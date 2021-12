Hà Nội: Cận cảnh món bò tảng dát vàng “sặc mùi tiền” được báo Tây hết lời ca ngợi

Thời gian gần đây, các tín đồ ăn uống ở Hà Nội truyền tay nhau hình ảnh tảng bò nướng kích thước “khủng” được phủ bên ngoài một lớp vàng 24k bóng bẩy, chỉ nhìn thôi đã thấy “sặc mùi tiền”.

Theo đó, tờ Reuters mới đây cũng đăng tải một bài viết giới thiệu về món bò dát vàng lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam với giá từ 45 USD/người (khoảng 1.200.000 VNĐ/người).

Theo tìm hiểu của phóng viên, món bò dát vàng 24k là một trong những món ăn mới xuất hiện trong thực đơn của một khách sạn sát vàng nổi tiếng ở Hà Nội.

Cận cảnh món bò dát vàng “toát ra mùi tiền” ở Hà Nội.

Đúng với nghĩa đen, thịt bò dát vàng là những miếng thịt bò được bao bọc bởi những lá vàng 24K sáng chói ở bên ngoài. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng mình đang được phục vụ một miếng vàng nguyên chất có hình thịt bò chứ không phải là thịt bò cho đến khi dùng dao xắn vào.

Khi ăn, đầu bếp tự setup mọi thứ ngay trên bàn ăn, từ thái thịt, rắc muối đều rất công phu. Phần thịt Wagyu Tomahawk Rib-eye ngoài việc siêu long lanh thì khi ăn sẽ đem lại cảm giác rất mềm, thịt mọng. Có thể ăn với sốt tiêu hoặc sốt nấm truffle.

Tuy nhiên, những lá vàng ở đây sẽ không mang lại hương vị gì đặc biệt cho thịt Kobe ngoài việc tạo ra một trào lưu lạ miệng cho người chịu chơi.

Một số ý kiến cho rằng, món bò dát vàng bán ở Hà Nội có thể cạnh tranh với nhà hàng quốc tế.

Hiện tại, giá thành của món ăn hoàng gia này dao động khoảng 7.500.000 đồng cho khoảng 7 – 8 người ăn chưa bao gồm VAT. “Theo tôi mức giá này khá hợp lý cho một bữa ăn hoàng gia với những trải nghiệm dịch vụ cao cấp khác. Song đây có phải món ăn khách muốn ăn lại lần 2 không thì tôi không chắc”, anh Nguyễn Hoàng, một foodreview chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, chủ khách sạn dát vàng – nơi bán món bò dát vàng cho biết: Từ khi khai trương hôm 22/11 đến nay, có hơn 1.500 thực khách đã tới thưởng thức món ăn này.

Trước đây ​​khi 212 Steakhouse - một nhà hàng chuyên về món steak bò ở New York bắt đầu phục vụ món thịt bò dát vàng này, không phải ai cũng có may mắn thưởng thức bởi vì món này được coi là hàng giới hạn, chỉ phục vụ cho một số chủ nhân tài khoản mạng xã hội nổi tiếng. Hay khi ghé nhà hàng Nusret của Salt Bae (Thánh rắc muối) ở Dubai bạn thưởng thức món này bạn phải đặt bàn trước ít nhất là 1 tuần may ra mới có.

