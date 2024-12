Kiếm bộn tiền nhờ các dịch vụ lạ phục vụ người hâm mộ "đu idol"

Bán Card bo góc, lightstick, áo phông... ăn theo show Anh Trai Say Hi

Chương trình ca nhạc Anh Trai Say Hi Hà Nội – Concert 3 sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Các công tác chuẩn bị của ban tổ chức khiến người hâm mộ nóng lòng, háo hức để được tận mắt nhìn thấy thần tượng. Nhiều người ráo riết săn lùng những món đồ lưu niệm, cổ vũ như card bo góc (photocard in hình thần tượng), lihtstick (gậy cổ vũ), poster, áo phông... để mang theo khi đi “đu idol”.

Khắp chợ mạng đang rao bán các sản phẩm lưu niệm, đồ cổ vũ ăn theo show Anh Trai Say Hi. Với tâm lý “đu idol” hết mình, người hâm mộ không ngần ngại chi tiền để sở hữu món đồ mang dấu ấn thần tượng của mình.

Đồ lưu niệm, cổ vũ ăn theo concert Anh Trai Say Hi bày bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Dạo một lượt trên các sàn thương mại điện tử, dễ dàng bắt gặp một loạt sản phẩm phục vụ fan đi concert Anh Trai Say Hi như: áo thun in hình 30 anh trai giá từ 70-90 nghìn/chiếc, túi mù thẻ bo góc Anh Trai Say Hi 10-20 nghìn/chiếc, hộp sticker giá 20 nghìn, CD Album Anh Trai Say Hi giá 600 nghìn/bộ.

Một tài khoản TikTok chuyên bán thẻ bo góc liên tục đăng tải video giới thiệu sản phẩm card bo góc Anh Trai Say Hi và nhận hàng ngàn lượt bình luận hỏi mua.

Cụ thể, bộ card bo góc gồm 30 thẻ làm từ giấy cứng chống nước và chống xước, mỗi thẻ in hình ảnh và chữ ký của 1 nghệ sĩ tham gia Anh Trai Say Hi. Card bo góc có giá bán 7 nghìn/thẻ và 120 nghìn nếu mua cả bộ 30 thẻ.

Lightstick cũng là một món đồ cổ vũ được người hâm mộ săn đón. Lý do là trong các concert âm nhạc, biển ánh sáng từ phía khán giả là ''đặc sản'' không thể thiếu nhằm tạo nên một không gian lung linh, tiếp thêm động lực cho nghệ sĩ biểu diễn.

Dịch vụ makeup, cho thuê ống nhòm... lên ngôi

Mục đích đi concert là được ngắm thần tượng gần nhất và chân thực nhất. Tuy nhiên, với các hạng vé ở xa sân khấu, người hâm mộ rất khó nhìn rõ idol của mình. Bởi vậy, cách giải quyết nhanh và tiết kiệm là thuê một chiếc ống nhòm hoặc loại điện thoại có khả năng phóng to mà vẫn sắc nét. Giá thuê 2 loại thiết bị này dao động từ 200-400 nghìn/ngày.

Theo quan sát, người tham gia concert Anh Trai Say Hi phần lớn là nữ nên dịch vụ makeup đi concert rất được ưa chuộng. Trong nhóm "Cùng đi concert Anh Trai 2024", một chuyên viên trang điểm tại Ecopark (Hưng Yên) đăng bài viết cho biết studio của cô đã kín lịch makeup và làm tóc cho khách hàng đi concert Anh Trai Say Hi Hà Nội – Concert 3 ngày 7/12, chỉ còn trống lịch của chuyên viên vào lúc 9-10h. Giá makeup là 600 nghìn/mặt đã kèm tóc.

Concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội được nhiều khán giả mong chờ.

Theo lời người này, nhu cầu makeup ngày 7/12 gia tăng đột biến do đây là ngày diễn ra show Anh Trai Say Hi, nhân lực của studio không đáp ứng đủ nên phải thuê thêm 5 chuyên viên trang điểm. Ekip của cô phải “chạy hết công suất” từ 4 giờ sáng để đảm bảo đúng tiến độ khách hàng yêu cầu.

Cô cho biết thêm, đối với concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 3 ngày 19/12 tới đây, nếu khách hàng muốn trang điểm gần nơi tổ chức thì thêm phụ phí 50 nghìn, chuyên viên sẽ đến tận nơi.

Một dịch vụ độc đáo khác ăn theo concert Anh Trai Say Hi là xếp hàng thuê. Một số người sẵn sàng chi trả hàng trăm nghìn đồng để tìm người đi xếp hàng thay nhằm giữ chỗ trong khu vực tổ chức sự kiện Anh Trai Say Hi. Họ cũng sẵn sàng thưởng thêm nếu người xếp hàng chịu đến sớm, chọn được vị trí đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]