Xu hướng giày thể thao bắt nguồn từ Hip-hop

Sự hợp tác giữa Adidas và Run DMC là một trong những lần đầu tiên một thương hiệu đồ thể thao hợp tác với các nghệ sĩ.

Adidas Superstar

Adidas Superstar đã trở nên lỗi mốt kể từ khi ra mắt vào năm 1970. Ban đầu được sản xuất như một đôi giày bóng chày, Superstar lại được các nghệ sĩ hip hop ưa thích. Sau khi phát hành ca khúc "My Adidas", Run DMC đã mặc tất cả các bộ đồ thể thao và Superstars của Adidas mà không có dây buộc trong các buổi biểu diễn của họ. Khi kiểu dáng của họ trở nên phổ biến hơn và thu hút nhiều khách hàng hơn đến với Adidas, công ty đồ thể thao đã tài trợ cho Run DMC. Sự hợp tác giữa Adidas và Run DMC là một trong những lần đầu tiên một thương hiệu đồ thể thao hợp tác với các nghệ sĩ và mở đường cho mối quan hệ giữa đồ thể thao, hip hop và giày thể thao mà chúng ta thấy ngày nay.

Nike Air Force 1

Air Force 1s luôn là một trong những đôi giày thể thao dành cho giới hip-hop. Giống như Run DMC với "My Adidas", nghệ sĩ hip hop Nelly đã ra mắt một trong những tuyển tập giày sneaker lớn nhất đầu những năm 2000 với bài hát "Air Force Ones". Air Force 1 là mẫu giày cổ điển trong bộ sưu tập của bất kỳ fan hâm mộ giày thể thao nào. Với các rapper như A$AP Rocky và Travis Scott mang giày thể thao này, không có gì bí mật khi Air Force One sẽ luôn là một đôi giày chủ lực trong hip hop.

Air Jordan 1

Một đôi giày không cần giới thiệu mà ai cũng biết, Air Jordan 1. Là đôi giày đầu tiên được tạo ra dưới sự hợp tác của Michael Jordan với Nike, Air Jordan 1 là đôi giày thể thao đầu tiên thể hiện một biểu tượng của địa vị. Nó không chỉ chiếm lĩnh các sân bóng ở NBA mà những đôi giày thể thao mang tính biểu tượng này cũng đã chiếm lĩnh các đường phố.

Khi xu hướng thời trang nam trở thành một chủ đề nổi bật trong những năm 90 với sự trỗi dậy của thời trang hip-hop và thời trang streetwear, Jordan 1 là đôi giày thể thao phù hợp với thẩm mỹ ngay lúc bấy giờ. Đó là một đôi giày thể thao được săn lùng ráo riết do địa vị nổi tiếng và sự quý hiếm của nó. Đó là một trong những đôi giày bóng rổ đầu tiên có hình dáng đẹp và bắt mắt với sự kết hợp màu sắc.

Giờ đây, Air Jordan 1 đã được sử dụng như một phương tiện để kết hợp hip-hop với thời trang và giày. Các nghệ sĩ hip-hop như Travis Scott đã hợp tác với thương hiệu để tạo ra các thiết kế độc quyền và các nghệ sĩ khác chẳng hạn như Nas và Teyana Taylor đã làm người mẫu cho thương hiệu.

Ủng Timberland

Vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, ủng Timberland đã trở thành phong cách được nhiều người lựa chọn. Các nghệ sĩ như Kanye West, Notorious B.I.G và Tupac đã đi ủng Timberland như một tôn giáo thay vì chỉ thời trang.

Được sản xuất đặc biệt dành cho công nhân, những đôi ủng Timberland đã được người dân thành phố New York mua vì độ bền và khả năng giữ khô ráo bất kể thời tiết. Khi ngày càng có nhiều người bắt đầu mua ủng Timberland, những chiếc ủng ngày càng trở nên nổi bật hơn trong phân cảnh hip hop.

Giờ đây, đôi giày Timberland gắn liền với kỷ nguyên tốt nhất của âm nhạc hip hop và R&B, và tiếp tục phổ biến ở Thành phố New York và những người yêu thích hip-hop ngày nay.

Clark Wallabee

Không chỉ được công nhận trong nền văn hóa hip-hop ngày nay, Clark Wallabee là một sản phẩm chủ lực nhưng lại bị đánh giá thấp cho các nghệ sĩ hip-hop có trụ sở tại New York. Ban đầu được chế tạo cho những người lính của Quân đội Anh trên sa mạc, Clark Wallabee đã rất nổi tiếng với các nhạc sĩ dancehall ở Jamaica. Từ Jamaica, Wallabee tìm đường đến với hip-hop Thành phố New York nhờ Gia tộc Wu-Tang. Sau khi đi Wallabees của họ trên sân khấu, trong các video âm nhạc, người hâm mộ của Wu-Tuang đã bị thu hút bởi chiếc giày này. Các rapper khác vào thời điểm đó, chẳng hạn như Ghostface Killah và Raekwon, cũng đã rap về tình yêu của họ dành cho đôi giày này.

Giờ đây, Wallabee đang quay trở lại thế giới thời trang nhờ hợp tác với các thương hiệu như Aimé Leon Dore và từ việc ngày càng có nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như Kanye West, tạo kiểu với đôi giày này.

