Loại trứng gà có màu lạ, giá lại rẻ, dân buôn bán cả nghìn quả mỗi ngày

Trứng gà xanh xuất hiện trên thị trường trong nước từ năm 2016. Khi mới xuất hiện, màu sắc và những lời quảng cáo “có cánh” của người bán nên dù giá bán cao gấp 3 lần loại trứng gà ta, dao động từ 8.000 – 10.000 đồng/quả thì dân buôn vẫn bán rất chạy loại trứng này.

Thời gian gần đây, giá loại trứng này đã giảm rất nhiều, chỉ dao động từ 3.500 – 4.000 đồng/quả. Người tiêu dùng rủ nhau đặt mua cả thùng về ăn dần để được hưởng giá rẻ nhất có thể.

“Mọi năm cũng thấy đăng bán nhưng giá cao quá nên tôi không mua. Năm nay, tôi thấy giá bán không chênh nhiều so với gà ta nên tôi mua thử. Thấy người bán đăng mua cả thùng sẽ được giá ưu đãi nhất nên tôi rủ chị em đồng nghiệp mua về chia nhau để ăn thử”, chị Nguyệt Nga (Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Trứng gà xanh trước bán giá lên đến 10.000 đồng/quả, nay chỉ còn khoảng hơn 3.000 đồng/quả.

Là một người bán trứng gà xanh mấy năm gần đây, anh Nguyễn Thiện (Hà Nội) nhận định loại trứng này được rất nhiều chị em lựa chọn mua về cho gia đình. Trung bình mỗi ngày anh bán trên 500 quả, có những ngày nhập được nhiều anh bán đến cả 1000 quả cho khách hàng trên địa bàn Hà Nội.

Trước đây, anh bán các mặt hàng gia dụng nên cũng nhiều khách biết tới. Khi anh nhập trứng gà xanh về, rất nhiều người ủng hộ. “Do số lượng trứng có hạn, mỗi ngày tôi chỉ nhập được khoảng vài thùng, mỗi thùng là 100 quả. Có hôm nhiều nhất là nhập được 10 thùng, tương đương với 1.000 quả. Và chỉ đăng bán khoảng nửa ngày, khách đặt mua hết sạch”, anh nói.

Anh cho biết trứng gà xanh được ví như trứng gà nhân sâm, có hàm lượng DHA cao gấp 3 lần so với trứng gà ta. Nó chứa rất nhiều dinh dưỡng, lại mang hàm lượng cholesterol rất thấp. Mùi vị trứng cũng thơm ngon hơn rất nhiều so với trứng thường. Do đó, trứng gà xanh có thể sử dụng tốt cho cả người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, béo phì.

Cũng như anh Thiện, chị Thao Nguyễn cũng bán trứng gà xanh ở Hà Nội, cho biết chị chỉ bán online nhưng lượng khách mua rất nhiều. Có những hôm chị không nhập được, khách đặt mua mà phải từ chối vì sợ không đủ hàng về bán cho khách.

“Do mặt hàng này bán chạy nên mọi người tranh nhau nhập về bán. Mỗi lần tôi chỉ nhập được 2-3 thùng mà người nào cũng mua từ 50 đến 100 quả, nhanh hết lắm”, chị chia sẻ.

Có người bán cả nghìn quả mỗi ngày.

Được biết, đây là trứng của loại gà đen (giống gà Mapuche ở Nam Mỹ, có nguồn gốc từ gà Araucana ở châu Âu). Loại gà này mang nguồn gene quý. Các nhà nghiên cứu cho biết, giống gà này có khả năng tổng hợp và hấp thu chất dinh dưỡng cao hơn các giống gà thông thường khác. Hiện, giống gà này đã được nhập về Việt Nam để nuôi, nhân giống và cung cấp rộng rãi trứng thương phẩm ra thị trường.

Còn về dinh dưỡng của trứng, nhiều chuyên gia cho rằng vỏ trứng màu xanh là do gene quy định, còn dinh dưỡng phụ thuộc nhiều vào nguồn thức ăn, môi trường và quy trình chăm sóc.

Bàn về vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), cho biết trứng gà vỏ xanh được bán khá phổ biến ở các nước như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc… “Thực chất, vỏ trứng gà màu xanh, đỏ hay trắng không có liên quan tới giá trị dinh dưỡng mà chỉ do gene di truyền từ gà mẹ”, ông cho hay.

Theo ông, trứng gà bình thường cũng chứa giá trị dinh dưỡng rất lớn như phốt pho, kẽm, kali, canxi, sunfur, các vitamin A, D, E, B1, B2... và cũng có tác dụng kích thích sự phát triển của não bộ, cung cấp vitamin, nâng cao sức đề kháng... Nhưng ăn sai cách sẽ không tốt cho sức khoẻ. Người bán quảng cáo trứng gà vỏ xanh có tác dụng như “nhân sâm” thì phải đưa ra được kết quả kiểm nghiệm chứng minh hàm lượng.

