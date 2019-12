Bí mật loại pho mát hoàng đế chỉ có thể sản xuất tại 1 nơi duy nhất trên thế giới

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Loại pho mát này được hầu như người dân Thụy Điển nào cũng đều yêu thích. Nhưng vì nó chỉ sản xuất được ở một nơi nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Pho mát Västerbottensost được biết đến với tên gọi phô mai hoàng đế, có nguồn gốc từ Thụy Điển. Người dân nơi đây yêu thích hương vị phức tạp và kết cấu kem của nó đến mức họ sử dụng trong mọi món ăn. Điều đặc biệt nhất ở loại pho mát này là nó chỉ được sản xuất tại một nhà máy nhỏ ở làng Burträsk.

Tại sao phô mai Västerbottensost chỉ có thể được sản xuất tại làng Burträsk là một trong những bí mật hấp dẫn nhất ở Thụy Điển. Trong những năm qua, mọi người đã cố gắng mở rộng sản xuất loại phô mai nổi tiếng này ở nhiều vùng khác nhau trên khắp nước nhưng không cho ra hương vị giống nhau.

Họ đã cố gắng làm pho mát này ở Falkenberg, một đô thị ở miền nam Thụy Điển, ở Bollnäs, một khu định cư ở miền trung Thụy Điển, và thậm chí ở thành phố Umeå, gần làng Burträsk nhưng pho mát có hương vị khác hẳn. Mặc dù công thức và quá trình sản xuất giống hệt nhưng pho mát Västerbottensost được sản xuất tại Burträsk luôn ngon hơn.

Đất hoặc khí hậu của một khu vực được cho là ảnh hưởng đến hương vị hoặc chất lượng chung của một số loại thực phẩm hay đồ uống, nhưng trong trường hợp của pho mát Västerbottensost, chúng ta đang nói về bí ẩn của một ngôi làng nhỏ.

Không ai biết chính xác lý do tại sao pho mát Västerbottensost không thể được sản xuất ở nơi khác. Một số người tin rằng đó là do thiên thạch rơi xuống khu vực này trước đây đã tạo ra một hồ nước gần Burträsk khiến nước chứa nhiều canxi, ảnh hưởng đến sữa và pho mát được tạo thành. Một số người khác lại tin rằng hương vị độc đáo của nó là do được để trên các kệ đặc biệt trong suốt 14 tháng, hoặc là do thảm thực vật độc đáo có trong nhà máy sữa.

Mặc dù sử dụng các kỹ thuật phân tích DNA pháp y để giải mã mối liên kết giữa pho mát Västerbottensost và nhà máy sữa Burträsk, các chuyên gia pho mát vẫn không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Västerbottensost là một loại pho mát cần ít nhất 14 tháng trên kệ của nhà máy sữa ở Burträsk. Hương vị phức tạp và kết cấu kem của nó rất được ưa chuộng ở Thụy Điển. Tuy nhiên số lượng của loại pho mát này luôn luôn cung không đủ cầu, chỉ sản xuất được 4000 tấn mỗi năm nên giá của nó luôn luôn gấp đôi so với các loại pho mát khác.

