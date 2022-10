Tại sao trang phục nữ chính trong phim kinh dị luôn gây dấu ấn mạnh mẽ

Bộ phim kinh dị xuất sắc năm 1996 của Wes Craven, Scream, một trong những người sống sót cuối cùng là Sidney Prescott (Neve Campbell), người đã thoát khỏi kẻ giết người Ghostface cầm dao trong gang tấc khi mặc bộ lễ phục tuxedo Canada.

Một hình tượng phổ biến của thập niên 90, bộ trang phục thậm chí còn trở nên mang tính biểu tượng hơn trong những năm sau đó. Nó thường được lặp lại hàng năm cho Halloween, ngay cả với áo khoác denim nhuộm màu máu. Cô ấy không phải là nhân vật nữ chính duy nhất có phong cách tốt: Halloween’s Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) đã trở thành một nhân vật được yêu thích nhất trong lễ hội Halloween nhờ chiếc áo sơ mi màu xanh rách và quần jean ống loe. Nếu một nhân vật nữ chính muốn thoát khỏi một bộ phim còn sống, rõ ràng là có một công thức để làm điều đó: Mặc đồ đẹp trong lúc vật lộn với kẻ thủ ác.

Trong những năm qua, những cô gái được gọi là người sống sót cuối cùng này đã liên tục mang đến những bộ quần áo mạnh mẽ ngang ngửa với kỹ năng sinh tồn của họ. Không cần biết đó là kẻ tâm thần mang cưa máy hay kẻ giết người hàng loạt đeo mặt nạ cherub, những nhân vật phản diện kinh dị đã chứng minh rằng không thể phù hợp với nạn nhân và tủ quần áo của họ. Ví dụ, trong The Texas Chainsaw Massacre năm 2003, Erin (Jessica Biel) thể hiện phong cách của một cô gái thôn quê với chiếc áo tank top thắt nút và quần đáy chuông thấp - một sự chấp thuận với bộ trang phục mà Sally (Marilyn Burns) đã mặc trong phim gốc năm 1974. Trong loạt phim Scream, nhà báo tàn nhẫn Gale Weathers (Courteney Cox) đánh bại nhiều Ghostfaces trong tủ quần áo lộng lẫy gồm những bộ đồ quyền lực và những bộ váy sẵn sàng phát sóng trên TV.

Trong khi đó, trong I Know What You Did Last Summer, nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng Julie James (Jennifer Love Hewitt) lại yêu thích gu thẩm mỹ đơn giản, phù hợp với cô gái nhà bên. Danny Pellegrino, một người đam mê văn hóa đại chúng và người dẫn chương trình của Everything Iconic podcast, cho biết: “Kiểu dáng cuối cùng của cô ấy là midriff-baring [top]. Cô ấy cũng ăn vận khá mốt ở phần cuối phim để thoát khỏi kẻ giết người, khi cô ấy bị mắc kẹt trong thuyền - vì vậy bộ trang phục cũng có thể coi là một phần hữu ích cho sự sống sót của cô ấy". Trong phần tiếp theo của bộ phim, ca sĩ Brandy tham gia cùng Hewitt với tư cách là một nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng. Pellegrino nói: “Phong cách của Brandy quá tuyệt vời trong suốt bộ phim đó."

Việc có những phụ nữ sành điệu hàng đầu trong thể loại kinh dị không phải là điều gì quá ngạc nhiên, vì những họa tiết kỳ quái luôn len lỏi vào thời trang cao cấp. Các nhà thiết kế thường thấy thích thú với sự rùng rợn. Trong mùa xuân năm 2000 của mình, Raf Simons đã thiết kế toàn bộ dòng quần áo nam của Camp Crystal Lake tees, một sự tôn kính đối với bối cảnh của bộ phim kinh dị cổ điển Thứ sáu ngày 13. Các bản in đồ họa mùa thu năm 2019 của Prada phục vụ như một lời tri ân đến Frankenstein. Đối với bộ sưu tập resort 2020, Moschino Jeremy Scott thậm chí còn thiết kế toàn bộ dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ phim đáng sợ khác nhau, bao gồm áo sơ mi Dracula và váy in hình mạng nhện.

Chỉ trong mùa xuân năm 2023 vừa qua, những nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng là một trong những nguồn cảm hứng chính cho các nhà thiết kế nội thất Lily Miesmer và Jack Miner. Miesmer nói: “Nếu nó xuất hiện trên Rotten Tomatoes, thì đó là tác phẩm nghệ thuật cao đối với chúng tôi. Trong khi thiết kế các loại ngăn cách được cấu trúc lại, họ đã lấy tín hiệu từ những thiết kế mà các nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng thường thể hiện. “Chúng tôi đã nhìn thấy sự chia sẻ công bằng của chúng tôi về các nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng. Bộ phim về hình ảnh thật vô giá - một cô gái đầy máu, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng của đôi mắt, mãi mãi được yêu thích”, Miesmer nói. “Ở một mức độ nào đó, chúng ta ngày nay đều cảm thấy như những nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng, luôn thoát khỏi một số quái vật cấp tận thế, cầm cưa trong gang tấc. Tinh thần lấm lem bùn đất của bộ sưu tập phản ánh cảm giác luôn chiến thắng ma quỷ này”.

Những bộ trang phục nổi bật trong bộ phim kinh dị có ý nghĩa sâu sắc hơn không? Pellegrino nói: “Phong cách của những nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng luôn rất đáng nhớ vì người xem gắn bất cứ thứ gì họ đang mặc ở cuối phim với chủ đề về sự sống còn. Chiếc cúc áo màu xanh lam của Jamie Lee Curtis [trong bộ phim Halloween] thật đáng nhớ ”. Anh ấy cũng nói thêm rằng những bộ quần áo mà các nữ anh hùng mặc thậm chí có thể khiến chúng ta muốn yêu thích họ hơn.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, những cô gái không sống sót đến cuối cùng - thậm chí còn có phong cách tốt hơn những quý cô diễn viên chính hàng đầu. “Nhân vật của Sarah Michelle Gellar trong I Know What You Did Last Summer có cảnh rượt đuổi đáng kinh ngạc đó tại cửa hàng của chị gái khi cô ấy mặc một chiếc váy xanh tuyệt đẹp và xuyên suốt bộ phim, phong cách của cô ấy độc đáo hơn nhiều so với nhân vật của Jennifer Love Hewitt”, Pellegrino nói . “Khán giả bắt cô ấy trở thành nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng vì nhiều lý do — một trong số đó tôi nghĩ là vì phong cách độc đáo xuyên suốt đó”.

Pellegrino tin rằng đây luôn là một sự lựa chọn trang phục có chủ đích. “Drew Barrymore có phong cách đáng nhớ nhất từ ​​loạt phim Scream, mặc dù không phải là nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng”, Pellegrino nói. “Kiểu tóc bob màu vàng lấy cảm hứng từ Scarface — kết hợp với một chiếc áo len màu kem đơn giản trông giống như ở nhà trong một bộ phim của Nancy Meyers — là một trong những kiểu phim kinh dị mang tính biểu tượng nhất. Màu sắc tươi sáng và ấm cúng tương phản với sự tàn phá đẫm máu và đáng lo ngại của nhân vật". Vì vậy, lần tới khi bạn đang xem một bộ phim kinh dị, hãy để ý xem những người phụ nữ đang mặc gì, bạn có thể đoán được ai là người sống.

Dưới đây, những nhân vật nữ chính sống sót cuối cùng sành điệu từ những bộ phim kinh dị kinh điển.

Neve Campbell trong Scream.

Samara Weaving trong Ready or Not.

Keke Palmer trong Nope.

Jessica Biel trong The Texas Chainsaw Massacre.

Courteney Cox trong Scream 4.

