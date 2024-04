Nên chọn mua trứng gà quả to hay nhỏ?

Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ thơm ngon còn có giá trị dinh dưỡng cao. Với nhiều gia đình, trứng gần như được tiêu thụ hàng ngày.

Nhiều người có xu hướng thích những quả trứng to, bởi nghĩ trứng to không chỉ được nhiều hơn, hơn nữa cũng sẽ có dinh dưỡng cao hơn.

Trên thực tế, kích thước quả trứng không hẳn liên quan trực tiếp tới kích thước lòng đỏ và tỷ lệ chất dinh dưỡng. Dù to hay nhỏ, mỗi quả trứng đều có các chất dinh dưỡng cơ bản tương tự nhau như protein, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Vậy sự khác biệt về kích thước trứng đến từ đâu? Điều này chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như giống, độ tuổi, sức khỏe và chu kỳ đẻ của gà. Gà mái tơ thường đẻ những quả trứng nhỏ hơn và khi già trứng sẽ to hơn. Tức, trứng to do gà mái già đẻ ra, trứng nhỏ do gà tơ đẻ.

Dân gian thường gọi trứng gà mái tơ là trứng con so (gà đẻ lứa đầu tiên). Bao đời nay người ta tin rằng trứng gà so thơm hơn, ngon hơn và sức đề kháng tốt hơn trứng gà khác.

Một nghiên cứu của Đại học Iowa, Mỹ công bố trên tờ Farmer's Weekly cho thấy sự khác biệt chất lượng trứng giữa quả to hay nhỏ không quá lớn, nhưng có thể cảm nhận được trứng to sẽ có nhiều nước hơn, tức nó không ngon bằng gà nhỏ.

Tùy vào mục đích sử dụng, bạn hãy lựa chọn kích cỡ phù hợp. Chọn quả lớn sẽ có lợi hơn với thợ làm bánh, vận động viên thể hình hoặc bất cứ ai muốn được lợi nhiều nhất có thể. Nhưng nếu quan tâm đến hương vị, hãy chọn trứng gà con so.

Tùy thuộc vào giống gà, song thông thường gà mái tơ đẻ trứng nhỏ, gà già đẻ trứng to. Ảnh: Food52

Ngoài ra còn nhiều mẹo chọn trứng khác cần lưu ý:

- Khi mua trứng, trước tiên chúng ta phải tránh những quả rạn vỡ. Cho dù giá có rẻ hơn cũng tránh mua vì có thể vi khuẩn đã xâm nhập vào bên trong.

- Trứng mới đẻ sẽ có một lớp bột trắng trên bề mặt, khi chạm nhẹ sẽ có cảm giác hơi thô ráp. Còn những loại trứng có bề mặt rất nhẵn nghĩa là đã để lâu và không còn tươi nữa. Ngoài ra, nếu trên bề mặt trứng có đốm hoặc vết máu, có thể do con gà đó bị bệnh. Hãy tránh mua chúng.

- Có ba màu trứng phổ biến gồm trứng trắng, xanh và nâu. Có lời khuyên dân gian rằng trứng xanh tốt nhất, tiếp đến là trứng trắng và nâu. Trên thực tế, màu sắc trứng không liên quan đến dinh dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]