Valentino cùng UNICEF ra đời áo hoodie ủng hộ tiêm chủng ngừa Covid toàn cầu

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 22:11 PM (GMT+7)

Để hỗ trợ việc tiêm chủng, Giám đốc Sáng tạo của Valentino Pierpaolo Piccioli đã hợp tác với UNICEF về một chiếc áo hoodie để khuyến khích việc tiêm chủng rộng rãi.

Vào tháng 3 năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát đã buộc Ý phải đóng cửa hoàn toàn và ngừng toàn bộ ngành công nghiệp thời trang trên toàn cầu. 18 tháng và ba loại vắc-xin sau đó, thời trang Ý đã dần tìm đường trở lại trung tâm trái tim và tủ quần áo của chúng ta. Để hỗ trợ việc tiêm chủng ngày càng tăng, Giám đốc Sáng tạo của Valentino Pierpaolo Piccioli đã hợp tác với UNICEF về một chiếc áo hoodie để khuyến khích việc tiêm chủng rộng rãi.

Sản phẩm là một chiếc áo hoodie màu đen với logo của thương hiệu được thêu màu đỏ phía trên từ "VACCINATED". Tác phẩm độc quyền không chỉ nêu bật vị thế ủng hộ của nhà mốt Valentino mà còn thu hút sự chú ý đến các sáng kiến ​​phân phối vắc xin toàn cầu của UNICEF.

Sau khi nhìn thấy chiếc áo hoodie giả hiệu Valentino "Vaccinated" do thương hiệu thời trang streetwear Cloney thiết kế, Piccioli đã mua tất cả 5 chiếc áo nỉ có sẵn cho mình và bạn bè, bao gồm cả Lady Gaga. Cả Piccioli và Gaga đều chia sẻ những bức ảnh của họ trong trận đấu loại trực tiếp chỉ vài tuần trước. Tuy nhiên, lấy cảm hứng từ các giá trị riêng của nhà mốt, nhà thiết kế đã xúc động phát hành một phiên bản giới hạn vừa truyền cảm hứng cho những người khác làm phần của họ vừa hỗ trợ phân phối vắc xin ở những vùng có ít nguồn lực hoặc khả năng tiếp cận.

Piccioli nói: “Tiêm chủng đã trở thành cách hiệu quả nhất để chống lại dịch toàn cầu này, đồng thời là biểu tượng của sự tôn trọng người khác và trách nhiệm xã hội. Tự do luôn phải được bảo vệ, và tất cả chúng ta phải đấu tranh cho tự do nhưng phải tôn trọng người khác: tự do là chính mình, tự do tư tưởng, tự do yêu thương, tự do bày tỏ và đấu tranh cho chính mình. Với sự hợp tác này, Valentino hỗ trợ UNICEF trong nỗ lực phân phối vắc xin COVID-19 giúp cứu sự sống”.

Đợt bán trước gây quỹ của áo hoodie "Vaccinated" của Valentino bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 tại. Tất cả số tiền thu được từ việc bán những chiếc áo nỉ này sẽ hỗ trợ UNICEF và COVAX, một sáng kiến ​​y tế toàn cầu quyết tâm mang hơn 2 tỷ vắc xin COVID-19 cho người dân trên khắp thế giới và ngăn chặn đại dịch một cách hiệu quả.

