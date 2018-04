Thông tin mới về kỳ án gỗ lậu có liên quan đến tướng Vĩnh

Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 13:30 PM (GMT+7)

Bản kết luận điều tra bổ sung lần thứ sáu đã được gửi sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC).

Đây là kỳ án về việc buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng (tại thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) do ông Trương Huy Liệu làm phó giám đốc (vợ là Trần Thị Dung làm giám đốc) nhập lô gỗ 614m3 từ Lào về xuất khẩu sang Hồng Kông có liên quan đến đề xuất bán tang vật vụ án của ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Vụ kỳ án gỗ lậu được yêu cầu điều tra bổ sung tới lần thứ sáu đến nay vẫn chưa có hồi kết. Ảnh: LÊ PHI.

Thông tin Pháp Luật TPHCM có được, sau phiên toà sơ thẩm lần ba tuyên trả hồ sơ ngày 14-8-2017. Hiện cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) đã có bản kết luận điều tra bổ sung lần thứ sáu ngày 16-3-2018 và gửi sang VKSNDTC.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) đã điều tra bổ sung chín yêu cầu nhưng hiện có hai yêu cầu đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Cụ thể: CQCSĐT đã có công văn gửi Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, VKSNDTC đề nghị đôn đốc cơ quan được uỷ thác tư pháp của Lào khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, thu thập tài liệu theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Ngày 25-1-2018, CQCSĐT cũng có yêu cầu tương trợ tư pháp, uỷ thác cho Bộ tư pháp, Đặc khu hành chính Hông Kông (Trung Quốc) và VKSNDTC Trung Hoa tiến hành điều tra, thu thập tài liệu về một số nội dung có liên quan đến công ty EASTWELL và Công ty TNHH thương mại HAIGUOFU, Thâm Quyến, Trung Quốc (đối tác của Công ty Ngọc Hưng-PV) nhưng đến nay cũng chưa có kết quả.

Tại phiên xử vụ kỳ án này, các ĐB Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã vào giám sát. Ảnh: LÊ PHI.

Trong kết luận điều tra bổ sung, CQCSĐT cho rằng, mặc dù một số nội dung yêu cầu điều tra bổ sung đến nay chưa nhận được kết quả nhưng cũng không làm thay đổi bản chất, nội dung vụ án.

“Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, CQCSĐT Bộ Công an thấy rằng có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị can Trương Huy Liệu và Trần Thị Dung đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu. Bị can Đỗ Danh Thắng, Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (là các cán bộ hải quan Lao Bảo, Cửa Việt, Đà Nẵng-PV) đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như bản kết luận điều tra vụ án và các bản kết luận điều tra bổ sung vụ án trước đây”, kết luận điều tra bổ sung của CQCSĐT nêu.

Vì vậy, CQCSĐT chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra bổ sung đến VKSNDTC đề nghị truy tố đối với các bị can nói trên.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, ngày 17-12-2011 Công ty Ngọc Hưng của ông Liệu (phó giám đốc) và vợ là bà Dung (giám đốc) nhập lô gỗ 614m3 từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo để xuất sang Hồng Kông và được làm thủ tục hải quan ở cảng Cửa Việt.

Khi lô hàng đang vận chuyển vào cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng để xuất đi thì Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hải quan nên đã giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý. Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án. Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển hồ sơ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an. Tuy nhiên, C46 có công văn kết luận: “Chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu” nên hồ sơ vụ án được C46 trả về Tổng cục Hải quan.

Sau đó hồ sơ lại được chuyển sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án nói trên.

Trong khi vụ án đang được làm rõ, vào tháng 12-2013, trung tướng Phan Văn Vĩnh đang là Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) đã có văn bản đề xuất cho bán lô gỗ vật chứng của vụ án. Số tiền bán số gỗ trên thu được là 63,8 tỉ đồng, trong khi đó ông Liệu cho rằng, vào thời điểm trên trị giá lô gỗ này trên thị trường phải 300 tỉ đồng.

Tháng 10-2014, vụ án được xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ. Tháng 5-2016, tòa tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai và lại trả hồ sơ. Tháng 8-2017, vụ kỳ án được xử sơ thẩm lần ba, TAND TP Đà Nẵng lại trả hồ sơ vụ án. Vụ kỳ án đã kéo dài 7 năm nay nhưng vẫn chưa có hồi kết.