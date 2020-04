Từ chiếc áo choàng quân đội tới biểu tượng bất biến của thời trang Anh

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 19:20 PM (GMT+7)

Những chiếc áo trench coat được biết đến là một phong cách thời trang phổ biến hiện nay, tuy nhiên ít người biết rằng chúng đã từng đóng góp không nhỏ trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

Huyền thoại về chiếc áo choàng trench coat bắt đầu khi chúng được mặc bởi những người lính trong chiến hào lầy lội trong Thế chiến thứ nhất, tạo cho quần áo tên của nó và sự hấp dẫn gồ ghề. Trong thực tế, nó phát triển từ áo choàng trench không thấm nước được tạo ra bởi nhà hóa học và nhà phát minh người Scotland Charles Macintosh và nhà phát minh người Anh Thomas Hancock (người sáng lập ngành công nghiệp cao su Anh) vào đầu những năm 1820. Và những người đã mặc nó trong chiến tranh chủ yếu là cấp bậc sĩ quan trở lên, những người đã mua áo choàng trench như một phần của bộ đồng phục của họ - một dấu ấn của sự phân biệt xã hội và đẳng cấp, ngay cả trong quân đội.

Nhưng, trở lại thời điểm bắt đầu của áo choàng trench trong thập niên 1820. Những chiếc áo chống mưa của Macintosh và Hancock, gọi là “mack”, được làm từ sợi cotton cao su và được dùng làm áo choàng trench ngoài cho người đàn ông cho hoạt động liên quan đến cưỡi ngựa, bắn súng, câu cá, hoạt động ngoài trời và nghĩa vụ quân sự. Khi công nghệ phát triển, lớp phủ cao su trở nên thoáng khí hơn, ít mồ hôi hơn và tốt hơn trong việc chống nước. Năm 1853, một thợ may nam ở Mayfair tên là John Emary đã phát triển một chiếc áo mưa cải tiến, được sản xuất dưới tên công ty Aquascutum (từ tiếng Latin, có nghĩa là nước và khăn che chắn). Thomas Burberry, một người thợ may trẻ tuổi từ Hampshire theo sau năm 1856 với việc thành lập công ty cùng tên của mình. Bằng cách chống thấm nước cho từng sợi bông và sợi len chứ không phải vải dệt thành phẩm, vải Burberry trong thời gian, được phát minh vào năm 1879, là loại vải thông thoáng nhất, được dùng phổ biến bởi các nhà thám hiểm, phi công và các quý ông thích phiêu lưu.

Cả Aquascutum và Burberry đều tin tưởng rằng họ đã phát minh ra chiếc áo choàng đi mưa, nhưng sự thật là hai công ty chỉ giúp phổ biến một loại áo choàng trench đã tồn tại, sử dụng nó cho quân đội. Hình ảnh của sĩ quan thượng lưu bảnh bao, dũng cảm chiến đấu trong chiến tranh, trong khi mặc chiếc áo choàng trench của anh ta đã giúp củng cố phong cách áo mới này. Áo choàng trench của Burberry và Aquascutum đắt tiền, phiên bản rẻ hơn được bán trên thị trường bởi các nhà bán lẻ khác - giống như ngày nay. Những người lính nước ngoài và thường dân bắt đầu mặc áo trong chiến tranh, họ mua do khía cạnh yêu nước của phong cách áo mới.

Chiếc áo choàng trench WWI này (thuật ngữ lần đầu tiên được sử dụng in trong một tạp chí thương mại về may mặc vào năm 1916) là được may với thắt lưng và dài đến dưới đầu gối. Thắt lưng được trang bị vòng chữ D cho các phụ kiện móc. Phần lưng cho phép chống thấm, trong khi phần vai cung cấp thông gió; các túi sâu, còng có thể được thắt chặt, và các nút ở cổ giúp bảo vệ người mặc khỏi khí độc. Một số áo choàng trench đi kèm với một lớp lót ấm, có thể tháo rời, có thể được sử dụng làm tấm trải giường nếu cần thiết. Huy hiệu trên vai chỉ ra cấp bậc của người mặc. Trong chiến tranh, chiếc áo choàng trench được may bằng kaki để cung cấp khả năng ngụy trang tốt nhất.

Mặc dù chúng vẫn được mặc bởi các sĩ quan trong Thế chiến II, chiếc áo choàng trench bắt đầu rũ bỏ chủ nghĩa thực dụng quân sự vào những năm 1940, khi nó bắt đầu được Hollywood lãng mạn hóa. Thay thế hình ảnh của sĩ quan bằng hình ảnh của một nhà báo nhanh nhẹn, gangster láu cá, thám tử bảo vệ, điệp viên bảnh bao và nữ hoàng quyến rũ, Hollywood đã giúp chiếc áo choàng trench coat trở nên thời trang hơn.

Được mặc trong một số cảnh mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh - Humphrey Bogart ở Casablanca, Audrey Hepburn trong Bữa sáng tại Tiffany, Marlene Dietrich trong A Foreign affair, Meryl Streep trong Kramer vs. Kramer – chiếc áo choàng trench coat trở thành biểu tượng của những người đàn ông thông minh và phụ nữ hoạt bát.

Ngày nay, chiếc áo choàng trench coat đã được tái thiết kế bởi các nhà thiết kế như Martin Margiela, Rei Kawakubo và Jean-Paul Gaultier, và vẫn là một biểu tượng lâu dài cho người sáng lập ra nó, Burberry.

Có sẵn trong nhiều phong cách, sự kết hợp màu sắc, độ dài và có hoặc không có nhiều chi tiết ban đầu, chiếc áo choàng trench coat có thể đã mất đi ý nghĩa quân sự của chúng, nhưng chúng vẫn giữ được rất nhiều nét cổ điển của mình.

