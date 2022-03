Luộc trứng vịt lộn xưa rồi, giờ đem nướng mới là món cực ngon, công thức vô cùng đơn giản

Thứ Tư, ngày 02/03/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trứng vịt lộn nướng – món ăn mới lạ vô cùng dễ làm và ngon hơn nhiều so với trứng vịt lộn luộc.

Làm trứng vịt lộn nướng vì con trai thèm ăn

Trước khi có dịch, hai vợ chồng chị Lan Anh (Hà Nội) đưa con đi miền Tây chơi, được thưởng thức món trứng vịt lộn nướng. Ngay lần đầu ăn món này cậu đã nằn nì bố mẹ cho ăn 2 quả, xong nhìn sang bát thấy bố e dè chưa ăn và bố mẹ đang mải chuyện cậu đã đổi bát ăn luôn quả trứng của bố... thế mà vẫn thòm thèm.

Trứng vịt lộn luộc xưa rồi, giờ nướng ngon hơn. Ảnh minh họa.

Giờ con trai chị Lan Anh và 2 đứa cháu phải học online ở nhà. Các mẹ thay phiên nhau phục vụ cơm nước cho con học, đã thế con trai chị còn vòi ăn trứng vịt lộn nướng, khiến 2 đứa cháu cũng nhìn chị chờ đợi. Rồi như củng cố lòng tin cho hai người bà con, con trai chị Lan Anh khoe trứng vịt lộn nướng thơm ngon hơn trứng vịt lộn luộc rất nhiều, béo và có cả mùi khói bếp.

Chị Lan Anh phì cười, bèn đi tìm công thức làm món trứng vịt lộn nướng và thấy làm khá đơn giản như sau:

Nguyên liệu

- Trứng vịt lộn 10 quả (số lượng tùy bạn).

- Dầu ăn, hành tím, ớt, hành lá, tỏi, rau răm, đậu phộng, ớt sừng, quất, nộm, dưa chua ăn kèm.

- Gia vị: ½ muỗng café muối, ½ muỗng bột ớt, 1,5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước lọc, mắm, muối, mì chính, hạt nêm, đường, tương ớt…

Cách làm

Rửa và luộc trứng vịt lộn để sôi 5 phút thì vớt ra ngâm với nước lạnh.

Băm nhuyễn ớt, tỏi, hành tím.

Hành lá thì thái nhỏ cho vào bát con (để làm mỡ hành). Đun nóng 2-3 muỗng dầu nóng rồi đổ vào bát hành lá.

Pha nước xốt:

Cho tương ớt, nếu thích cay hơn thì cho thêm ớt bột, nêm thêm mắm, đường, muối, 4 thìa nước lọc.

Phi thơm hành tỏi ớt đã băm, đổ phần nước xốt trên vào, trộn đều rồi tắt bếp.

Trứng vịt lộn nướng giấy thiếc. Ảnh minh họa.

Đập trứng vịt lộn vào bát (dùng bát sành, đồ sành để nướng là tốt nhất), đặt lên lò than củi, rưới mỡ hành, nước xốt vào cho ngấm gia vị. Nướng trứng vịt lộn trên lò than củi là ngon nhất, nếu không thì nướng trên bếp gas, bếp từ nhưng không ngon và dậy mùi bằng than củi.

Nướng cho đến khi nước xốt sôi lên thì có thể rắc đậu phộng băm nhuyễn, hành phi, rau răm... tùy thích. Món này ăn kèm với nộm hoặc dưa góp rất ngon.

Nướng trứng vịt lộn ở nhà

Chị Lan Anh đã biến tấu món trứng vịt lộn nướng ở nhà cho con như sau:

Lấy giấy nhôm (dùng để nướng) gấp hai lượt, rồi đặt vào cái bát tô để tạo hình cái bát.

Đập trứng vịt lộn đã luộc vào bát giấy nhôm (lấy cả nước ), rồi thêm gia vị tiêu xay, muối, ớt, mì chính, gừng, răm, 1 thìa mỡ.

Đặt nguyên cái bát giấy nhôm đó lên bếp từ và đun tới sôi thì khum bớt miệng bát lại, đảo từng quả trứng cho thấm đều nước và gia vị trong bát giấy nhôm. Cứ thế đun tiếp và thi thoảng lại đảo trứng.

Khi nước trong bát giấy nhôm sền sệt, bề mặt trứng hơi sem sém, tỏa mùi thơm lừng thì bưng ra ngay cho con ăn nóng, rất thơm mà không có mùi tanh.

Vậy là chị Lan Anh đã làm xong món trứng vịt lộn nướng tại nhà, các con cháu ăn khen nức nở. Riêng con trai chị bảo là ăn ngon, nhưng chưa ngon bằng ở miền Tây.

Nhờ có sự thèm ăn của con trai mà chị đã biết làm trứng vịt lộn nướng dân dã thơm ngon tại nhà, không phải đi nhà hàng nữa.

Từ mai chị sẽ mua trứng và nguyên liệu về chế biến, vừa rẻ mà vệ sinh. Trứng vịt lộn còn rất bổ dưỡng, nhưng cũng chỉ cho quý tử ăn 2-3 lần/tuần chứ không thể cho ăn nhiều.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/luoc-trung-vit-lon-xua-roi-gio-dem-nuong-moi-la-mon-cuc-ngon-lai-co-the-t...Nguồn: https://giadinh.net.vn/luoc-trung-vit-lon-xua-roi-gio-dem-nuong-moi-la-mon-cuc-ngon-lai-co-the-tu-lam-o-nha-voi-cong-thuc-vo-cung-don-gian-172220301142347204.htm