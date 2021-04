Sự nghiệp của 5 siêu mẫu trẻ đình đám thế giới

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 09:15 AM (GMT+7)

Những chân dài trẻ tuổi được ca ngợi bằng mỹ từ "siêu mẫu thế hệ mới", họ là ai?

Gigi Hadid

Bạn có tin không, Gigi Hadid bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới hai tuổi. Tham gia vào một chiến dịch cho Baby Guess, Hadid đã chứng minh rằng cô sinh ra để làm người mẫu. Sau khi học trung học vào năm 2013, Hadid chuyển đến New York, nơi cô theo học tại trường mới và cuối cùng ký hợp đồng với IMG Models. Sau đó, cô đã có trang bìa thời trang lớn đầu tiên của mình. Kể từ khi bắt đầu tham gia show diễn Thu/Đông 2014 của Desigual năm 18 tuổi, Hadid đã lên chức mẹ và chứng tỏ vị thế ưu tú của mình trên sàn catwalk. Từ việc giữ vẻ bình tĩnh khi bị bước trong show diễn Anna Sui 2017 cho đến kiểu tóc hất tung mang tính biểu tượng của cô ấy trong Jacquemus Thu/Đông 2020, Hadid chắc chắn biết cách làm chủ sàn diễn.

Bella Hadid

Tương tự như chị cả Gigi Hadid, Bella chuyển đến New York vào năm 2014 để theo học trường Thiết kế Parsons và thay vào đó cô đã ký hợp đồng với IMG Models. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên sàn diễn Xuân Hè 2015 của Desigual và chỉ hai năm sau đó đã được Models.com bình chọn là "Người mẫu của năm". Kể từ đó, Hadid đã có một danh mục ấn tượng gồm việc xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và là nữ hoàng phong cách của làng chân dài thế giới.

Kendall Jenner

Trước khi theo đuổi nghề người mẫu, Kendall Jenner đã được mọi người biết đến với biệt danh cô em gái 11 tuổi trong "Keeping Up With The Kardashians". Nếu bạn tò mò muốn biết chính xác sự nghiệp người mẫu của cô như thế nào, thì phần bốn sẽ ghi lại tất cả từ việc đưa ra ý tưởng cho mẹ cô ấy Kris Jenner, đến việc làm cuốn sách người mẫu của cô và tham gia các lớp học catwalk. Năm 2010 khi mới mười bốn tuổi, Jenner ký hợp đồng với Wilhelmina Models và đặt buổi trình diễn đầu tiên một năm sau đó cho Tuần lễ thời trang New York.

Jenner chắc chắn đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình. Theo Forbes năm 2018 Jenner là người mẫu được trả lương cao nhất hành tinh.

Cara Delevingne

Được coi là "gương mặt ngôi sao" của mùa Tuần lễ thời trang London 2011, Delevingne, ngay lập tức trở thành ngôi sao người mẫu trong lần ra mắt sàn diễn cho BST Ready-to-wear Thu/Đông 2011 của Burberry. Trong những năm tiếp theo, cô trở thành ngôi sao trang bìa thường xuyên và được vinh danh là Người mẫu của năm tại giải thưởng Thời trang Anh 2012 và 2014. Nghề người mẫu không phải là tài năng duy nhất của Delevingne. Kể từ đó, Delevingne chuyển hướng sang diễn xuất với một số bộ phim điện ảnh thành công rực rỡ tại phòng vé. Hiện tại cô đã tạm ngừng công việc người mẫu catwalk.

Kaia Gerber

Kaia Gerber không chỉ thừa hưởng ngoại hình của mẹ Cindy Crawford mà còn cả năng khiếu người mẫu. Ký hợp đồng với IMG khi mới 13 tuổi vào năm 2015, Gerber đã có nhiều năm luyện tập trước khi ra mắt tuần lễ thời trang rất được mong đợi tại show diễn Xuân/Hè 2018 của Calvin Klein. Trong khi Gerber vẫn tiếp tục tung hoành, chỉ tuần trước, người ta đã thông báo rằng cô sẽ tham gia dàn diễn viên của "American Horror Story" cho mùa thứ 10 của họ.

