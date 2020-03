6 loại thực phẩm nên tránh ăn trước 10 giờ sáng

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 01:00 AM (GMT+7)

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, mặc dù thực tế thỉnh thoảng chúng ta bỏ qua nó cũng không mang đến nhiều hậu quả xấu gì. Thế nhưng, một bữa sáng thịnh soạn và chất lượng sẽ có thể cải thiện được tâm trạng và ngăn ngừa trầm cảm.

Theo trang Brightside, có 6 loại thực phẩm nên tránh ăn trước 10h sáng để cơ thể không những khỏe mạnh, mà vóc dáng lại càng đẹp hơn.

1. Bánh mì nướng bơ

Bơ chứa nhiều chất béo bão hòa, nó có thể gây hại cho tim cũng như có liên quan tới việc tăng cân. Vì vậy, các món ăn liên quan tới bơ như bánh mì nướng bơ cần phải loại bỏ trong bữa sáng.

Thay vào đó: Bánh mì bơ đậu phộng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Nghiên cứu cho thấy bơ đậu phộng nguyên chất có thể giúp ngăn ngừa tình trạng đói nhanh. Nguyên nhân là bởi đậu phộng góp phần làm tăng tiết peptide, một loại hormone điều chỉnh cơn đói. Do đó đây sẽ là một bữa sáng tuyệt vời.

2. Ngũ cốc ăn liền

Ngũ cốc ăn sáng chứa một lượng lớn đường có thể gây béo bụng.

Thay vào đó: Bột yến mạch nguyên chất, không đường chứa lượng lớn chất xơ lành mạnh. Việc giảm đường vào buổi sáng có thể khiến bạn tránh được tình trạng mệt mỏi.

3. Bánh pancake

Pancake là loại bánh rất dễ làm, chế biến nhanh nhưng nó lại chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Hợp chất này có thể khiến bạn cảm thấy đói nhanh, chúng cũng chứa ít đường, không có chất xơ và nhiều chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe.

Thay vào đó: Sử dụng bột mì nguyên cám chứa nhiều chất xơ để làm bánh pancake hoặc thay thế bằng bánh mì nguyên cám.

4. Sữa chua ít béo

Sữa chua không béo được rất nhiều người ưa chuộng vào buổi sáng. Tuy nhiên, sự thật là nó chứa đường nhiều để tăng hương vị và chứa ít protein. Tiêu thụ ít protein vào buổi sáng có thể khiến cơ thể đói nhanh hơn.

Thay vào đó: Chọn loại sữa chua có đầy đủ chất béo nhưng không chứa đường.

5. Nước ép trái cây đóng hộp

Hầu hết các loại nước ép trái cây chỉ chứa nhiều đường, khiến chúng trở thành một trong những sự lựa chọn tồi tệ cho bữa sáng. Nó cũng hầu như không chứa chất xơ. Vì nước nên không cần phải nhai, do đó nó sẽ khiến cho cơ thể ít no hơn. Đó là lý do tại sao bạn nên ăn trái cây theo kiểu nhai thay vì là nước ép.

Thay vào đó : Ăn trái cây. Đây là một cách tuyệt vời để kích hoạt hệ thống tiêu hóa vào buổi sáng và chuẩn bị nạp nhiều ăn lượng vào buổi ăn trưa.

6. Fodmap (Thực phẩm thuộc nhóm tinh bột kém hấp thu và có khả năng lên men)

Táo, tỏi, lê, đậu và đào đều chứa oligosacarit lên men, disacarit, monosacarit và polyol. Chúng là những carbohydrate, rất khó tiêu hóa nên dẫn tới sự lên men trong dạ dày và ruột, gây ra chứng đầy hơi. Những loại thực phẩm này tốt nhất nên ăn sau khi hệ tiêu hóa đã hoạt động nhiều, khoảng sau 10h sáng là hợp lý nhất.

Thay vào đó : Ăn một lượng nhỏ những thực phẩm này kết hợp với một lượng chất béo và protein lành mạnh để việc tiêu hóa diễn ra tốt hơn.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/6-loai-thuc-pham-nen-tranh-an-truoc-10-gio-sang-d456460.htmlNguồn: https://baogiaothong.vn/6-loai-thuc-pham-nen-tranh-an-truoc-10-gio-sang-d456460.html