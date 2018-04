"Rùng mình" vào nơi sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 20:17 PM (GMT+7)

Những hình ảnh "rùng mình" ghi lại khi "đột kích" cơ sở sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than tre.

Ngày 10-4, theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) Số 8 thuộc Chi Cục QLTT Hải Phòng, quá trình "đột kích" vào cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Vinaca của bà Đào Thị Chúc (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này la liệt nhiều sản phẩm hàng hoá gồm: Vinaca Vi lượng, Vinaca ung thư, Vinaca vi5 tẩy mùi hôi, baby Vinaca Vi6, vỏ nhộng, nghệ đen, bột nghệ, dụng cụ ép viên nhộng, vỏ nhãn các loại, khuôn nhập tạo thành viên nang (con nhộng), máy làm sạch viên nang, nguyên liệu dạng bột màu đen để đóng các vỏ nang.

Đặc biệt, trong số này có 154 hộp Vinaca ung thư Co2.3 (80 viên/hộp).

Toàn bộ số hàng hoá trên, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hoá và các giấy tờ thủ tục liên quan đến quá trình gia công sản xuất sản phẩm chức năng Vinaca.

Theo lời khai của bà Đào Thị Chúc, toàn bộ quy trình sản xuất và nguyên liệu sản phẩm, bà Chúc bắt đầu làm từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu, là giám đốc Công ty TNHH Vinaca.

Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty TNHH Vinaca được sản xuất theo công nghệ "bí mật" của Vinaca, làm từ nguyên liệu màu đen, đó là tre nứa đốt thành than, sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước, rồi đóng gói và bán ra thị trường.

Các công nhân ở đây cũng khai nhận, họ đổ bột than tre đã tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng vào hộp Vinaca ung thư Co3.2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhãn mác trên hộp Vinaca ung thư Co3.2 có ghi rõ thành phần gồm tinh chất nano carbon từ thục đen, tinh chất nghệ nano, cao sắc V1 (nghệ, côn bổ, đình lịch tử, hạt bìm bịp, hải tảo…); Cao sắc V2 (nghệ, hương phụ, sài hồ); V3 (bột nghệ, bạch truật); V4 (nghệ, phèn chua); Cao sắc V5 (khổ sâm, phèn đen).

Công dụng: hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, giảm đầy hơi, trào ngược dạ dày…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại cơ sở cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Vinaca của bà Đào Thị Chúc:

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 10-4, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi đến Sở Y tế Hải Phòng đề nghị báo cáo vụ thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than.

Theo công văn này, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hải Phòng xác minh và làm rõ thông tin thuốc chữa ung thư được làm từ tro than, phản ánh việc sản phẩm Vicana ung thư Co3 được làm từ bột than tre, một sản phẩm của công ty Vinaca được quảng cáo hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm hay suy kiệu cơ thể… Để có đầy đủ thông tin xử lý vụ việc và đàm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược để nghị Sở Y tế TP Hải Phòng phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý dược trước ngày 14-4.