Hàng xóm bất ngờ khi ông Phan Văn Vĩnh bị bắt, khám nhà

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Trong tối ngày 6-4, khi lực lượng công an khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, nhiều người sống chung quanh tỏ ra bất ngờ, có người thậm chí không biết gì về thông tin trên.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-4, khi lực lượng công an bắt đầu xuất hiện tại nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sáttrên đường Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định để tiến hành khám xét, ở phía ngoài đường Hùng Vương và Hàn Thuyên dẫn vào nhà ông Vĩnh có rất ít người.

Công an đang khám nhà ông Phan Văn Vĩnh tối ngày 6-4

Việc tiến hành khám xét diễn ra rất lặng lẽ, lực lượng công an không đi trên xe biển xanh, không xuất hiện rầm rộ và cũng không chọn lối cổng nhà sát đường mà đi sâu vào trong ngõ 179, đường Hàn Thuyên để vào nhà ông Vĩnh.

Đến hơn 0 giờ ngày 7-4 thì việc khám nhà mới kết thúc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng rời nhà ông Vĩnh và lên xe ô tô đi luôn. Cuộc khám xét trong khoảng 4 giờ đồng hồ diễn ra lặng lẽ, không ồn ào khi con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông Vĩnh đã được lực lượng chức năng chốt chặn, hạn chế không cho người lạ vào trong.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại hiện trường, lúc khám xét và khi lực lượng công an rời đi, có rất ít người dân xuất hiện quanh nhà ông Vĩnh để dõi theo vụ việc. Khi được hỏi về việc bắt và khám nhà ông Vĩnh, nhiều người dân gần nhà ông Vĩnh trên đường Hàn Thuyên và Hùng Vương hầu như không biết, họ chỉ biết sau khi nghi tin trên báo đài. "Ông ấy sống ở đây cũng ẩn dật nên khi xảy ra sự việc chúng tôi rất bất ngờ"- một người trong hộ dân sống đối diện nhà ông Vĩnh nói.

Cuộc khám xét cũng có sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát

Các phóng viên tác nghiệp

Lực lương công an chốt chặn không cho phóng viên tiếp cận việc khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh

Còn theo một số người dân khác, họ chỉ biết trước đây ông Vĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định sau đó lên trung ương làm việc nên cũng ít gặp ông Vĩnh. "Chiều nay (ngày 6-4), tôi đọc thông tin trên báo mới biết ông Vĩnh bị bắt liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng, đến tối thì thấy công an tới khám nhà"- một người dân hàng xóm cho biết.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Triều Triều, Chủ tịch UBND phường Vị Hoàng, cho biết ở phường không nhận được bất cứ thông tin gì cả, ngay cả thông tin khám nhà ở phường cũng không nắm được. "Cho dù biết mà phường đến thì cũng không bao giờ được vào, không bao giờ được tham gia gì cả"- ông Triều nói.

Một số người dân đội mưa lúc 23 giờ đêm ngày 6-4 để ngóng xem việc nhà ông Phan Văn Vĩnh

Ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, (SN 1955 tại Nam Định), nguyên trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Trước đó, cựu thuộc cấp của ông Vĩnh là ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - ngày 11-3, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng.

Cửa vào ngôi nhà ông Phan Văn Vĩnh trên đường Hùng Vương sáng ngày 7-4

Ông Hóa bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Thông tin cho biết cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá và một số cán bộ công an đã phát hiện đường dây đánh bạc ngàn tỉ này nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu "bảo kê".