Nóng 24h qua: Lý do ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 20:19 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Các thông tin xoay quay vụ nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an bị khởi tố, bắt tạm giam; bộ hồ sơ liên quan tới 3 cây “quái thú”;... “nóng” nhất ngày 7/4.

Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tướng Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào?

Ông Phan Văn Vĩnh.

Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, nguyên Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an), để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ núp dưới vỏ bọc game bài do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng, về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Cùng với đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Về vai trò của ông Phan Văn Vĩnh trong đường dây đánh bạc nói trên, theo nguồn tin của Tiền Phong, khi còn đương chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh đã thành lập một công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ cao. Chính Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã điều hành công ty này, lợi dụng hoạt động để nhập khẩu thiết bị phục vụ đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng.

Được biết, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ ông Vĩnh được hưởng lợi như thế nào từ đường dây đánh bạc này.

Làm rõ việc phó chủ tịch xã ký bừa trong vụ cây “quái thú”

Các cây “quái thú” khai thác tại Đắk Lắk đang tạm giữ tại Thừa - Thiên Huế.

Liên quan đến vụ 3 cây “quái thú” đang bị Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế tạm giữ mà có hồ sơ do Phó Chủ tịch xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) ký, bà Phan Thị Diệu Trang - Chánh văn phòng UBND huyện Krông Năng, cho biết, UBND huyện đã có chỉ đạo UBND xã Ea Hồ báo cáo cụ thể vụ việc nhưng đến nay chưa nhận được. Tuy nhiên qua kiểm tra, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã Ea Hồ không khai thác cây đa cổ thụ nào.

Trước đó, ông Kiều Văn Chương (SN 1986, ngụ xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xuất trình 3 bộ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc của 3 “quái thú” đang bị Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế tạm giữ. Trong đó, hồ sơ về nguồn gốc lâm sản, bản đăng ký khai thác, đơn đề nghị xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đều đã được bà H’Phi La Niê - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ký xác nhận.

Giải tích về vấn đề này, bà H’Phi La Niê thừa nhận chữ ký vào con dấu trong hồ sơ khai thác cây đa sộp là của mình. Do bà sơ suất, không kiểm tra chứ không cố tình ký và sẽ chịu trách nhiệm.

Nhân viên hỏa táng trả lại vàng cho người bỏ quên

Hai lượng vàng ông Thái nhặt được.

Ngày 7/4, Công an xã Tân Phú Đông (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa trao trả chiếc bóp bên trong có 2 lượng vàng cùng giấy tờ tuỳ thân cho anh Nguyễn Văn Linh (48 tuổi, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, vào khuya ngày 5/4, ông Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) đang làm việc tại một nhà hỏa táng ở xã Tân Phú Đông thì phát hiện trong nhà vệ sinh có chiếc bóp của ai đó bỏ quên.

Khi mở bóp ra, anh Thái phát hiện bên trong có 2 sợi dây chuyền vàng 18K và 24K (trọng lượng 2 lượng) cùng một số giấy tờ tùy thân. Không tham của, anh Thái đem chiếc bóp đến giao nộp cho công an. Qua xác minh của Công an xã Tân Phú Đông, chiếc bóp và số vàng trên là của anh Linh nên trao trả lại cho anh.

Học sinh lớp 6 tử vong khi đi tham quan cùng trường

Trường THCS Xuân La, nơi có học sinh tử vong khi đi ngoại khóa.

Ngày 7/4, một nam học sinh của Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã bị ngã, tử vong khi đi ngoại khoá cùng nhà trường. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/4, tại khu du lịch Thăng Tiên (Kỳ Sơn - Hoà Bình).

Bà Trần Thị Mỹ Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân La cho biết, nam sinh gặp nạn là Ngô Văn S. (học lớp 6C). Thời điểm cháu Ngô Văn S. (lớp 6C) bị ngã, bản thân bà không có mặt trực tiếp mà chỉ nghe các thầy cô trong đoàn báo cáo qua điện thoại. Ngay sau khi nhận được tin báo, bà Lâm đã đến hiện trường.

“Thời điểm xảy ra sự việc, cháu S. đi cùng đoàn. Cháu S. ngã trong tư thế sấp mặt xuống vũng nước, có độ sâu khoảng 30cm. Khi thấy sự việc, thầy cô giáo đỡ cháu S. dậy và gọi xe ô tô chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu, nhưng rất tiếc là cháu đã tử vong”, bà Lâm thông tin.

Bà Lâm cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng học sinh của nhà trường bị rơi xuống nước nên bị đuối tử vong. Theo bà Lâm, ở thác Thăng Thiên thời điểm hiện tại đang là mùa khô nên không có nước nhiều, do vậy, không có chuyện cháu bị rơi xuống nước như một số thông tin chia sẻ.