Các cô gái "It girl" ngày nay chuộng trang phục thập niên 90 như thế nào?

Thứ Tư, ngày 05/01/2022 09:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Túi đeo vai

Đây là phụ kiện được tất cả các cô gái và biểu tượng thời trang của thập niên 90 lựa chọn như: Hilary Duff, Jennifer Aniston và cặp song sinh nhà Olsen. Với hình dáng chiếc bánh mì và một tay cầm ngắn hơn để quàng qua cánh tay của bạn, những chiếc túi đeo vai xinh xắn là định nghĩa của thời trang ngày xưa.

Các cô gái của “It girl” ngày nay chắc chắn cũng nghĩ như vậy, khi chiếc túi đeo vai đã trở thành xu hướng lớn trên Instagram: Matilda Djerf, Bella Hadid và Dupa Lipa đều được phát hiện đeo chúng.

Những chiếc túi nhỏ đáng yêu này rất thích hợp để thêm màu sắc hoặc hình in vào trang phục. Hãy lựa chọn với những kiểu dáng truyền thống như Baguette của Fendi năm 1997, hoặc với những thiết kế hiện đại hơn như Chain Pouch của Bottega Veneta.

Sandal quai hậu

Một xu hướng khác được các mỹ nhân hạng A của thập niên 90 yêu thích là sandal quai hậu. Những đôi giày sang trọng này có mặt ở khắp mọi nơi trong thời đại đó, được tìm thấy trên người những như: siêu mẫu Cindy Crawford, Halle Berry, Britney Spears và chị em nhà Haliwell trên Charmed.

Ngày nay, những đôi giày sang trọng, dễ đi này đã tràn ngập khắp Instagram, từ Kourtney Kardashian đến những người có ảnh hưởng phong cách như Aimee Song và Leonie Hanne. Tính linh hoạt của sandal quai hậu được thể hiện rõ qua những dáng vẻ này. Nó có thể làm nổi bật một chiếc quần jean và thêm chút phong cách cổ điển sang trọng cho những bộ quần áo hiện đại hơn.

Nhiều thương hiệu đã cập nhật mẫu sandal mang tính biểu tượng của thập niên 90 này để phù hợp với phong cảnh thời trang hiện tại. Màu sắc tươi sáng cùng các phong cách mới hợp thời trang, như với Sandal stretch được tô điểm bằng dây chuyền của Bottega Veneta.

Váy slip

Từ bộ đồ đôi của Kate Moss và Naomi Campbell màu bạc ánh kim cho đến bộ satin màu xanh lá cây nhạt của Melissa Joan Hart, chiếc váy cực kỳ quyến rũ này là một kiểu dáng đã đứng vững trước thử thách của thời gian.

Trong một tập gần đây của The Voice, Ariana Grande đã mặc chiếc váy Versace của Jennifer Garner từ bộ phim "13 Going on 30" của cô ấy, trong khi Addison Rae mặc một chiếc váy Vintage Betsey Johnson hoa vừa nổi tiếng thập niên 90 tại Lễ trao giải People Choice, bằng chứng rằng chiếc váy slip chắc chắn đã đã trở lại.

Sự tối giản của chiếc váy liền mang đến một khung cảnh tuyệt vời để bạn thể hiện phong cách của mình. Kết hợp nó với bling lấp lánh để có kiểu dáng quyến rũ, với giày thể thao cho những ngày giản dị hoặc với sandal và một chiếc túi nhỏ cho một mùa hè ở Santorini.

Logomania

Logomania ra đời như một phản ứng của giai đoạn đối với sự tăng trưởng kinh tế của những năm 1990 ở Mỹ. Ban đầu, việc xây dựng thương hiệu trên quần áo thời trang được sử dụng như một cách thể hiện sự giàu có và địa vị của một người và cuối cùng nó trở thành một phương thức thẩm mỹ. Các nhà thiết kế như Calvin Klein và Christian Dior đã tung logo lên túi xách, áo phông và các trang phục khác của họ. Những ngôi sao hạng A của thời đại như Paris Hilton và Missy Elliot là những người hâm mộ lớn của xu hướng logo.

Tua nhanh sang thế kỷ 21, và những người nổi tiếng ngày nay như Khloé Kardashian, Kylie Jenner và Hailey Bieber đã lấy cảm hứng từ các ngôi sao của thập niên 90, với nhiều người được phát hiện mặc trang phục có chữ lồng của Dior và Fendi.

Nhiều thương hiệu thiết kế danh tiếng chẳng hạn như: Chanel, Fendi, Dior, Gucci và Louis Vuitton đã hồi sinh họa tiết in chữ lồng. Các logo của nhà sản xuất tương ứng đã được phát hiện trên đồ nỉ, phụ kiện, quần áo ngoài, quần jean và tất nhiên là cả túi xách. Đặc biệt, Dior Oblique print là một lựa chọn phổ biến trong số các biểu tượng phong cách ngày nay.

Váy mini

Váy mini xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng của thập niên 90 và đầu thập niên 2000, và thường được diện trên những nhân vật sành điệu nhất. Phong cách thời trang mang tính biểu tượng của những tín đồ thời trang trên màn ảnh thập niên 90 như Rachel Greene và Cher Horowitz đã trở lại và trở nên phổ biến với các tín đồ thời trang ngày nay.

Váy ngắn đã được phát hiện trên Instagram của các ngôi sao cũng như những người nổi tiếng. Tối giản, sang trọng, quyến rũ hoặc đôi chút nhưng chắc chắn những kiểu dáng này sẽ truyền cảm hứng cho trang phục tiếp theo của bạn.

Phần tốt nhất về váy mini? Nó có thể được mặc quanh năm. Cho dù bạn đang kết hợp nó với giày bốt và quần tất cho thời tiết áo len, áo crop top vào mùa hè, hay cho một kiểu dáng sành điệu như Cher Horowitz, thì vẫn có một chiếc váy mini thập niên 90 dành cho bạn.

