Hồng Nhật Bản về Việt Nam đội giá gấp 3, lên tới 200.000 đồng/quả vẫn đắt khách

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 05:00 AM (GMT+7)

Cuối thu đầu đông là dịp Nhật Bản vào mùa thu hoạch hồng, đặc biệt là loại hồng đen được nhiều nước Đông Nam Á ưa chuộng. Thế nên, nếu như giá một quả hồng đen ở Nhật Bản chỉ 60.000 đồng thì về đến Việt Nam lên đến hơn 200.000 đồng vẫn được khách hàng săn lùng tìm mua bằng được.

Hồng đen Nhật Bản là loại hồng ruột có chấm li ti như những hạt mè đen. Nếu như ở Việt Nam, ruột hồng có màu đen thường là do trái chưa chín hoặc đã bị hỏng thì những chấm li ti màu đen trên bề mặt loại quả này của Nhật Bản lại tạo ra mức giá trên trời. Đó chính là thành phần polyphenol chiếm 90% ruột, là một chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe.

Hồng đen Nhật Bản có chấm li ti như những hạt mè đen

Khảo sát giá trên thị trường hiện nay, một cân hồng đen từ 3-4 quả có giá 700.000 – 800.000 đồng, tính ra khoảng 200.000 đồng/quả. Mặc dù có giá khá đắt đỏ nhưng loại quả này lại được rất nhiều người đặt mua, có những người sẵn sàng bỏ ra một đến vài triệu, chờ đợi nhiều ngày để mua được vài quả hồng đen Nhật Bản.

Theo chị Thư, chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Thành Công (Hà Nội), gần đây nhiều khách hỏi mua loại hồng đen Nhật Bản nên mỗi đợt chị nhập về 20 thùng, mỗi thùng 12 trái. Một thùng khoảng 4kg, chị bán cả thùng với giá 700.000 đồng/kg, tính ra khoảng 2.800.000 đồng/thùng. Còn với khách hàng mua lẻ chị bán 800.000 đồng/kg. “Loại quả này được khách hàng rất ưa chuộng nhưng mùa chỉ kéo dài hơn một tháng nên tôi tranh thủ nhập nhiều về bán”, chị Thư cho biết.

Hồng đen Nhật Bản giá 200.000 đồng/quả vẫn được săn lùng

Trao đổi với chị Anh Nhật, vừa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản về, chị Nhật cho biết: "Ở Nhật có hai loại hồng, một loại ở trong màu vàng và một loại ở trong màu đen. Một trái hồng đen thường nặng khoảng 300g, to hơn trái hồng vàng rất nhiều. Loại hồng đen này được trồng ở vùng Wakayama, được nhiều người thích vì rất giòn, có nước nhưng vừa đủ, ngọt vừa phải không gắt, không có hột”.

“Vừa rồi về Việt Nam tôi mua 3 thùng hồng đen mang về làm quà. 1 thùng 12 trái (khoảng 4kg) chỉ 600.000 ngàn tiền Việt, mua lẻ thì 60.000 đồng/quả. Nhưng về đây thấy có người bán đến 800.000 đồng/kg/4 quả. Tính ra tận 200.000 đồng/quả lận. Đang mùa hồng ở Nhật nên hồng bán rất nhiều, ra đường thấy toàn hồng, rụng đầy đường không ai ăn mà nhập về Việt Nam giá mắc quá. Thế mà người nhà tôi thích ăn muốn mua thêm còn không có hàng, phải đặt trước rồi đầu tháng 11 người ta mới chuyển hàng về cho đấy!”, chị Nhật chia sẻ.

Hồng đen ở Nhật giá 60.000 đồng/quả, về Việt Nam giá 200.000 đồng/quả

Theo anh Trung, nhân viên một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hai Bà Trưng (Hà Nội), giá hồng đen Nhật Bản tại cửa hàng anh là 550.000 đồng/kg, khá rẻ so với thị trường bởi mỗi lần đều nhập với số lượng lớn, lên đến vài tạ.

Theo anh Trung, nhìn bên ngoài, hồng đen không khác gì so với hồng giòn thông thường nhưng khi bổ, ruột có màu xám đen độc đáo. Hồng đen có vị ngọt nhưng không gây béo phì, được xác nhận là giàu Vitamin C hơn cả cam, ngoài ra còn có vô số chất khác như Vitamin B6, chất chống oxy hóa, khoáng chất… Chính vì giàu chất dinh dưỡng như vậy nên loại hồng này rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chị em phụ nữ. Loại hồng đen này bắt đầu vào mùa từ giữa tháng 10 và chỉ kéo dài khoảng hơn tháng. Do đó, dù giá khá đắt đỏ nhưng nhiều khách hàng vẫn săn lùng để mua ăn và biếu tặng bằng được.