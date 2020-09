Những cuốn sách đắt giá nhất thế giới, giá trăm tỷ mà có tiền chưa chắc mua được

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 05:00 AM (GMT+7)

Gần đây, một bản sao ấn bản đầu tiên hiếm hoi của "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" đã được bán đấu giá 90.000 USD (hơn 2 tỷ VND), chủ yếu là do tên sách bị sai chính tả. Tuy nhiên con số 90.000 USD chưa là gì so với những gì những cuốn sách trong danh sách dưới đây.

Tales of Beedle the Bard

Giá gốc: 3,98 triệu USD (gần 92 tỷ VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 4,89 triệu USD (hơn 112 tỷ VND)

Tác giả hiện đại duy nhất lọt vào danh sách này là J.K. Rowling, tác giả của cuốn sách "Tales of Beedle the Bard" được vẽ và minh họa thủ công, thu về 3,98 triệu USD tại một cuộc đấu giá từ thiện năm 2007. Rowling đã tạo ra bảy cuốn sách như thế này, trong đó sáu cuốn được tặng làm quà và một cuốn được dùng để gây quỹ cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em của Rowling.

The First Atlas

Giá gốc: 3,9 triệu USD (90 tỷ VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 4,91 triệu USD (113 tỷ VND)

Còn được gọi là "Cosmographia", "Geographia" hoặc đơn giản là "sách Địa lý”, cuốn sách này được viết bởi Claudius Ptolemy, một người Greco-Roman. Đây được coi là tập bản đồ in đầu tiên trên thế giới và được bán với giá 3,9 triệu USD vào năm 2006. “Geographia” lần đầu được tạo ra vào khoảng năm 150 sau Công nguyên.

Treatsie of Fruit-Trees

Giá gốc: 4,5 triệu USD (103 tỷ VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 5,8 triệu USD (133 tỷ VND)

Một cuốn sách siêu nhàm chán viết về cây ăn quả được viết vào thế kỷ 18 đã thu về 4,6 triệu USD ở Brussels vào năm 2006. Tuy nhiên, điểm thu hút của vụ mua bán này có lẽ là những bức tranh vẽ cây ăn quả tuyệt đẹp trong bộ sách. Bạn có thể đọc tất cả về 16 loại cây ăn quả khác nhau và các giống của chúng trên Archive.org.

The Northumberland Bestiary

Giá gốc: 4,1 triệu USD (95 triệu VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 7,97 triệu USD (225 tỷ VND)

Bestiary này là một bộ sưu tập tuyệt vời về động vật, quái vật và những câu chuyện đạo đức từ giữa thế kỷ 13. Nó bao gồm các hình ảnh và câu chuyện về rắn nhiều đầu, thần dê, voi, lừa, báo và vượn với hình minh họa đẹp mắt. Cuốn sách được bán với giá 4,1 triệu USD vào năm 1990 nhưng hiện thuộc sở hữu của Bảo tàng J. Paul Getty.

First Folio

Giá gốc: 6,2 triệu USD (2001) (142 tỷ VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 8,86 triệu USD (204 tỷ VND)

Cuốn sách First Folio của William Shakespeare là một trong những cuốn sách bằng tiếng Anh được thèm muốn nhất thế giới. Một bản sao được bán đấu giá ở New York với giá 6,166 triệu USD vào năm 2001, và 5 năm sau, một bản sao khác thu về 5,153 triệu USD. Vào năm 2016, một bộ bốn bản in đầu tiên đã thu về 3,68 triệu USD trong cuộc đấu giá.

Babylonian Talmund

Giá gốc: 9,3 triệu USD (214 tỷ VND)

Giá đã điều chỉnh lạm phát: 10,84 triệu USD (250 tỷ VND)

Talmund ở Babylon là một trong 14 bộ nhiều tập hoàn chỉnh từ đầu thế kỷ 16 vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Cuốn sách là tác phẩm Judaica đắt nhất từng được bán đấu giá và không mấy ai có thể hiểu được nội dung bên trong nó. Trước đây, nó đã nằm ở Tu viện Westminster trong khoảng 400 năm - nơi dường như không ai biết nó có giá trị thực tế to lớn đến mức nào.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-cuon-sach-dat-gia-nhat-the-gioi-gia-tram-ty-ma-co-tien-chua-chac-mua-duo...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-cuon-sach-dat-gia-nhat-the-gioi-gia-tram-ty-ma-co-tien-chua-chac-mua-duoc-502020594583193.htm