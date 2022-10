Những phong cách váy cưới nổi bật cho mùa Thu Đông

Những phong cách váy cưới nào được ưa chuộng trong mùa mới?

Váy cưới tùng rộng, ngoại cỡ

Được nhìn thấy tại Houghton, Amsale và Halfpenny vào mùa Thu 2023, những chiếc váy ngoại cỡ mang đến kiểu dáng hai trong một tuyệt đỉnh. Từ phía sau, chúng tạo cho chiếc váy cưới của bạn một kiểu dáng váy dạ hội. Trong nhiều trường hợp, áo khoác ngoài có thể tháo rời, vì vậy bạn có thể sử dụng bộ váy để đi dạo trên lối đi, cho bữa tối và khiêu vũ.

Càng đơn giản càng đẹp

Một chiếc váy dài hết cỡ là sự lựa chọn cổ điển của cô dâu, nhưng một chiếc váy dự tiệc ngắn bằng cách nào đó cũng trở nên thú vị như vậy - có lẽ vì nó quá bất ngờ. Một chiếc váy theo phong cách này, từng được cắt may tại Monique Lhuillier, Andrew Kwon và Theia, là một lựa chọn vui tươi cho cô dâu nổi loạn và có ý nghĩa đối với các địa điểm độc đáo, các buổi họp mặt ít trang trọng và danh sách khách mời độc quyền.

Nơ

Có một cái gì đó ngọt ngào và nữ tính ở một chiếc nơ - nhưng hãy biến nó thành tâm điểm của một thiết kế váy cưới và nó mang lại cảm giác điêu khắc và hiện đại. Cho dù bạn chọn áo tay phồng có nơ như ở Nadia Manjarrez, đường viền cổ thắt nơ như ở Amsale hay một chiếc nơ lớn ở mặt sau váy của bạn, chiếc nơ to và đẹp là một chi tiết nữ tính tạo cảm giác độc đáo cho chiếc váy cưới.

Hạ eo

Thường được kết hợp với những chiếc váy flapper của những năm 1920, phần eo thả xuống đang trở lại trong trang phục cô dâu. Kiểu dáng loe ra ở hông thay vì thắt lưng tự nhiên, làm cho phần thân trông dài hơn và làm nổi bật các đường cong. Mặc dù về mặt kỹ thuật là một thiết kế cổ điển, chiếc váy hạ eo - được thấy ở Rami Al Ali, Nadia Manjarrez và Madeline Gardner - cố gắng đi được ranh giới giữa cổ điển và hiện đại.

Skinny

Những chiếc dây đeo có thiết kế nhỏ nhắn là chi tiết trang nhã xuất hiện trên khắp các bộ sưu tập dành cho cô dâu mùa Thu 2023, từ Theia đến Amsale. Kiểu dáng cổ điển của thập niên 90 phổ biến trong các phim truyền hình như Sex and the City and Friends, váy có dây mảnh spaghetti đã trở lại thời trang streetwear trong vài năm qua.

Đường xẻ váy

Đường xẻ váy từ lâu đã trở thành một thiết kế nổi bật trên thảm đỏ, nhưng gần đây nó mới trở thành một tính năng đáng chú ý của trang phục cưới. Ở Katherine Tash, Alexandra Grecco và Reem Acra, một đường xẻ dọc bên hông hoặc chính giữa của chiếc váy cưới sẽ khiến kiểu dáng của cô từ trong trắng ngây thơ sang gợi cảm trong nháy mắt. Nếu phong cách cá nhân của bạn là kiểu công chúa hơn, xu hướng cô dâu này có thể là một sự thay đổi đáng hoan nghênh.

Suit

Nếu chiếc váy cưới trong mơ của bạn thực sự không phải là một chiếc váy nào đó hoặc nếu phong cách và sự thoải mái có tầm quan trọng như nhau trong tâm trí bạn, thì một bộ vest trắng có thể là kiểu dáng hoàn hảo trong đám cưới của bạn. Phong cách của mùa này khá thoải mái, với áo blazer quá khổ và quần ống rộng. Chúng cũng bao gồm các chi tiết thú vị, như lông vũ ở LaPointe hoặc đường viền cổ áo ở Houghton. Một chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ veston thực sự thú vị!

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-phong-cach-vay-cuoi-noi-bat-cho-mua-thu-ong-a575478.html