Chai bỏng ngô “siêu to khổng lồ” hút khách, shop online bán 500 chai mỗi tháng

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ bởi chiều cao và cân nặng của những chai bỏng ngô này bởi chúng nặng đến 1,2kg và cao khoảng nửa mét.

Thời gian gần đây, người tiêu dùng tỏ ra khá thích thú với những chai bỏng ngô “siêu to khổng lồ” được bày bán khắp trên các chợ mạng. Với giá không hề rẻ, từ 100-150.000 đồng/chai nhưng sản phẩm này vẫn được lùng mua bởi hình dáng và kích thước “lạ” của chúng.

Chai bỏng ngô "siêu to khổng lồ" gây sốt chợ mạng.

Theo quan sát, bỏng ngô được đóng trong chai nhựa trong suốt, có lớp màng seal nhôm bịt kín, đồng thời được dán nhãn bằng tiếng nước ngoài kèm hình ảnh vô cùng đáng yêu, bắt mắt.

Mới có mặt trên thị trường không lâu nhưng hình ảnh của chai bỏng ngô siêu to khổng lồ này xuất hiện dày đặc trên các trang thương mại điện tử như shopee, lazada, sendo hay trên các hội nhóm bán hàng khác.

Chị Nguyễn Trang, trú tại Lào Cai cho biết, bỏng ngô là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Thông thường, bỏng ngô chỉ được đóng gói từ 50-100gr, có giá từ 5-15.000 đồng/túi. Vì vậy, khi được đóng trong chai nhựa với kích thước lớn, loại bỏng ngô này nhận được sự quan tâm đặt hàng của đông đảo khách hàng.

“Cửa hàng tôi mới nhập về và bán tại thị trường Việt Nam cách đây khoảng 1 tháng nhưng trung bình, mỗi tháng, chúng tôi bán lẻ được khoảng 500 chai, chưa kể bán buôn”, chị Trang nói.

Kích thước lớn lại là món ăn vặt được nhiều người yêu thích nên chai bỏng ngô thu hút đông đảo khách hàng.

Ngoài kích thước lớn, hình dáng “lạ” và bắt mắt, theo chị Trang, chai bỏng ngô này còn thu hút bởi được làm từ ngô, phủ caramen hoặc bơ, mix dâu hoặc matcha, giòn và thơm. Tuy nhiên, vị bơ và caramen vẫn được bán chạy hơn cả.

Từng đặt chai bỏng ngô “siêu to khổng lồ” về ăn thử, chị Hoàng Bảo Ngân, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, ban đầu thấy chai bỏng in nhãn hiệu chữ Trung Quốc cũng hơi phân vân nhưng sau khi mua về và ăn thử thì thấy vị bỏng khá ngon và thơm, chai lại to hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Tôi mua 2 chai về, con nhà tôi thích lắm. Chơi mãi rồi ôm cả đi ngủ rồi mới cho bóc ăn thử. Đặt thử 2 vị caramen và bơ thì tôi thấy vị caramen dễ ăn hơn các vị khác. Sau khi ăn hết bỏng cũng có thể tận dụng vỏ chai để làm đồ chơi hoặc trồng cây”, chị Ngân nói.

Với giá từ 100-150.000 đồng/chai dài nửa mét, chai bỏng ngô đang "làm mưa làm gió" trên chợ mạng.

Ngược lại, chị Tố Uyên, trú tại Đống Đa (Hà Nội) lại thấy chất lượng của loại bỏng này không được như mong đợi.

“Tôi thấy nhiều người khen nên đặt mua về. Tiền bỏng là 145.000 đồng/chai, nặng 1,2kg, trong đó khoảng 0,9kg là bỏng. Tuy nhiên khi ăn thì cảm giác không được thơm dịu và ngậy như mua ở rạp chiếu phim. Ngược lại, ăn vị bơ cảm giác như đang ăn xốp, ăn vị caramen vì ngọt gắt, rất khó ăn”, chị Uyên nói.

Ngoài ra, theo chị Uyên, 2 chai chị mua về ăn thử đều có nhãn mác nước ngoài, không thấy ghi hạn sử dụng hay hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nên chị lo ngại về nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm.

Vừa qua, nhiều mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện và bắt giữ. Mới đây, tổ công tác của Công an thành phố Hà Giang đã phát hiện lô hàng thực phẩm bao gồm 64 thùng cát tông, 8 bao tải, bên trong chứa các mặt hàng như: chân gà muối, bim bim, bỏng ngô chai… có nhãn mác thể hiện bằng chữ nước ngoài được vận chuyển trên xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 23B-00.571.

Tổ công tác của Công an thành phố Hà Giang đã phát hiện và thu giữ lô hàng hóa là thực phẩm trong đó có bỏng ngô đóng chai không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: Diệu Loan.

Trong quá trình làm việc, lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn liên quan đến số hàng trên. Hiện, Công an thành phố Hà Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vì vậy, người tiêu dùng khi đặt mua chai bỏng ngô “siêu to khổng lồ” này và các loại hàng hóa khác có nhãn mác nước ngoài cần hết sức cẩn thận để tránh mua phải hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thậm chí là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

