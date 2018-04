Mẹ Quang Anh The Voice Kid: "Cát-xê giảm 5 lần làm gì có tiền phẫu thuật thẩm mỹ"

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 15:36 PM (GMT+7)

Dù khẳng định con trai không thẩm mỹ nhưng theo mẹ Quang Anh đây là điều rất bình thường, thậm chí cô sẵn sàng cho con trai làm đẹp nếu có điều kiện.

Sở hữu chất giọng sáng và đầy nội lực, Quang Anh đăng quang ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 đầy thuyết phục và hứa hẹn là ngôi sao đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Nhưng đã 5 năm kể từ sau The Voice Kids mùa đầu tiên, Quang Anh vẫn chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc thực sự ấn tượng. Không ồ ạt “tấn công” showbiz như các thí sinh cùng lứa khác, cậu nhóc quyết định thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và định hướng phát triển với con đường ca hát chuyên nghiệp.

So sánh những hình ảnh trước đây và hiện tại của Quang Anh chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều khán giả còn cho rằng không thể nhận ra giọng ca nhí đình đám một thời.

Bẵng đi một thời gian ít thấy cậu bé ngày nào xuất hiện trên sân khấu người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy sự thay đổi trên khuôn mặt quán quân The Voice Kid mùa đầu tiên. Cụ thể, chiếc mũi tẹt của Quang Anh thời mới đăng quang đã "biến mất". Thay vào đó là 1 sống mũi cao với cánh mũi thon thả và gương mặt thanh tú. Tuy nhiên, Quang Anh đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.

Trước những lời đồn đoán gần đây về khuôn mặt của Quang Anh, mẹ cậu cũng không khỏi bất ngờ, cô chia sẻ: "Người ta nói vậy thôi, trông Quang Anh khác vì góc chụp và phần mềm chỉnh sửa chứ Quang Anh lấy tiền đâu ra phẫu thuật. Người ta đồn vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của 2 mẹ con".

Nhưng chuyện thẩm mỹ với mẹ Quang Anh rất bình thường, theo cô người ta xấu chỗ nào sửa chỗ đó còn ai nói gì kệ họ. "Sau này khi có tiền Quang Anh muốn sửa tôi cũng cho sửa. Nhưng đó là khi nào có điều kiện chứ cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con vẫn ở nhà thuê, thỉnh thoảng Quang Anh mới có show thì lấy đâu ra tiền", cô nói thêm.

Cho tới giờ mẹ con Quang Anh vẫn ở nhà thuê.

Nói về cuộc sống hiện tại mẹ Quang Anh chia sẻ: "Em hiện tại còn đi học giờ còn tham gia ban nhạc nên cũng ít đi hát. Mỗi tuần đi đánh trống cho ban nhạc vài buổi cùng thầy tại quán cà phê. Cô cũng không biết được bao nhiêu nhưng cũng là cơ hội cọ xát cho em nên cứ cho đi".

Dù rất thành công trên sân khấu The Voice Kid nhưng cho đến giờ vị trí của Quang Anh và cô bạn á quân Phương Mỹ Chi hoàn toàn trái ngược. Nhớ lại khi mới đăng quang mẹ nam ca sĩ kể dù có hợp đồng với Cát Tiên Sa nhưng công ty vẫn tạo điều kiện cho Quang Anh đi diễn, có show được tận 50 - 60 triệu còn giờ sau 5 năm show nào cao lắm thì được 10 triệu còn đâu chỉ được 6-7 triệu. "Cát-xê giảm là một chuyện nhưng tôi vẫn vui vì cho tới giờ vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang vẫn hỗ trợ và luôn dõi theo Quang Anh cho tới ngày hôm nay", cô kể.

Nói về cậu con trai hiện tại cô nhận thấy Quang Anh đã thay đổi nhiều: "Mới hôm nào còn là cậu bé giờ đã trở thành thanh niên chững chạc, trưởng thành lắm. 5 năm sau The Voice Kid cuộc sống của 2 mẹ có có nhiều thay đổi từ chuyển từ quê lên thành phố với nhiều bỡ ngỡ nhưng cho tới giờ thì mọi thứ đã ổn. Tôi vẫn làm công việc tự do kiếm tiền nuôi con, Quang Anh cũng may mắn khi được học bổng của nhà trường nên đỡ đần tôi được phần nào".