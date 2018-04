Ám ảnh những vụ tai nạn “người bay khỏi cầu” ở Sài Gòn

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 21:00 PM (GMT+7)

An toàn giao thông Sự kiện:

Dù có lan can bảo vệ nhưng khi tai nạn xảy ra trên các cây cầu ở Sài Gòn vẫn có nhiều nạn nhân vẫn rơi xuống bên dưới, tử vong.

Những năm gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên các cây cầu ở TP.HCM làm nhiều nạn nhân rơi xuống bên dưới tử vong khiến nhiều người dân lo lắng, bất an khi lưu thông qua cầu.

Mới đây nhất vào tối 7.4, xe ô tô bán tải lưu thông trên cầu Kênh Tẻ hướng từ quận 4 về quận 7, khi đến giữa cầu mất kiểm soát lao san làn đường ngược lại tông vào 2 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người đàn ông bị văng qua khỏi lan can cầu, rơi xuống bên dưới tử vong. Hai người khác bị thương nằm trên cầu được đưa đi cấp cứu. “Giá như thành cầu cao hơn chút nạn nhân có thể đã không rơi xuống và không tử vong. Nghĩ tới lúc nạn nhân rơi xuống tôi rất ám ảnh”, nhân chứng tên Thống cho biết.

Cuối năm 2012, hai thanh niên chạy xe máy đã “bay” từ trên cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Bến Vân Đồn (quận 4) ở độ cao gần 10m khiến cả hai tử vong. Ngoài ra, trước thời điểm hai thanh niên gặp nạn đã có rất nhiều người “phi thân” xuống bên dưới.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, lực lượng chức năng đã cho lắp rào lưới B40, biển cảnh báo, gờ giảm tốc ở nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ

Tuy nhiên, vào giữa tháng 4.2017, hai thanh niên đi trên xe máy lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ quận 5 về quận 8, khi đến đoạn đường nhánh hướng về Bến Vân Đồn thì va vào lan can cầu khiến cả hai rơi từ độ cao hơn chục mét xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Một người tự bơi vào bờ được, người còn lại tử vong. Vị trí này chưa được cơ quan chức năng lắp rào chắn và sau tai nạn khiến 1 người chết đã được lắp lưới rào B40.

Hồi cuối năm 2015, xe khách Phương Trang cũng “đại náo” trên cầu vượt thép Cây Gõ (quận 6) khiến nhiều người thương vong.

Trong đó có trường hợp bị văng qua khỏi lan can bảo vệ cầu rơi xuống bên dưới, trọng thương.

Hiện tại trên địa bàn TP.HCM nhiều người dân lưu thông lo ngại khi lan can cầu thấp. Tuy nhiên, theo các đơn vị đầu tư thì việc thiết kế lan can cầu như vậy là đúng quy chuẩn

Sau vụ tai nạn trên cầu vượt thép Cây Gõ khiến người phụ nữ rơi từ cầu xuống đường, dù được thiết kế đúng kỹ thuật nhưng sau đó tất cả các lan can cầu vượt thép ở TP đều được “đôn” thêm một lớp lan can rào chắn. “Trước đây, khi chưa hàn thêm lớp rào chắn này tôi qua cầu luôn tâm trạng bất an. Chỉ cần một va chạm nhẹ là mình rơi từ cầu xuống đường ngay. Giờ có lớp lan can này cũng an tâm, nhưng hiện vẫn còn khá nhiều cây cầu ở TP có lan can thấp”, chị Trần Thị Mai, ngụ quận Tân Bình chia sẻ.