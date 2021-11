Sự trở lại hoành tráng của phong cách Holywood cổ điển

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 13:42 PM (GMT+7)

Tô son đỏ, lấy dụng cụ uốn tóc ra và chấm một ít Chanel N°5 lên các cổ tay của bạn vì đây là điều chính thức: Sự quyến rũ của Hollywood cũ đã trở lại.

Trên thảm đỏ, mạng xã hội và sàn diễn, các xu hướng và phong cách từ thời kỳ hoàng kim của điện ảnh đã trỗi dậy gần đây, làm hài lòng cả những người yêu thích thời trang và cổ điển. Mặc dù trong những năm gần đây, phong cách của những năm 1990 và 1970 đã chiếm ưu thế, nhưng giờ đây chúng ta dường như đang quay lại với phong cách của những năm 1950 và 1960.

Không thể phủ nhận nỗi ám ảnh mới mẻ này đối với thẩm mỹ cũ của Hollywood đã đạt đến đỉnh điểm tại Met Gala năm 2021. Chủ đề của sự kiện là “In America: A Lexicon of Fashion” và một số người tham dự đã giải thích nó một cách khéo léo bằng cách truyền tải những ngôi sao của những năm 1950 bên trong của họ. Ví dụ, Billie Eilish đã bày tỏ sự kính trọng đối với ngôi sao điện ảnh Hoa Kỳ nổi tiếng nhất trong tất cả: Marilyn Monroe. Trong chiếc váy vải tuyn màu nude rộng lớn của Oscar de la Renta và mái tóc bob nhuộm vàng, cô đồng thời tôn vinh chiếc váy đen của Monroe tại lễ trao giải Oscar 1951 và mái tóc của cô trong buổi chụp hình năm 1962 với Bert Stern, “The Last Sitting”. Tương tự như vậy, siêu mẫu Anok Yai và nữ diễn viên Yara Shahidi đã tìm đến nghệ sĩ giải trí nổi tiếng người Pháp gốc Mỹ Josephine Baker để tìm cảm hứng với những chiếc váy Oscar de la Renta và Dior tương ứng của họ. Các tài liệu tham khảo cũ khác bao gồm Kendall Jenner tham khảo Audrey Hepburn, Gemma Chan tham khảo Anna May Wong và Eiza Gonzalez đang tìm kiếm style Rita Hayworth.

Tuy nhiên, nhiều người nổi tiếng đã thực hiện thẩm mỹ này vượt ra ngoài sự kiện Met Gala. Có lẽ người nhiệt tình nhất trong nhóm không ai khác chính là Lady Gaga. Sau khi phát hành album thứ hai với người bạn thân và người cộng tác, Tony Bennet, "Love for Sale", và trở về cư trú tại Las Vegas với một buổi biểu diễn nhạc jazz mới, Gaga đã toàn tâm toàn ý theo đuổi phong cách của Old Hollywood. Vẻ ngoài cho buổi biểu diễn ở Vegas của cô ấy rất đẹp mắt, kết hợp tất cả sự lung linh của Ziegfeld Follies với vẻ quyến rũ tinh vi của các ca sĩ hộp đêm cổ điển như Billie Holiday và Ella Fitzgerald. Ví dụ, một bộ quần áo như vậy nhìn thấy nữ diễn viên của House of Gucci trong chiếc áo khoác lông đà điểu lớn màu hồng và găng tay opera đính đá, trong khi một nhóm khác nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu đen quyến rũ với đường viền cổ áo và một chân xẻ cao với màu đen quá khổ đầu cài lông vũ. Mỗi kiểu dáng tuyệt đẹp này đều được hoàn thiện bằng một làn môi đỏ cổ điển, một mái tóc vàng bóng mượt và hoa tai kim cương lớn, càng làm rõ rằng Gaga muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với những ngôi sao trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood.

Một nữ ca sĩ mang tính biểu tượng khác để tạo nên kiểu dáng của Old Hollywood là Beyoncé. Qua Instagram của cô ấy, tất cả chúng ta đều được biết đến hàng loạt hình ảnh từ kỳ nghỉ gần đây của Nữ hoàng B ở Venice. Trong bối cảnh vốn đã khó hiểu, kiểu dáng của cô ấy truyền tải một bản chất của vẻ đẹp quyến rũ điện ảnh, giống với vẻ ngoài của Grace Kelly trong bộ phim kinh dị To Catch a Thief năm 1955 của Alfred Hitchcock. Trong bộ váy sa tanh xanh đen gợi cảm, môi đỏ tươi cùng vòng cổ đính kim cương và ngọc lục bảo lấp lánh, cô ấy trông như thể vừa bước ra từ thảm đỏ lễ trao giải Oscar vào những năm 1950. Tương tự như vậy, trong chiếc áo choàng cổ bò satin màu xanh nhạt và vòng cổ kim cương đáng kể, Beyonce mô phỏng một cách hoàn hảo sự đơn giản và quyến rũ tuyệt đẹp của thời đại.

Ngoài ra, chiến dịch gần đây của Beyoncé với chồng Jay-Z cho Tiffany & Co. đã lấy cảm hứng Audrey Hepburn trong bộ phim được yêu thích năm 1961, Bữa sáng ở Tiffany’s. Trong một chiếc váy cột đen được thiết kế riêng, găng tay opera đen tuyệt đối và chiếc mũ trùm đầu đơn giản, cô đã phản ánh một cách khéo léo sự tinh tế và vượt thời gian của Hepburn’s Holly Golightly cho khán giả đương đại. Hơn nữa, nữ ca sĩ Crazy in Love cũng đã đeo viên Kim cương vàng Tiffany nổi tiếng cho buổi chụp hình mà chính Hepburn đã đeo trong các bức ảnh quảng cáo cho bộ phim được đề cập, 60 năm trước.

Tuy nhiên, trên thảm đỏ, không có đại diện nào của Old Hollywood xuất sắc hơn nữ diễn viên người Anh Anya Taylor Joy. Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2021, đại sứ Dior đã tôn vinh thời đại với chiếc áo choàng màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh và chiếc áo khoác phù hợp buông hờ trên vai và lấp ló sau lưng. Cô tiếp tục khai thác gu thẩm mỹ vượt thời gian này, mang nó đến Liên hoan phim Venice, nơi cô bước trên thảm đỏ trong một chiếc váy midi màu hồng nóng bỏng với xếp nếp bất đối xứng và một chiếc váy lưới màu hồng phù hợp. Cuối cùng, tại lễ trao giải Emmy năm 2021, ngôi sao “Last Night in Soho” xuất hiện như một minh tinh Hollywood cổ điển trong chiếc váy cột màu vàng nhạt kết hợp với khăn choàng quá khổ màu vàng nắng, môi đỏ đậm và hoa tai kẹp kim cương lớn.

Trên sàn diễn, có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn về sự trở lại của thời đại này ngoài bộ sưu tập Gucci Spring 2022. Được tổ chức tại Los Angeles trên Đại lộ Hollywood mang tính biểu tượng.

Chương trình đã mang một nét đặc trưng của Gucci vào một số phong cách cổ điển chủ yếu của Hollywood. Ví dụ, một chiếc áo choàng sheer màu hồng nhạt với tay áo dài có họa tiết lông vũ màu cam xếp tầng xuống nửa dưới của váy, lên đến đỉnh điểm là chùm lông lông đà điểu lót viền, mô phỏng trang phục lộng lẫy của những cô gái trình diễn những năm 1950. Hay một chiếc boa màu vàng nhạt, đi kèm với một chiếc váy sa tanh của nàng tiên cá trong cùng một tông màu và một đôi găng tay opera bằng da bằng da màu đen, đưa một phần đương đại lên một bộ quần áo thảm đỏ cổ điển của thời đại. Một chiếc áo choàng ren sheer màu xanh lục nhạt tương đối đơn giản, được xếp bên dưới một chiếc áo choàng lông giả màu trắng khá lớn. Do đó, với buổi trình diễn này, Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele đã tôn vinh Old Hollywood với vô số những bộ trang phục lung linh, đồ sộ và cổ điển.

Nhưng sự hồi sinh ngoạn mục này của sự hào nhoáng của Hollywood cũ có ý nghĩa gì trong mối quan hệ với tình trạng hiện tại của chúng ta? Tại sao chúng ta lại đưa phong cách thời kỳ hoàng kim của điện ảnh trở lại vào đúng thời điểm cụ thể này? Lời giải thích khả dĩ nhất cho hiện tượng thời trang này là lời giải thích cho hầu hết mọi thứ trong hai năm qua: COVID-19. Khi chúng ta xuất hiện sau hơn một năm chịu sự hạn chế của đại dịch, giờ đây, chúng ta có một mong muốn lớn là trút bỏ những bộ quần áo quyến rũ và xa hoa nhất của mình và ăn mặc lại một cách quyến rũ và xa hoa. Xét về điều này, không có kỷ nguyên nào tốt hơn thể hiện mong muốn này hơn Old Hollywood. Người ta có thể nói rằng sự phong phú của đôi môi đỏ mọng, những món đồ trang sức lớn, những kiểu dáng lấp lánh, những tấm vải lấp lánh và những chiếc áo choàng đơn giản phản ánh sự phấn khích tột độ của chúng ta về việc bước vào thế giới một lần nữa và ăn mừng những quyền tự do đã giành lại được sau một thời gian dài mặc quần bó sát và áo khoác hoodie. Vì vậy, từ thảm đỏ, truyền thông xã hội, đến sàn diễn, những tên tuổi lớn nhất của làng thời trang đã đưa Old Hollywood đến năm 2021 để kỷ niệm sự trở lại bình thường này theo cách quyến rũ nhất có thể.

