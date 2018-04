Vụ nam sinh đâm thấu bụng thầy: Cái tát gây nên chuyện?

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018

Sau khi nhắc nhở C vì hình xăm môi cô gái trên cổ dẫn đến việc 2 thầy trò cự cãi, thầy Tiến có tát C một cái. sau giờ học. Tan học, C thủ dao đâm thầy Tiến gục tại chỗ.

Trước khi xảy ra vụ việc học sinh Ngô Văn C (lớp trưởng lớp 12A6) đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm Ngô Văn Tiến (30 tuổi), tại cổng trường THPT Trần Hưng Đạo vào ngày 5/4, thầy giáo không chỉ vì nhắc nhở về hình xăm trên cổ. Theo thông tin mới nhất, sau khi nhắc nhở C vì hình xăm môi cô gái trên cổ dẫn đến việc 2 thầy trò cự cãi, thầy Tiến có tát C một cái trước sự chứng kiến của cả lớp.

Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhận xét, Ngô Văn C vốn là học sinh ngoan hiền, có thành tích học tập tốt nên mới được bổ nhiệm làm lớp trưởng. Về thầy Tiến, thầy làm chủ nhiệm và được đánh giá có năng lực.

Ông Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình thông tin, em Ngô Văn C. là lớp trưởng của lớp 12A6. Mặc dù có học lực trung bình nhưng những năm học trước, em C. luôn đạt hạnh kiểm tốt. Gia đình em C. có hoàn cảnh khó khăn, bố đi làm ăn ở xa, mẹ ở nhà làm nông.

Thời gian gần đây, em C. có những biểu hiện không bình thường. Em C. có xăm một bức hình trên cổ, do vậy thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đã có lời nhắc nhở em C. sớm đi xóa hình xăm đó. Ông Trần Đình Nhân cho rằng, việc làm này là đúng với quy định của nhà trường, vì học sinh xăm hình có phần phản cảm.

Cũng theo ông Trần Đình Nhân, thầy Tiến là một giáo viên có trách nhiệm, có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Thầy Tiến cũng là giáo viên chủ nhiệm, dạy bộ môn Vật lý của lớp 12A6.

Ông Trần Đình Nhân cho rằng, đây là sự việc bất ngờ và cũng là một bài học đau xót: “Bản thân thầy Tiến là một Phó Bí thư Đoàn trường và là một giáo viên sống có trách nhiệm.

Như đã đưa tin trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 5/4, sau khi bị thầy nhắc nhở vì hình xăm môi con gái trên cổ. Tan học, C có thủ sẵn một dao bấm dài 10cm đứng ở cổng trường.

Khi thầy Tiến vừa bước ra cổng, C bất ngờ lao vào dùng dao đâm ngay một nhát vào bụng. Quá bất ngờ trước sự việc, thầy Tiến không kịp phản ứng và gục tại chỗ.

Thầy Tiến cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã lập tức đưa thầy Tiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Thầy Tiến được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện thầy Tiến đã tỉnh nhưng chưa thể nói chuyện.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vận động em Ngô Văn C. ra đầu thú. Khi gây án thì C. chưa đủ 18 tuổi và thầy Tiến đang nằm viện nên công an chưa thể giám định thương tích hay lấy lời khai của bị hại.