Túi Birkin và những sự thật đằng sau bạn cần biết

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 18:15 PM (GMT+7)

Túi birkin là một huyền thoại của làng thời trang và dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vài sự thật mà ít người biết đằng sau chúng.

Điều gì làm cho một chiếc túi Birkin trở nên đặc biệt?

Sự ra đời của túi Birkin bắt nguồn từ những năm 1980, khi Jean-Louis Dumas - giám đốc điều hành của Hermés từ 1978-2006 gặp nữ diễn viên người Anh Jean Birkin trên chuyến bay từ Paris đến London. Sau khi tất cả đồ đạc của Birkin đều tràn ra khỏi túi khi cô ấy cố gắng đặt chúng vào ngăn trên cao, Jane đã tâm sự với Dumas rằng cô ấy chưa bao giờ tìm thấy một chiếc túi da cao cấp mà cô ấy thực sự yêu thích.

Vì vậy, vào năm 1984, Jean-Louis Dumas đã thiết kế một chiếc túi da dành riêng cho cô. Jean Birkin đã sử dụng chiếc túi này một thời gian, nhưng cuối cùng đã dừng lại do cô ấy mang quá nhiều đồ trong túi nên nó trở nên quá nặng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, điều đó không thành vấn đề. Chiếc túi đã trở thành một biểu tượng thời trang phải có và chứng tỏ địa vị của người mang chúng. Tính độc quyền đóng một phần trong cả chi phí túi Birkin và lý do khiến nó được yêu thích nhưng tất cả đều bắt đầu với một chuyến bay quốc tế.

Có bao nhiêu túi Birkin tồn tại?

Theo New York Times vào năm 2019, hiện có khoảng một triệu chiếc túi Birkin đang tồn tại. Dữ liệu đến từ Luca Solca, nhà phân tích cấp cao về hàng xa xỉ tại Bernstein (một công ty nghiên cứu và quản lý đầu tư) nhưng có vẻ như đó không phải là chính xác. Có một số lượng lớn túi Birkin trôi nổi, nhưng nhiều túi là của những người bán lại và không đến trực tiếp từ Hermés. Vì vậy, mặc dù chúng là túi Birkin đích thực, nhiều chiếc đã được mua (và đôi khi đã qua sử dụng) trước khi bán cho người mua mới và đôi khi với giá cao hơn giá gốc.

Khi nói đến những chiếc túi Birkin trực tiếp từ Hermés, bạn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều để sở hữu một chiếc. Những chiếc túi này được sản xuất với số lượng hạn chế khoảng 12.000 chiếc mỗi năm, theo CNBC và thường được dành cho những khách hàng ưu tiên.

Ai thực sự mua túi Birkin?

Từ những nhà sưu tập thời trang giàu có đến những người nổi tiếng và ngôi sao truyền hình thực tế, rất nhiều tên tuổi lớn đều sở hữu túi Birkin. Trong khi một số người bình thường có thể đã tiết kiệm để vung tiền mua một chiếc (hầu hết chúng ta sẽ phải tiết kiệm trong nhiều năm), hầu hết những người mua túi Birkin đều đã có sẵn tiền mặt. Ngoài ra, hầu hết những người sở hữu túi Birkin đều là những ngôi sao nổi tiếng hạng A, những người thích khoe túi trên mạng xã hội và trong các bức ảnh của paparazzi.

Nếu bạn tìm kiếm chúng trên mạng xã hội, bạn chắc chắn có thể tìm thấy rất nhiều người nổi tiếng đã mua chiếc túi này cho mình. Bạn có thể sẽ thấy tất cả mọi người, từ những ngôi sao thực tế như Kardashians và Jenners (và những đứa trẻ của họ! Stormi cũng có một chiếc, con gái của Cardi B, Kulture)

Nếu bạn muốn mua một chiếc thì sao?

Thật không may, túi Birkin không phải là thứ bạn có thể đặt hàng từ trang web Hermés hoặc ghé vào một trong các cửa hàng của họ để mua. Mặc dù Hermés sản xuất khoảng 12.000 chiếc túi mới mỗi năm, nhưng vẫn có một danh sách chờ mà bạn có thể ngồi trong nhiều năm mà không bao giờ được chấp thuận. Nếu bạn còn nhớ khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong Sex and the City khi Samantha cố gắng nói dối trước danh sách chờ mua túi Birkin, cuối cùng cô ấy đã đánh mất chiếc túi vào tay khách hàng của mình, Lucy Liu. Đáng buồn thay, điều này không xa thực tế. Những khách hàng nổi tiếng như người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, vận động viên và những ngôi sao hạng A khác thường được ưu tiên hơn và thậm chí chính họ có thể gặp khó khăn trong việc mua đúng phong cách mà họ muốn.

Những chiếc túi Birkin có giá bao nhiêu?

Vào năm 2019, một chiếc Hermès Himalaya Birkin được bán với giá 500.000 đô la (một thương vụ phá kỷ lục đã thực sự diễn ra trên mạng xã hội, theo Business Insider) nhưng giá thực của một chiếc túi Birkin không vượt quá mức đó. Mặc dù vậy, túi Birkin vẫn là một khoản đầu tư lớn, và có thể có giá khoảng 12.000 đô la đối với loại thấp cấp và 200.000 đô la đối với loại cao cấp. Vì vậy, bạn sẽ cần thêm ít nhất 10k đô la nữa trước khi có thể nghĩ đến việc mua một chiếc túi Birkin của riêng mình.

Nếu bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi vào danh sách chờ hoặc không có hàng chục nghìn đô la dự phòng, bạn luôn có thể thử vận ​​may trên các trang web đồ secondhand như The RealReal hoặc Vestiaire Collective và xem những gì bạn tìm thấy. Thỉnh thoảng, có những chiếc túi Birkin dưới 10.000 USD đã qua sử dụng, bạn không bao giờ biết được.

Bạn có thể mua được kiểu dáng tương tự không?

May mắn thay, nhiều nhà thiết kế có những chiếc túi tương tự mà bạn có thể mua sắm với chi phí thấp hơn và trực tiếp từ trang web hoặc cửa hàng của họ. Không ai thích hàng nhái, nhưng nếu bạn cảm thấy hứng thú với cấu trúc Birkin-esque với tay cầm và móc cài trên cùng, bạn chắc chắn có thể tìm thấy nó.

