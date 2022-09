Stella McCartney đã dạy chúng ta về thời trang bền vững như thế nào?

Là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của ngành thời trang về các hoạt động bền vững, Stella McCartney nhiều lần chứng minh cho thế giới thấy lý do tại sao cô và thương hiệu cùng tên của mình là một thế lực đáng được ghi nhận.

Kể từ khi ra mắt thương hiệu của mình vào năm 2001, nhà thiết kế thời trang người Anh đã giới thiệu nhiều phương pháp sản xuất bền vững khác nhau cho các bộ sưu tập của mình. Từ vật liệu tái chế đến lệnh cấm da, lông thú và lông vũ, McCartney luôn cam kết tạo ra những bộ quần áo không gây hại cho môi trường.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 51 của McCartney, đây là một số điểm nổi bật về hành trình bền vững của cô ấy trong suốt những năm qua.

Adidas của Stella McCartney

Stella McCartney đã hợp tác với Adidas từ năm 2004, thiết kế một loạt quần áo thể thao dành cho chạy bộ, yoga, bơi lội, đi xe đạp và hơn thế nữa. Vào năm 2019, Adidas của Stella McCartney đã phát hành những sản phẩm may mặc đầu tiên bao gồm Koba Fur Free Fur và sợi NuCycle của Evrnu.

Stella McCartney x Parley

Để kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới năm 2017, Stella McCartney đã hợp tác với tổ chức môi trường Parley for the Oceans để tạo ra các sản phẩm làm từ các mảnh vụn nhựa đại dương. Những sản phẩm này bao gồm giày thể thao Adidas Ultraboost X và ba lô Falabella Go "Huyền thoại đại dương".

Agents of Change

Chiến dịch ‘Agents of Change’ của Stella McCartney năm 2019 tập trung vào cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu và tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên. Với túi xách, váy và các thiết bị bền vững khác, chiến dịch còn có sự tham gia của các thành viên của nhóm hoạt động Extinction Rebellion.

Tuyên ngôn từ A đến Z của Stella McCartney

Tuyên ngôn từ A đến Z của Stella McCartney thể hiện những giá trị cốt lõi và nền tảng của thương hiệu thời trang, có tác phẩm nghệ thuật của cả những nhà sáng tạo nổi tiếng và đang phát triển như Jeff Koons, Rashid Johnson và mẹ quá cố của McCartney, Linda McCartney.

Stella x Greenpeace

Bộ sưu tập Stella x Greenpeace được phát hành vào mùa hè năm 2021 để ủng hộ chiến dịch của Greenpeace nhằm chấm dứt nạn phá rừng ở Amazon. Được làm từ bông hữu cơ, các sản phẩm của Stella x Greenpeace bao gồm các khẩu hiệu như "Save the Planet" và "Save the Amazon".

# StellaAutumn21: Thời Gian Của Chúng Ta Đã Đến!

Đối với chiến dịch Thu / Đông 2021, Stella McCartney đã phát hành một tác phẩm giả tưởng có tựa đề "Thời gian của chúng ta đã đến". Với việc nhấn mạnh động vật là bình đẳng của chúng ta và xây dựng một xã hội không có lông thú, chiến dịch yêu cầu người xem ký vào bản kiến ​​nghị của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế. Ngoài ra, các sản phẩm may mặc trong bộ sưu tập mới nhất của Stella McCartney phần lớn được làm từ các vật liệu bền vững, bao gồm polyester và elastane tái chế, vải cũ tái chế và nylon tái sinh Econyl.

