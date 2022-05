Món ăn kinh dị bị cấm nhưng giới quý tộc nhiều người săn lùng

Gan ngỗng có giá thành cực kỳ cao, thường chỉ giới quý tộc mới có thể mua được. Mặc dù món ăn này đã bị cấm ở nhiều quốc gia vì sự nhân đạo, nhưng vẫn rất nhiều người muốn thưởng thức nó nên tìm mua bằng mọi cách.

Để sản xuất gan ngỗng, hằng ngày công nhân phải dùng ống hút bơm tới 1-2 kg ngũ cốc và chất béo vào dạ dày của chúng. Quá trình này được gọi là “ép ăn”. Việc ép ăn khiến gan của những con ngỗng này phình ra gấp 10 lần kích thước bình thường. Nhiều con gặp khó khăn trong việc đứng bởi vì phần gan căng cứng làm bụng của chúng bị biến dạng, và chúng có thể tự xé lông và tấn công nhau do căng thẳng.

Những con ngỗng được giữ trong những chiếc lồng nhỏ hoặc những cái chuồng đông đúc. Chúng không thể tự tắm rửa hoặc chải chuốt mà phủ một lớp phân trộn với các loại dầu thường bảo vệ lông khỏi nước.

Một phóng viên của Newsweek đã đến thăm một trang trại của nhà máy gan ngỗng, mô tả những con ngỗng là "bơ phờ" và "thường bị què vì nhiễm trùng chân do đứng trên tấm lưới kim loại trong chuồng nuôi". Các vấn đề sức khỏe phổ biến khác bao gồm tổn thương thực quản, nhiễm nấm, tiêu chảy, suy giảm chức năng gan, căng thẳng do nhiệt, tổn thương và gãy xương ức. Một số con ngỗng bị chết vì viêm phổi do hít thở, xảy ra khi hạt bị ép vào phổi ngỗng hoặc khi chúng bị sặc chất nôn của chính mình.

Trong một nghiên cứu, những con ngỗng bị ép ăn có tỷ lệ tử vong cao gấp 20 lần so với nhóm còn lại, những con không bị ép ăn.

Vì gan ngỗng chỉ được làm từ gan của những con đực, nên tất cả ngỗng cái - 40 triệu con mỗi năm chỉ riêng ở Pháp - đều vô dụng đối với ngành công nghiệp và do đó chỉ đơn giản là ném vào máy xay để cơ thể của chúng có thể được chế biến thành phân bón hoặc thức ăn cho mèo.

Một cuộc điều tra của PETA tại Hudson Valley Foie Gras ở New York cho thấy, một công nhân sẽ ép 500 con ngỗng ăn mỗi ngày. Tốc độ đó có nghĩa là họ thường đối xử thô bạo với những con ngỗng và khiến chúng bị thương, đau đớn. Vì vậy, nhiều con bị chết vì nội tạng bị vỡ do cho ăn quá nhiều. Một công nhân nói với điều tra viên của PETA rằng, anh ta có thể sờ thấy những cục giống như khối u do bị ép ăn trong cổ họng của một số con ngỗng. Nhiều con bị vết thương ở cổ do giòi cắn rất nghiêm trọng đến nỗi nước tràn ra ngoài khi nó uống.

Một cuộc điều tra khác của PETA tại Thung lũng Hudson vào năm 2013 đã ghi lại rằng, trước thời kỳ ép ăn, hàng nghìn con ngỗng con đã bị nhồi nhét vào những cái chuồng khổng lồ giống như nhà kho. Điều tra viên của PETA đã thấy các công nhân kéo cổ ngỗng dọc theo sàn và kẹp chúng vào giữa hai chân trước khi cho các ống dẫn truyền bằng kim loại xuống cổ họng của chúng.

Theo tính toán riêng của Thung lũng Hudson, hằng năm, có khoảng 15.000 con ngỗng trong trang trại chết trước khi chúng được giết mổ. Mỗi tuần, một công ty này bán gan ngỗng làm từ 5.000 con ngỗng bị bệnh.

Việc sản xuất gan ngỗng quá độc ác đến nỗi California đã cấm sản xuất. Việc ép ăn thịt động vật là vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Israel, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ. Ấn Độ cũng đã cấm nhập khẩu gan ngỗng, có nghĩa là nó không thể được bán hợp pháp ở bất cứ đâu trong nước.

