chất

Ảnh minh họa

Ngày nay vì nhu cầu lợi nhuận mà các loại trái cây, rau xanh có xuất xứ không rõ ràng được tẩm ướp hóa chất với nồng độ cao tích trữ bán trong dịp Tết. Nhiều loại trái cây do tẩm ướp hóa chất có thể bảo quản từ 6- 8 tháng vẫn tươi ngon lạ kỳ. Trong khi những loại hóa chất, thuốc trừ sâu này lại chứa đựng nguy cơ gây ung thư rất cao.

Thực phẩm biến đổi gen

Ảnh minh họa

Ngày nay, thực phẩm biến đổi gen được sử dụng hóa chất để trồng ngày càng trở nên phổ biến trong khi nhóm thực phẩm này đến nay vẫn bị nghi ngờ về việc chúng tốt hay không. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ trong quá trình chọn mua thực phẩm và tốt nhất nên tránh xa những thực phẩm biến đổi gen.

Các món muối chua

Ảnh minh họa

Dưa hành, dưa cải,.. là những món được yêu thích trong ngày Tết, có vị chua ngọt rất dễ ăn. Nó có tác dụng giảm ngấy, kích thích vị giác ngon miệng hơn khi ăn những món ăn béo ngậy như thịt mỡ, bánh chưng ngon…

Tuy nhiên, dưa hành, dưa món nếu không biết sử dụng đúng cách, đúng đối tượng sẽ trở thành tác nhân gây bệnh cho sức khỏe bạn. Trường hợp đồ muối bị nổi váng trắng thì có thể hớt bỏ váng, dùng nước ấm rửa sạch để ăn được. Nhưng nếu nổi mốc đen thì tuyệt đối không nên dùng vì có thể gây bệnh ung thư gan, tổn thương hệ thần kinh trung ương, tim, phổi và sản sinh ra một số chất độc hại khác.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/nhung-mon-an-ngay-tet-tiem-an-nguy-co-ung-thu-can-canh-giac-20200116143051255.htm