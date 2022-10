Thương hiệu Sơn Tùng MTP ưa thích trở thành chủ tịch mới của hiệp hội thời trang CFDA

Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ (CFDA) đã chính thức thông báo rằng Thom Browne đã được bầu làm Chủ tịch tiếp theo của CFDA. Cuộc hẹn của ông bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Browne kế nhiệm Tom Ford, người đã giữ chức chủ tịch trong ba năm. Đầu năm nay đã có thông báo rằng ông sẽ từ chức chủ tịch trong khi Steven Kolb giữ chức chủ tịch lâm thời. Vai trò mới của Browne với tư cách là chủ tịch tiếp theo là điều hành tổ chức trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của thời trang.

Hội đồng quản trị CFDA đã nhất trí bầu Thom Browne vào nhiệm kỳ hai năm. Trong khi Ford là chủ tịch, ông đã khởi xướng các chương trình mới mang lại sự đa dạng, công bằng và hòa nhập rất cần thiết cho ngành công nghiệp thời trang. Ông cũng thúc đẩy quan hệ đối tác với các thương hiệu để giúp cung cấp hàng trăm cơ hội, việc làm và cố vấn. Browne đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến chức vụ mới của mình nói rằng,

“Tôi rất vui mừng về việc đảm nhận vai trò chủ tịch của CFDA. Tôi cảm thấy có trách nhiệm rất lớn trong việc hợp tác với Steven và nhóm CFDA để thực hiện công việc tích cực và quan trọng của Tom, Diane [von Furstenberg] và Stan [Herman]. Tôi cũng cảm thấy rằng điều quan trọng là phải đền đáp lại một ngành công nghiệp đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong 20 năm qua. Tôi rất tự hào là một nhà thiết kế người Mỹ có rất nhiều điều đang xảy ra trong thiết kế Mỹ ngày nay mà thế giới cần thực sự nhìn thấy, công nhận và thực sự đánh giá cao”.

Browne lần đầu tiên ra mắt thương hiệu cùng tên của mình vào năm 2003 với năm bộ quần áo màu xám trong một cửa hàng may đo ở West Village của New York. Kể từ đó, Browne đã trở thành một điển hình cho nghệ thuật may đo của người Mỹ, với gu thẩm mỹ đặc trưng của riêng mình. Browne trở thành thành viên của CFDA vào năm 2005 và đã ba lần giành được giải thưởng Nhà thiết kế quần áo thời trang của năm của CFDA vào các năm 2006, 2013 và 2016.

Một điều thú vị là thương hiệu Thom Browne là thương hiệu yêu thích của nhiều ngôi sao như Sơn Tùng MTP, G-Dragon... Một số mẫu áo sơ mi Thom Browne mà "chủ tịch" Sơn Tùng lăng xê đã từng gây sốt lớn, tạo nên trào lưu nhà nhà người người mặc áo 3 đường kẻ trên tay áo sơ mi trắng một thời. Các mẫu trang phục của nhà mốt này thường có giá rất cao, vì thể nhiều người đã chọn mua hàng fake để có "cheap-moment" với thần tượng.

