Gỏi chuối non, món lạ nhìn ngon, ăn nghiền

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 10:00 AM (GMT+7)

Thông thường khi mua bắp chuối về, mọi người thường tách bỏ phần chuối non bên trong trước khi thái mỏng hoa chuối vì phần chuối non này có vị chát.

Bước 1: Tách cánh hoa chuối hột lấy phần chuối non bên trong. Cắt bỏ phần đầu và cuốn chuối non. Đem phần chuối non ngâm nước muối cho ra bớt mủ, rửa sạch.

Bước 2: Luộc chín chuối non với ít muối. Sau khi chuối non chín vớt ra cho vào thau nước đá lạnh để rửa lại cho sạch mủ. Sau khi luộc chẻ làm đôi hoặc làm ba với những quả to.

Bước 3: Các loại rau trộn gỏi: rau thơm trộn gỏi thái vụn - ko thái nhuyễn, ngò rí, húng lủi, rau răm: rửa sạch, đậu phộng rang vàng.

Pha nước mắm trộn gỏi: 1 muỗng mắm +1 muỗng đường (đun sôi hơi kẹo lại để nguội), thêm ớt, tỏi bằm và chanh. Nêm vừa ăn.

Bước 4: Trộn đều rau thơm cùng với chuối luộc và tôm (có thể thay tôm bằng tai heo, lưỡi heo đều ngon).

Sau đó cho nước mắm trộn gỏi vào đảo đều lại 1 lần nữa. Lúc ăn thì rắc đậu phộng, hành phi và tiêu lên trên. Như vậy bạn đã hoàn thành món gỏi chuối non ngon tuyệt từ một phần của bắp chuối thường bị bỏ đi. Chúc các bạn thành công!

* Món ăn và ảnh do bếp Châu Phạm thực hiện.

