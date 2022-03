Không cần hành, trứng hấp với rau này siêu ngon lại giúp tăng đề kháng

Thay vì kết hợp trứng với hành lá theo cách thông thường, sử dụng loại rau này, bạn sẽ có món ăn mềm ngon, hấp dẫn lại vô cùng bổ dưỡng.

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc của con người trong nhiều thế kỷ. Không chỉ thơm ngon, trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Trứng là nguồn giàu selen, vitamin D, B6, B12 và các khoáng chất như kẽm, sắt và đồng. Lòng trắng trứng chứa hơn 1/2 lượng protein, rất giàu vitamin B2 và lượng chất béo thấp hơn lòng đỏ. Trong khi đó, lòng đỏ trứng có nhiều calo và chất béo hơn so với lòng trắng. Lòng đỏ có các vitamin bao gồm vitamin A, D, E, K và lecithin.

Nhờ giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, trứng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như: Tốt cho xương, tóc và móng; Tốt cho sức khỏe tim mạch; Tốt cho mắt; Giúp giảm cân; Tăng cường trí nhớ; Kiểm soát cholesterol.

Trong khi đó, cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) cũng được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ có nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào.

Cải bó xôi có canxi, mangan, vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh, ngăn ngừa loãng xương. Bên cạnh đó, cải bó xôi là nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang ôxy đến các vùng khác nhau của cơ thể, từ đó giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt.

Cải bó xôi có các vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magiê giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.

Lutein và zeaxanthin là các carotenoid trong cải bó xôi giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài. Ví dụ, như vitamin C giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Cải bó xôi cũng chứa hàm lượng vitamin A dồi dào, giúp hỗ trợ thị lực tốt.

Cải bó xôi là một nguồn nitrat vô cơ mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cải bó xôi cũng có thể làm giảm huyết áp, làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn và nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe tim mạch. Lượng kali từ cải bó xôi giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường.

Ngoài chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cải bó xôi còn cung cấp chất chống oxy hóa giúp chống viêm và bảo vệ bệnh tật. Những chất này bao gồm kaempferol, một flavonoid được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư cũng như làm chậm sự phát triển và lan rộng của bệnh. Một chất khác, được gọi là quercetin, có tác dụng bảo vệ trí nhớ cũng như bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2.

Có thể thấy trứng và cải bó xôi đều rất tốt cho sức khỏe. Do đó sự kết hợp của 2 loại thực phẩm trong món trứng hấp cải bó xôi sẽ mang đến một món ăn mềm thơm, nóng hổi lại bổ dưỡng, giúp tăng sức đề kháng. Cách làm cụ thể như sau:

Nguyên liệu:

- 200g rau cải bó xôi

- 5 quả trứng gà

- 120 ml nước ấm

- Tỏi băm, hạt tiêu, rau mùi

- Gia vị: Nước tương nhạt, giấm thơm balsamic, dầu hào, tiêu bột, dầu mè, muối, đường

Cách chế biến:

- Cải bó xôi nhặt bỏ rễ và lá hỏng, rửa sạch.

- Đun sôi một nồi nước, cho 1 thìa cà phê muối và 2 giọt dầu ăn vào. Nước sôi thì cho cải bó xôi vào chần sơ trong 1 phút.

- Hết thời gian vớt ngay cải bó xôi ra và xả qua nước lạnh để rau giữ được màu xanh đẹp mắt. Vắt kiệt nước và thái rau thành khúc nhỏ.

- Trứng đập ra bát to, thêm 1 thìa cà phê muối vào khuấy tan rồi đổ 120 ml nước ấm vào, khuấy đều.

- Lọc trứng qua rây để loại bỏ bọt rồi cho rau cải bó xôi vào, khuấy đều nhưng nhẹ tay.

- Chuẩn bị một khay thủy tinh. Bọc một lớp màng bọc thực phẩm hoặc quét trực tiếp dầu ăn lên khay thủy tinh để chống dính sau đó đổ hỗn hợp trứng và rau vào khay.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc khay thủy tinh lại, chọc thủng vài lỗ nhỏ để thoát khí rồi cho vào nồi hấp. Sau khi nước sôi, tiếp tục hấp trứng ở lửa vừa và nhỏ khoảng 15 phút hoặc cho đến khi trứng hấp đông lại là được.

- Làm nước sốt: Cho nước tương, giấm thơm balsamic, dầu hào, tỏi băm, hạt tiêu, rau mùi, tiêu bột, dầu mè, muối, đường, trộn đều. Các nguyên liệu và gia vị bạn có thể tự gia giảm theo khẩu vị. Lưu ý trứng đã có độ mặn nhất định do đó không nên pha nước sốt quá mặn.

- Khi trứng hấp cải bó xôi chín thì lấy khay hấp ra khỏi nồi, để nguội bớt. Lật ngược khay trứng hấp, bóc bỏ màng bọc thực phẩm, lấy trứng ra, cắt trứng thành miếng nhỏ vừa ăn rồi bày ra đĩa.

Món trứng hấp cải bó xôi mềm thơm, chấm với nước sốt chua cay mặn ngọt vô cùng hấp dẫn. Món ăn tuy đơn giản nhưng rất bổ dưỡng, giúp tăng sức đề kháng lại không lo tăng cân.

