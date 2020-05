Xưa dây áo lót phải giấu thật kỹ, giờ chị em mặc vô tư "lộ thiên" chẳng ngại gì!

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 09:22 AM (GMT+7)

Mùa hè là thời điểm vàng để các cô gái tung tăng với những chiếc áo ba lỗ sát nách khoe phong cách năng động, trẻ trung.

Vũ Ngọc Anh thoải mái để lộ dây áo ngực với áo sát nách.

Những chiếc áo ba lỗ sát nách là món đồ thời trang không thể thiếu của mỗi cô nàng chuộng phong cách năng động. Không chỉ tôn lên vóc dáng người mặc mà áo ba lỗ còn có giá "hạt dẻ", ai cũng có thể sở hữu. Mỗi chiếc áo chỉ có giá từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng.

Chất liệu áo thường là cotton có độ co giãn tốt, thấm hút mồ hôi hiệu quả. Cùng với áo sát nách, áo quây, áo croptop hay áo dây đều là những chiếc áo chung tên gọi "áo mùa hè", cô gái nào cũng mê.

Tuy nhiên, mỗi loại áo lại có cách lựa chọn nội y mặc kèm khác nhau. Cụ thể, với áo ba lỗ vì mang lại tính ứng dụng đời sống cao nên đôi khi chủ nhân của chiếc áo "làm biếng" thay đổi dây áo ngực để không bị lộ ra ngoài. Chính điều này, phần nào lý giải cho việc loạt mỹ nhân Việt vô tư lộ dây áo ngực với áo sát nách vẫn tự tin pose dáng, chụp hình đăng trang cá nhân.

So với nhiều lỗi thời trang thường được nhắc tới trong đời sống thì việc lộ dây áo ngực cũng không có gì là to tát. Và đôi khi, lộ dây áo ngực từng được coi là lỗi thời trang, nay được loạt mỹ nhân đình đám làng giải trí Việt lăng xê lại xoay chuyển thành xu hướng cho hè 2020.

Cô lựa chọn áo nội y với chất liệu ren khá thu hút, ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng kích thích người nhìn. Lựa chọn nội y tông xuyệt tông với áo ngoài, Vũ Ngọc Anh được khen tinh tế.

Với mẫu áo ngắn gọn này, người đẹp gốc Nam Định khoe được vòng eo thon, nổi cơ hút mắt.

Công thức lên đồ quen thuộc của Vũ Ngọc Anh với áo ngắn sát nách và quần jean, giày thể thao là combo chuẩn xinh, năng động cho những cô gái trẻ.

Một sự kết hợp thú vị từ nội y tới đồ bơi, đều được Vũ Ngọc Anh hết mình lăng xê. Lạ thay, hình nào cô cũng được người hâm mộ hết lời khen ngợi, không ai đoái hoài tới việc áo trong lộ ra khi mix layer với áo ba lỗ.

Áo ba lỗ hay còn được gọi là áo may ô, được coi như áo lót có từ thế kỷ 20, mặc bên trong cùng, dùng để thấm mồ hôi hoặc tránh cảm giác khó chịu khi cơ thể bị cọ sát vì áo bên ngoài là vải cứng. Danh từ "may ô" trong tiếng Việt là phiên âm từ tiếng Pháp, vốn gọi là maillot de corps. May ô thường dệt bằng vải bông màu trắng có chất thun để co dãn ép vào thân người.

Áo may ô có mấy loại như áo ba lỗ hay áo thun ngắn tay. Một thời ở Việt Nam may ô là một thứ áo của người khá giả, không như những người chỉ mặc mỗi một manh áo mà không có áo lót. Khi mới có, áo may ô là áo lót, không mặc ra ngoài nơi công cộng nhưng thời thế thay đổi nên áo may ô vì thoáng mát nên sau xuất hiện ngoài đường phố.

Theo thời gian, loại áo này được nhiều người sử dụng hơn trong đời sống thường nhật. Dù là trang phục basic nhưng khi được kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau tạo thành outfit ấn tượng, trẻ trung mà không kém phần quyến rũ.

Cao Thái Hà cũng như Vũ Ngọc Anh, lộ dây áo ngực khi mặc cùng áo ba lỗ.

Cô mix đồ cá tính với boots tông xuyệt tông cùng túi xách hàng hiệu Chanel đắt đỏ.

Tường Linh ghi tên trong danh sách những mỹ nhân cố tình lộ dây áo ngực với áo sát nách vẫn xinh, hút mọi ánh nhìn.

