Mẹ cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng "giằng co" kết quả xét nghiệm

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 21:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình đi khám sức khỏe cho cháu bé bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng, gia đình cháu và mẹ cô giáo Minh Hương xảy ra mâu thuẫn nên gia đình đã đưa cháu về nhà, không tiếp tục khám nữa.

Chiều 7-4, ông Phạm Khắc Thảo (ông nội cháu Phạm P.A học sinh lớp 3A5 Trường Tiểu học An Đồng ở huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết gia đình đang làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên Chủ nhiệm lớp 3A5, giáo viên đã phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng,

Nơi xảy ra vụ cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận

"Do hôm nay (ngày 7-4) là thứ 7 và mai là Chủ nhật nên dự kiến vào thứ 2 (ngày 9-4), gia đình tôi sẽ gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng"- ông Phạm Khắc Thảo nói.

Lý giải về lý do khiến gia đình viết đơn kiến nghị xử lý nghiêm cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, ông Phạm Khắc Thảo cho biết xét về bản chất sự việc, việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt cháu P.A. uống nước giẻ lau là quá nhẫn tâm, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ. Vì vây, gia đình đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý cho đúng hành vi của cô giáo.

"Việc nhà trường chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương là đúng đắn và cần thiết nhưng các cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi của cô giáo có vi phạm luật hình sự hay không? Nếu có thì phải xử lý"- ông Phạm Khắc Thảo bày tỏ.

Ông nội cháu P.A. cho biết thêm hiện sức khoẻ cháu bé không ổn định so với trước, ăn uống kém hơn, cháu gầy xanh hơn. Bên cạnh đó, cháu P.A. cũng có diễn biến tâm lý không bình thường.

Cũng theo ông nội cháu bé, ngày 6-4, gia đình đã đưa P.A. đi kiểm tra sức khoẻ. Thời điểm đi kiểm tra sức khỏe có mẹ đẻ của nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương (là bà Tạ Thị Ng., Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Dương) đi cùng. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị khám nội soi dạ dày cho cháu P.A., giữa gia đình cháu và mẹ đẻ nữ giáo viên Minh Hương xảy ra mâu thuẫn nên gia đình đã đưa cháu về nhà không tiếp tục khám nữa. Theo lời gia đình cháu P.A., bà Ng. đã có hành vi "giằng co" tờ phiếu kết quả xét nghiệm của cháu P.A..

Cháu P.A. diễn tả lại sự việc cô giáo phạt uống nước vắt giẻ lau bảng

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND huyện An Dương khẳng định đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 3-4, ông Phạm Khắc Thảo được bạn học cùng lớp với P.A. cho biết do nói chuyện trong lớp, em P.A. bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Ông Thảo đã đến trường phản ánh lại với cô hiệu trưởng.

Ngay sau đó,phía nhà trường đã xác minh thông tin trên là đúng và yêu cầu cô Minh Hương đến xin lỗi em P.A. và gia đình.

Trong bản kiểm điểm, cô Minh Hương thừa nhận đã yêu cầu lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ cho P.A. "súc miệng".

Sáng 4-4, nhà trường đã tiến hành tổ chức họp Ban giám hiệu, Ban trung tâm, Hội đồng sư phạm nhà trường để xem xét xử lý vụ việc và thống nhất phê bình cô Nguyễn Thị Minh Hương trước toàn thể Hội đồng sư phạm và kỷ luật giáo viên này bằng hình thức cảnh cáo, tạm dừng chủ nghiệm lớp 3A5, bàn giao lớp cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp quản chủ nhiệm. Cô Hương đã nghiêm túc kiểm điểm, công khai xin lỗi trước gia đình và cá nhân em Phạm P.A., có sự chứng kiến của đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Chi hội lớp 3A5 cùng Ban giám hiệu, Ban trung tâm trường, nhận thức đây là hành động bột phát và rất ăn năn, mong được tha thứ từ gia đình em P.A.

Tiếp đó, sáng 5-4, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương đã trực tiếp làm việc tại Trường tiểu học An Đồng và có thông báo chỉ đạo Trường tiểu học An Đồng và các đơn vị liên quan thực hiện ngay việc xử lý kỷ luật công khai, nghiêm minh theo quy định đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương. Đến 15 giờ cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng đã có quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với cô Hương và tổ chức họp Hội đồng trường để công bố công khai.

Cô Minh Hương là con gái của bà Tạ Thị Ng., Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Dương. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học kinh tế, cô Minh Hương học thêm văn bằng của trường sư phạm, ra trường là về Trường Tiểu học An Đồng dạy học, đến nay mới được 7 tháng.