Sneaker chưa bao giờ hạ nhiệt, 11 đôi giày kinh điển này chứng minh tất cả

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 15:57 PM (GMT+7)

Dưới đây là những đôi sneaker có tính biểu tượng mà không một dân sành giày nào không hay.

Từ Nike Air Jordans thực sự là đôi giày mang tính biểu tượng cho đến những đôi giày Vans đều có những ảnh hưởng lớn tới thời trang đường phố trong nhiều năm qua. Mặc dù hầu hết những đôi giày này bắt đầu là những thứ thiết yếu trong trang phục thể thao, nhưng tất cả chúng đều trở thành những item phổ biến trong thời trang chính thống và có ảnh hưởng với ngay cả những người nổi tiếng.

Dưới đây là những đôi giày sneaker ấn tượng và đặt nền móng cho đế chế sneaker trong những năm qua:

1. Nike Air Jordan 1

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc tới đôi Nike Air Jordan 1 mang tính biểu tượng. Được phát hành vào năm 1985, những đôi giày thể thao này đã được Michael Jordan lăng xê khiến nó nổi tiếng trở lại khi anh chơi cho đội bóng rổ Chicago Bulls. NBA đã cấm sneaker vì không đáp ứng các yêu cầu về đồng phục, nhưng dù sao Jordan cũng sử dụng chúng và làm nên lịch sử sneaker theo nghĩa đen. Jordan đã bị phạt 5000 đô la, nhưng Nike đã cảm nhận được cơ hội quảng cáo hoàn hảo của mình. Trong khi OG Air Jordan 1 từ những năm 1980 là một món đồ sưu tập, Nike vẫn tạo ra những kiểu dáng tương tự vì sự nổi tiếng tới mức trở thành kinh điển của nó.

2. Yeezy Boost 750

Trong khi gần như tất cả các đôi giày Yeezy đã trở nên phổ biến một cách lố bịch, thì chiếc Yeezys đầu tiên là kiểu dáng Boost 750. Kanye West đã thiết kế giày với hình bóng giày dép của Úc trong tâm trí, đó là lý do tại sao loại giày sneaker nguyên bản trông giống như một đôi giày thông thường. Mục tiêu của rapper là tạo ra chiếc giày của tương lai, thứ gì đó Marty McFly từ Back to the Future có thể sử dụng để mang theo khi anh ta du hành xuyên thời gian. Khi chiếc giày được phát hành vào năm 2015, Kim Kardashian-West đã tweet về chúng và ngay lập tức làm cho chiếc giày tạo nên hiệu ứng đám đông lớn, thậm chí còn trở thành một thứ thời trang bắt buộc phải có. Mặc dù Yeezy Boost 750s cực kỳ hiếm, và hầu hết các Yeezys đều bán hết nhanh chóng. Bạn luôn có thể phải chờ đợi để mua các kiểu mới nhất cả ở cửa hàng lẫn trực tuyến.

3. Nike Air Force 1

Là chiếc giày dành riêng cho bóng rổ đầu tiên của Nike, Air Force 1 buộc phải làm nên lịch sử và khi Moses Malone giành được một danh hiệu NBA cho Philadelphia 76ers khi mang chúng. Đôi giày thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn nữa vào đầu những năm 2000 khi Nelly thu âm một bài hát trùng tên với đôi giày, đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

4. New Balance 990

Trong khi hiện nay 990s New Balance được gọi là New Balance 990 v5s - phổ biến ngang nhau. Ban đầu chúng có giá khoảng 100 đô la (khoảng 2,3 triệu đồng) và tạo nên sự hoài nghi về đôi giày thể thao bình dân thực sự xứng đáng với giá đó? Kiểu dáng dễ bắt trend của đôi sneaker này đã đạt được tình yêu của nhiều đối tượng và vẫn là biểu tượng cho đến ngày nay.

5, Converse

Converse All Star Star là giày bóng rổ được sản xuất hàng loạt đầu tiên, nhưng nó thực sự đã trở nên phổ biến nhờ Charles Chuck H. Taylor. Taylor là một cầu thủ bóng rổ rất yêu thích sneaker, anh ấy đã gia nhập đội Converse. Anh đi khắp nước Mỹ để quảng bá cho những đôi giày. Chuck Taylor All Star High Top màu đen và trắng mang tính biểu tượng ra mắt vào năm 1949, và nó đã xuất hiện khá nhiều ở mọi nơi kể từ đó.

6. All star Adidas

Adidas Superstars ban đầu được tạo ra như một phiên bản thấp nhất của giày bóng rổ Pro Model của thương hiệu, nhưng cũng trở nên phổ biến một cách lố bịch như một đôi giày sneaker thời trang. Giày sneaker đã được vamp lại nhiều lần và tiếp tục là một hình bóng mang tính biểu tượng cho đến ngày nay. Mặc dù vậy, một trong những phần hay nhất về đôi giày sneaker đặc biệt này là cùng với lịch sử nổi tiếng, nó đủ đơn giản và dễ thương để mặc với bất kỳ trang phục nào.

7. Nike Cortez

Nike Cortez sneaker đã thực sự là giày chạy bộ có thiết kế thời thượng đầu tiên. Nó được thiết kế bởi huấn luyện viên Olympic Bill Bowerman, thiết kế được tối ưu hóa để thoải mái cho những người chạy đường dài. Ra mắt Thế vận hội năm 1972, nó vẫn là một sneaker thực sự mang tính lịch sử. Đôi giày thậm chí còn gắn liền với nhân vật Forrest Gump (do Tom Hanks thủ vai) trong bộ phim cùng tên năm 1994, giúp tăng vọt sự nổi tiếng của giày cho những người không phải vận động viên.

8. Air Jordan 11 (Jam Air Jordan XI Không gian Jam Jam)

Một trong những đôi giày thể thao nổi tiếng nhất của Air Jordan là Air Jordan 11s, xuất hiện trên Michael Jordan khi anh tham gia bộ phim Space Jam. Trong những năm qua, các siêu sao khác đã mang giày giống như Ray Allen khi anh chơi cho Celtics. Thêm vào đó, họ thậm chí còn được nhìn thấy dưới chân của Boys II Men trong một buổi trao giải trên thảm đỏ. Thêm vào nữa đây là đôi giày có giá trị sưu tầm vì chúng rất hiếm.

9. Đôi sneaker bốt ngắn cổ của Balenciaga

Balenciaga tung ra đôi giày thực sự ra mắt vào năm 2016, và ngay lập tức bởi các rapper nổi tiếng sành mốt như rapper Gucci Mane, Bryson Tiller và Future. Thêm vào đó, các chị em nhà Kardashian-Jenner dùng chúng, biến đây thành những đôi sneaker nổi tiếng hiện nay.

10. Adidas Stan Smith

Adidas Stan Smith sneaker ban đầu được tạo nên cho vận động viên quần vợt Robert Haillet. Nhưng khi về hưu, Adidas đã đi tìm một người mới và tìm đến Stan Smith. Sau vài năm chia sẻ tên của chiếc giày với Haillet, Stan Smith cuối cùng đã có được nhãn hiệu cho riêng mình. Haillet đã được gỡ bỏ khỏi nhãn hiệu trên giày và giày thể thao được gọi là Stan Smiths.

11. Nike Air Huarache

Nike Air Huarache sneaker đã thực sự lấy cảm hứng từ nước trượt tuyết-mặc dù ban đầu nó được thực hiện cho chạy. Khi nó ra mắt vào năm 1991, nó đã ngay lập tức trở nên phổ biến. Ngay cả Jerry Seinfeld cũng đi một đôi trên TV từ đó một huyền thoại đã được sinh ra. Bây giờ, khi thời trang thập niên 90 đang là xu hướng, chúng thực sự là đôi giày sneaker cổ điển hoàn hảo.

12. Vans Checkerboard

Mẫu bàn cờ trên Vans thực sự được lấy cảm hứng từ những người trượt ván vào những năm 1970. Mô hình bàn cờ trên đôi Vans và kiểu giày trượt tồn tại riêng biệt và có dấu ấn trong một thời gian, cuối cùng họ đã được ghép nối với nhau để tạo ra một chiếc giày mang tính biểu tượng.

13. Fila sneaker

Bản gốc của Disterter FILA đã ra mắt vào năm 1996, nhưng phong cách này đã có sự trở lại lớn, đặc biệt thu hút với các cô gái tuổi teen. Chiếc giày có một chút hoài cổ của thập niên 90, giúp nó trở thành đôi giày phải có vào năm 2020. Thần tượng hot nhất hiện nay Billie Eilish cũng thường xuyên đi và biến nó trở thành một trong những đôi giày thể thao chunky phổ biến nhất ở Hollywood.

Nguồn: http://danviet.vn/sneaker-chua-bao-gio-ha-nhiet-11-doi-giay-kinh-dien-nay-chung-minh-tat-ca-5020...Nguồn: http://danviet.vn/sneaker-chua-bao-gio-ha-nhiet-11-doi-giay-kinh-dien-nay-chung-minh-tat-ca-502020195155812662.htm