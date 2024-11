Ăn tráng miệng như nhiều loại trái cây, ớt này giúp tăng sinh collagen làm đẹp da, xào hay nhồi thịt đều ngon khó cưỡng

Vì sao nên bổ sung ớt ngọt trong bữa ăn?

Ớt Sweet Palermo được xếp vào là một trong những loại rau, ngày càng phổ biến và ưa chuộng ở chợ Việt. Ớt thì phải cay, nhưng ớt Sweet Palermo lại có thể ăn sống trực tiếp như nhiều loại trái cây khác.

Ớt có vị ngọt đặc trưng, không cay, không hăng. Ngoài ăn trực tiếp, làm nước ép, ớt này còn đem xào nấu đều rất ngon. Ớt ngọt có hàm lượng vitamin C cực cao mà ít người để ý.

Theo công bố nghiên cứu, hàm lượng vitamin C của nó cao gấp 3.8 lần cam và 2.5 lần kiwi. Bởi vậy nếu bạn đang bị ốm và cần được cung cấp vitamin C, ớt ngọt là sự lựa chọn tốt hơn so với cam và kiwi. Hàm lượng vitamin C cao trong loại rau này cũng giúp thúc đẩy sự hình thành collagen, khiến cho làn da và mái tóc trở nên săn chắc.

Món ngon mỗi ngày với ớt xanh ngọt

* Ớt xanh om đậu tempeh

Nguyên liệu:

+ 300gr ớt xanh

+ 1 củ tỏi

+ Đậu tempeh

+ Bột năng

+ Gia vị dầu ăn, muối, đường, dầu hào, nước tương…

Cách làm:

Bước 1: Ớt ngọt xanh đem rửa, cắt bỏ phần đầu rồi dùng dao bỏ hết hạt, cắt chéo thành từng khúc ngắn. Tỏi đập dập, băm nhỏ.

Bước 2: Làm nước sốt bằng cách cho nước tương nhạt, muối, đường, dầu hào, nước vào tô, khuấy đều.

Bước 3: Cho dầu vào chảo, dầu sôi thì cho ớt xanh vào xào, đảo nhanh tay với lửa vừa cho tới khi thấy phần da ớt nhăn nheo trên bề mặt thì vớt ra khỏi chảo và để riêng. Tiếp đến, bạn phi thơm phần tỏi băm và cho đậu tempeh vào xào cho đến khi có mùi thơm rồi đổ phần ớt xanh vào. Sau đó, cho nước cốt vào xào với lửa lớn khoảng 2 – 3 phút là được. Để phần nước sốt được sánh, bạn có thể cho thêm chút bột năng, nhìn món ăn sẽ hấp dẫn hơn.

2. Ớt xanh nhồi thịt

Nguyên liệu: Ớt xanh, thịt heo, hành tây, gừng, cà rốt, nấm

Cách làm:

Bước 1: Đem ớt xanh đi rửa sạch, bỏ phần hạt rồi cắt thành miếng nhỏ. Phần thịt băm, bạn cho vào tô rồi cho thêm gia vị, hành tây, muối, nước tương nhạt, dầu hào, tiêu, dầu mè vào đảo đều. Sau khi đã làm được phần thịt, bạn nhồi vào từng khoanh ớt đã được cắt.

Tiếp đó, bạn chuẩn bị phần nước sốt bằng thìa muối, nước cốt gà, dầu hào, xì dầu nhạt, tiêu, tinh bột ngô. Tất cả cho vào lượng nước thích hợp, khuấy đều rồi để riêng.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo rồi cho từng khoanh ớt xanh đã nhồi thịt vào chiên từ từ cho tới khi chín đều 2 mặt. Sau khi nhân thịt bên trong chín thì vớt ra để riêng.

Cho 1 lượng dầu vừa phải đun nóng rồi cho tiếp nấm, cà rốt thái hạt lựu vào dầu nóng đến khi có mùi thơm thì đổ phần nước sốt vào đun cho tới khi nước đặc lại. Cuối cùng, bạn rưới phần nước sốt này lên chỗ ớt đã nhồi thịt là hoàn thành một món ăn bổ dưỡng, thơm ngon.

* Ớt xanh xào trứng

Nguyên liệu: Trứng, ớt ngọt, một ít muối và hạt nêm.

Cách làm:

Món ăn này đơn giản, cả trẻ em và người lớn đều sẽ rất dễ ăn. Theo đó, bạn cho trứng vào bát, thêm chút nước rồi khuấy đều. Ớt đem rửa sạch, cứt thành miếng nhỏ.

Tiếp đó, bạn làm nóng dầu trong chảo rồi cho trứng vào. Chú ý là bạn nên xoáy đũa theo chiều kim đồng hồ để trứng mịn, nhìn ngon hơn. Khi trứng được, bạn cho ra bát riêng. Sau đó, cho ít dầu vào, đổ ớt vào rồi xào với lửa lớn khoảng 3 phút, đổ trứng vào và nêm lại gia vị, xào thêm vài phút là được.

Nguồn: [Link nguồn]