Ngọt ngon bí ngô non xào thịt bò rất đơn giản mà ngon cơm

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 01:00 AM (GMT+7)

Quả bí ngô non đang được bán nhiều tại các chợ dân sinh. Bí non vừa giòn vừa ngọt khi xào với thịt bò thơm mềm sẽ tạo nên món ngon lạ miệng cho bữa cơm gia đình.

Ngọt ngon bí non xào thịt bò

Nguyên liệu:

- Thịt bò: 300g

- Bí ngô non: 500g

- Hành hoa, tỏi

- Gia vị, dầu ăn.

Cách làm món bí non xào thịt bò ngọt ngon:

Thịt bò sơ chế sạch, thái miếng mỏng ướp với gia vị và 1 thìa dầu ăn cho ngấm khoảng 10 phút.

Bí ngô non đang được bán rất nhiều tại các chợ dân sinh. Các bạn nên chọn quả bí ngô non xanh, hạt mềm và còn tươi mới thì khi xào sẽ giòn và ngọt. Gọt sạch vỏ bí non, cắt thành miếng to bản, dày khoảng 1cm.

Tỏi bóc vỏ đập dập cho vào phi thơm với dầu ăn. Cho thịt bò đã ướp vào xào to lửa cho thịt bò chín tái khoảng 90% thì cho ra bát để riêng.

Thêm dầu ăn vào chảo vừa xào thịt bò, thêm ít tỏi băm vào phi thơm, cho phần bí non vào xào, nêm gia vị cho vừa miệng.

Bí non chín tới, các bạn cho phần thịt bò vào xào cùng, đảo đều để bí và thịt bò chín và ngấm vào nhau. Chỉ nên xào bí non chín tới để giữ độ giòn ngọt của bí.

Cuối cùng các bạn thêm hành hoa vào là đã hoàn thành món bí ngô non xào thịt bò.

Thịt bò mềm thơm kết hợp với bí non giòn ngọt, thưởng thức trong bữa cơm gia đình sẽ rất ngon và lạ miệng.

Chỉ với khoảng 15 phút là các bạn đã có ngay đĩa bí non xào thịt bò ngon ngọt cho bữa cơm nhà mình.

Món bí non xào thịt bò giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ thể, lại có màu sắc hấp dẫn nên cả nhà ai cũng thích.

Chúc các bạn ngon miệng với món bí non xào thịt bò đơn giản này!

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/mon-ngon-tu-thit-bo-va-qua-bi-ngo-non-254360.htmlNguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/mon-ngon-tu-thit-bo-va-qua-bi-ngo-non-254360.html