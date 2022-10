Vì sao chiếc váy đen công nương Diana mặc sau khi ly hôn thành biểu tượng đại chúng?

Thời trang ly hôn có thể sẽ trở thành một yếu tố mới được quan tâm?

Thực tế rất ít váy cưới truyền cảm hứng cho thời trang ngoài lĩnh vực dành cho cô dâu vì chúng đều truyền tải cùng một thông điệp về sự cam kết trong hôn nhân. Mặt khác, trang phục của một người ly hôn lại thú vị hơn nhiều để mổ xẻ. Và với rất nhiều cuộc chia tay của người nổi tiếng trong lịch sử gần đây, cụ thể là vụ ly hôn của Kim Kardashian với Kanye West, có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng từ vựng về thời trang ly hôn!

Trước khi có Đạo luật hôn nhân của Anh năm 1857, chỉ những người đàn ông cực kỳ giàu có mới có thể nộp đơn ly hôn. Trước khi có luật, sự kết thúc chính thức cho cuộc hôn nhân của một người phải được một Đạo luật của Quốc hội cấp. Cái này cực kỳ đắt, và tất nhiên, chỉ dành cho nam giới. Quy tắc mới cho phép phụ nữ ly hôn với lý do ngoại tình, nếu họ có thể chứng minh được sự không chung thủy của chồng mình cũng như các tội danh khác như hành hạ, loạn luân và hoặc cưỡng hiếp. Vì vậy, phụ nữ có thể ly hôn, nhưng với tất cả các tiêu chuẩn này và không có hệ thống nào hỗ trợ họ theo đuổi, vẫn rất khó đạt được.

Nếu bạn là một fan hâm mộ của bộ phim cổ trang của Netflix là The Crown, bạn có thể nhớ bộ quy tắc này từ khi Eileen Parker tìm cách ly dị người chồng ngoại tình và vắng mặt Mike Parker của cô. Điều này đã gây ra khá nhiều chấn động cả trong chương trình và ngoài đời thực, bởi vì lúc đó ông Parker là thư ký riêng của Hoàng tử Phillip, Công tước xứ Edinburgh.

Đáng chú ý là trong The Crown, Chloe Pirrie, người đóng vai Eileen hầu như chỉ mặc quần trong tập phim cô chiến đấu để bỏ chồng. Sự lựa chọn này của nhà thiết kế trang phục Amy Roberts, thể hiện sự độc lập ngụ ý của bà Parker. Các nhân vật nữ khác đóng chung cảnh với Pirrie đều mặc váy, càng nhấn mạnh quyết định này. Đó là một ám chỉ hơi nặng nề về thực tế rằng cô ấy là người “mặc quần” trong gia đình và hôn nhân của cô ấy. Một đánh giá chính xác cho thấy khi cô ấy chăm sóc cho hai đứa con của họ, chăm sóc gia đình và làm việc, tất cả trong khi chồng cô ấy cặp kè với những phụ nữ khác ở London và nước ngoài.

Năm 1969, Đạo luật Cải cách Ly hôn của Vương quốc Anh được thông qua đã cho phép phụ nữ có quyền ly hôn vì những lý do ngoài lạm dụng thể chất, mất trí hoặc không chung thủy với người bạn đời của họ. Luật mới này làm cho các cặp vợ chồng có thể chia tay một cách hợp pháp sau khi ly thân được hai năm hoặc năm năm nếu chỉ một bên đồng ý. Nó được phản ánh ở Hoa Kỳ cùng năm đó khi Thống đốc Ronald Reagan ký Đạo luật Gia đình năm 1969, biến California trở thành tiểu bang có luật ly hôn không có lỗi đầu tiên ở Hoa Kỳ. Không ai phải chứng minh bất kỳ lỗi nào của người kia, hoặc biện minh cho sự thay đổi. ngoài sự tan rã của mối quan hệ của họ.

Vụ ly hôn huyền thoại của Thái tử Charles với Công nương Diana xảy ra theo tiền lệ này vào năm 1992, sau khi cả hai trải qua nhiều năm sống xa nhau cũng như cả hai nhìn thấy người khác. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ nổi tiếng không hạnh phúc, nhưng Công nương Diana không bao giờ muốn ly hôn với Thái tử. Nhưng ngay sau khi chính thức chia tay, cô ấy đã cho anh ấy thấy những gì anh ấy còn thiếu trong một chiếc váy đen ngắn lệch vai tinh tế được mệnh danh là "chiếc váy trả thù", theo văn hóa đại chúng.

Mặc dù vậy, chiếc váy đen mỏng manh không nổi tiếng chỉ vì sức hấp dẫn quyến rũ của nó — thời điểm của bộ trang phục là tất cả. Đêm đó vào tháng 6 năm 1994, Diana xuất hiện trước công chúng tại một bữa tiệc do Vanity Fair tổ chức trong khi bộ phim tài liệu về những lời kể của Thái tử Charles được công chiếu trên truyền hình khắp đất nước. Bộ phim tài liệu nhằm làm cho Thái tử Charles có vẻ đồng cảm hơn, sau khi chia tay với Diana, Công chúa Nhân dân được yêu mến. Thật không may cho Thái tử, bộ phim đã phản tác dụng hoàn toàn do một cuộc phỏng vấn, trong đó Charles được hỏi liệu anh ta có “trung thành và danh dự” với người vợ lúc đó của mình là Diana hay không. Lúc đầu, Hoàng tử trả lời "có", nhưng tiếp tục nói: "cho đến khi nó bị phá vỡ không thể cứu vãn được, cả hai chúng tôi đều đã cố gắng". Lời thú nhận siêu hay này là tất cả những gì công chúng cần để tiếp tục sự khinh thường của họ đối với Hoàng tử.

Vài năm sau, vào năm 1996, vụ án White v White mang tính bước ngoặt đã thiết lập một tiền lệ mới rằng việc phân chia tài sản gia đình phải công nhận “người nội trợ”, AKA là người phụ nữ, là người đóng góp bình đẳng và phân chia tài chính công bằng hơn giữa vợ và chồng. Điều này xảy ra không lâu sau vụ ly hôn khét tiếng của Marilyn Monroe với cầu thủ Joe DiMaggio của Yankees, chỉ 247 ngày sau khi họ kết hôn. Monroe đã buộc tội người chồng sau đó của cô về sự tàn ác về tinh thần và được cô ấy cho phép ly thân, không nghi ngờ gì nữa, được hỗ trợ bởi đại vị là ngôi sao của cô ấy.

Những gì Monroe mặc vào ngày hôm đó, một chiếc váy đen bó sát phía trước bên dưới một chiếc áo khoác satin màu đen quyến rũ kết hợp với ngọc trai và găng tay lụa trắng, đã thu hút nhiều sự chú ý hơn là bản thân. Chiếc váy đen nhỏ của nữ diễn viên, được trang bị dễ dàng truy cập thông qua khóa kéo dài toàn bộ, là một sự cố scandal vào thời điểm đó. Sự lựa chọn thời trang có ý thức và gửi đến một thông điệp giống như "độc thân và sẵn sàng hòa nhập" về phía Monroe. Chiếc váy đã được bán đấu giá vào năm 2019 với giá khởi điểm là 20.000 đô la Mỹ và được bán với giá khổng lồ 100.000 đô la Mỹ.

Năm ngoái, ngôi sao nhí đã trở thành doanh nhân thời trang Mary-Kate Olsen tuyên bố ly hôn không khác Monroe và thu hút mức độ chú ý tương tự. Giám đốc điều hành Row đã chính thức ly hôn với chủ ngân hàng người Pháp Olivier Sarkozy vào tháng trước thông qua một cuộc gọi riêng với Zoom, nhưng ảnh chụp màn hình của phiên điều trần bị rò rỉ từ các phóng viên tòa án và Internet đã lan truyền. Olsen mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bóng bẩy, phản ánh thẩm mỹ trang nhã và tinh giản tương tự của nhãn hiệu thời trang của cô. Tuy nhiên, mái tóc của cô ấy lại gợn sóng và lòa xòa bên cạnh biểu cảm thường ngày không mấy buồn bã của cô ấy. Sự đồng điệu kết hợp với phong thái thuận lợi của Olsen đã khơi dậy meme sau khi meme trực tuyến.

Gần đây, chúng ta thấy rằng cuộc sống độc thân có vẻ tốt với Kim Kardashian. Đối với những ai đã theo dõi mối quan hệ Kardashian-West và dòng thời gian ly hôn, bạn sẽ biết rằng người sáng lập Skims là nàng thơ của Kanye West, và anh ấy là nhà tạo mẫu của cô ấy. Tuy nhiên, giữa cuộc ly hôn gần đây của họ vào tháng 2 năm 2021, Kardashian đã thống trị phong cách của riêng mình cả trên đường phố và thảm đỏ, thử nghiệm kiểu dáng của cô ấy với những màu sắc mới và những cách sáng tạo để thể hiện cái tôi cá nhân của cô ấy.

