Thực hư loại rắn kịch độc được trả hàng trăm triệu đồng/con nhưng chủ nhân không bán

Rắn hổ mang bạch tạng từng có giá hàng trăm triệu đồng/con

Hổ mang là loài rắn cực độc, một phát cắn của nó có thể cướp đi sinh mạng của con người nếu không được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, trong y học, nọc độc của rắn hổ mang lại dùng để chế tạo huyết thanh kháng nọc, chữa cho người bị rắn cắn và dùng để chế các thuốc giảm đau, chống viêm trong thấp khớp, đau cơ, đau dây thần kinh…

Ngoài ra, nhiều năm nay, rắn hổ mang được nhiều người nuôi để bán thương phẩm với giá từ 700-750 nghìn đồng/kg hoặc bán trứng với giá từ 45-60 nghìn đồng/quả.

Rắn hổ mang bạch tạng được coi là loài rắn quý hiếm và rất đắt đỏ.

Thông thường, rắn hổ mang có màu nâu đen hoặc tối màu. Tuy nhiên, với những con rắn hổ mang có màu trắng, hay còn gọi là rắn hổ mang bạch tạng sẽ có giá trị gấp nhiều lần.

Trước đó, vào năm 2017, một người đàn ông tên Hiền ở Cái Bè (Tiền Giang) đã gây xôn xao dư luận khi sở hữu một con rắn hổ mang bạch tạng. Con rắn này được bẫy trong tự nhiên, nặng 1,5kg và dài gần 2 mét.

“Tôi mua con rắn này cách đây hơn một năm từ người bẫy rắn. Rắn có màu lạ và quý hiếm, có người từng trả 180 triệu đồng để mua nhưng tôi không bán”, anh Hiền chia sẻ vào thời điểm đó.

Những con rắn hổ mang bạch tạng từng được hỏi mua với giá hàng trăm triệu đồng.

Tiếp đó, năm 2018, anh Phạm Văn Điệp (SN 1984), quê Ninh Bình cũng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng khi sở hữu một con rắn hổ mang bạch tạng. Nhiều đoàn khách ở khắp nơi đã tìm đến nhà anh để xem và chụp ảnh. Trong đó, một thương lái Trung Quốc đã trả giá 150 triệu đồng để mua đứt con rắn quý hiếm này nhưng anh Điệp không đồng ý bán.

Chia sẻ với báo chí, anh Điệp cho rằng, trong hàng nghìn con mới may mắn xuất hiện một con rắn hổ mang có màu sắc đột biến, đặc biệt lại là màu trắng. Hơn nữa, theo phong thuỷ, loại rắn đột biến này thường mang lại may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Vì thế, anh chưa muốn bán mà muốn để lại cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Vì sao rắn hổ mang bạch tạng lại có giá đắt đỏ?

Từng nhiều lần mua được rắn hổ mang bạch tạng của người dân bẫy được trong tự nhiên rồi bán cho những người có nhu cầu mua về làm cảnh, anh Châu Văn Trung, trú tại Bến Tre cho biết, một con rắn hổ mang bạch tạng được anh bán với giá khoảng 10 triệu đồng.

Con rắn hổ mang bạch tạng được anh Trung bán với giá 10 triệu đồng.

“Một năm thì tôi mua được khoảng gần chục con rắn hổ mang bạch tạng, có mắt đỏ, lưỡi đỏ. Nhiều người thích màu sắc của loại rắn đột biến này nên giá bán của nó cũng đắt gấp 10 lần những con rắn hổ mang bình thường khác. Giá chục triệu đồng thì có chứ giá hàng trăm triệu đồng thì tôi chưa thấy bao giờ”, anh Trung cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, bạch tạng là hội chứng do đột biến di truyền gây ra, dẫn tới khuyết thiếu sắc tố melanin. Động vật mắc chứng bạch tạng thường có lông, da hoặc vảy màu trắng và mắt hồng trong một số trường hợp. Chứng bạch tạng xuất hiện nhiều trong thế giới động vật, chủ yếu ở chim, bò sát, động vật lưỡng cư, và ít gặp hơn ở động vật có vú, bao gồm con người.

Vì mang ý nghĩa phong thuỷ lại quý hiếm nên hổ mang bạch tạng luôn được lùng mua với giá cao.

Xưa nay dân gian thường truyền miệng nếu ra đường gặp rắn thì trong ngày hôm đó sẽ gặp may mắn. Trong 12 con giáp, chỉ có rắn là động vật lột da để lớn, hàm ý rũ bỏ những khó khăn, sóng gió của năm cũ để tiến lên trong năm mới, vượng tài tăng lộc.

Trong nhiều giai đoạn, rắn liên tục lột da để phát triển và hoàn thiện mình hơn nên ý nghĩa tượng rắn trong phong thuỷ cũng biểu tượng cho sự tái sinh và những điều tốt đẹp sẽ đến.

Ngoài ra, đối với những thương gia, doanh nhân, người buôn bán, giàu có… họ thường đặt tượng con rắn tại nhà hay trong phòng làm việc với mục đích hi vọng làm ăn buôn bán thắng lợi, phát triển kinh doanh, gặp nhiều vận may, công việc suôn sẻ, tránh bị kẻ gian hãm hại. Vì vậy, nhiều người lùng mua rắn hổ mang bạch tạng, hiếm gặp với giá cao vì tin rằng con vật này sẽ mang lại may mắn cho người sở hữu nó.