Schiaparelli: Đền thiêng làng mốt có quá khứ huy hoàng, tương lai rực rỡ

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 09:02 AM (GMT+7)

Sau khi Lady Gaga gây chấn động thế giới trong Ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ khi mặc một bộ trang phục bắt mắt với váy đỏ rực rỡ và áo khoác đen có cài trâm hình chim bồ câu vàng như một biểu tượng của hòa bình, Schiaparelli đã trở thành chủ đề bàn tán của thế giới thời trang và hơn thế nữa. Kiểu dáng của Gaga mang đến một tham chiếu mang tính biểu tượng về việc đạt đến một điểm hòa bình ở Mỹ, vừa trông rực rỡ làm sống lại nhà mốt và việc sử dụng chủ nghĩa siêu thực có tính biểu tượng của nó vào thế hệ hiện tại.

Khi thương hiệu này đã và đang tìm thấy sự hồi sinh của mình trên thị trường thời trang, thì vinh quang hàng thế kỷ của nó không thể bị xóa nhòa. Schiaparelli là cái tên thiêng liêng, mãi mãi in sâu vào những trang lịch sử thời trang. Elsa Schiaparelli, người sáng lập ra nhà mốt, là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử thời trang, người đã phát minh ra những tác phẩm kinh điển vĩnh cửu, như bộ veston có vai cứng, áo liền quần có túi và những kiệt tác siêu thực hiện đang được trưng bày trong các viện bảo tàng. Từ chiếc mũ hình chiếc giày và đôi bốt làm từ lông đười ươi, đến hoạ tiết báo in và biểu tượng “màu hồng gây sốc” (shocking pink), Schiaparelli đã đi tiên phong trong nhiều kiểu dáng mang tính biểu tượng có ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử thời trang. Nữ hoàng của phong cách siêu thực, bạn của Salvador Dali và đối thủ chính của Coco Chanel, Elsa là rất nhiều thứ. Bất chấp những đóng góp đáng kể của bà trong lĩnh vực thời trang, sau Thế chiến II, thương hiệu này đã im hơi lặng tiếng trong gần một thế kỷ. Ngày nay, nhà mốt Schiaparelli đã trải qua thời kỳ phục hưng thứ hai dưới sự lãnh đạo nhiệt tình của Giám đốc Sáng tạo mới, Daniel Roseberry. Với những khoảnh khắc lịch sử mang tính biểu tượng và tương lai đầy hứa hẹn, tính thẩm mỹ vững chắc của Schiaparelli ở đây để vượt lên trên những xu hướng nhất thời.

Schiaparelli lớn lên là một quý tộc người Ý, người được bao quanh bởi những kiệt tác nghệ thuật baroque đẹp nhất của cung điện Corsini thế kỷ 18 ở Rome, bà đã hiểu sâu sắc về cái đẹp từ khi còn là một đứa trẻ. Hành trình thời trang của bà bắt đầu vào năm 1922, khi bà chuyển đến Paris. Nhận được lời chúc từ nhà thiết kế thời trang nổi tiếng lúc bấy giờ, Paul Poiret, Schiaparelli bắt đầu thăng tiến trong lĩnh vực thời trang. Bộ sưu tập đầu tiên của bà bao gồm những chiếc áo len đan bằng tay với họa tiết trompe l’œil đen và trắng, nhanh chóng trở thành món hàng hot khi phụ nữ Paris khao khát phong cách thể thao giữa tinh thần của Thế vận hội Olympic ở Pháp.

Schiaparelli bắt đầu với những chiếc áo len đơn giản và một "phòng trưng bày" nhỏ trong căn hộ của Schiaparelli và sau đó đã phát triển thành một cửa hàng sang trọng tại Place Vendôme, ngay trước dinh thự của Chanel tại khách sạn Ritz. Schiaparelli và Chanel sau đó đã trở thành đối thủ của nhau, định kỳ "tranh giành" khách hàng của nhau. Trái ngược với Chanel, với những thiết kế cổ điển có màu đen và trắng, Schiaparelli đi tiên phong về màu sắc trong tất cả sự xa hoa của mình. Schiaparelli đã "phát minh ra" màu sắc mang tính biểu tượng hay cái mà bà gọi là "màu hồng gây sốc" (shocking pink). Các nhà sử học thời trang nói rằng Chanel, cuối cùng, có thể đã bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng màu sắc của Schiaparelli, khiến những sáng tạo sau đó của bà bớt tối hơn để đáp ứng mong muốn của khách hàng.

Schiaparelli thích "gây sốc" cho đám đông cả trên sàn diễn và trong các chuyến đi chơi ngoài xã hội của bà. Bà xuất hiện tại các bữa tiệc trong trang phục lông đà điểu và áo khoác lông đười ươi (hiện đã bị cấm). Elsa vẫn "sành điệu" bất chấp những năm 1930 bảo thủ. Bỏ qua những lời dị nghị về ngoại hình, bà đi theo tầm nhìn nghệ thuật của riêng mình, cải tiến các thiết kế của mình với chủ nghĩa tình dục siêu thực. Những chiếc mũ kỳ quái, đôi găng tay được cắt tỉa cẩn thận, chiếc áo lót có tay, đó chỉ là một vài món đồ mang tính biểu tượng mà Schiaparelli đã mãi mãi ghi dấu ấn trong lịch sử thời trang.

Một số sáng tạo kỳ diệu nhất cũng là kết quả của tình bạn của Elsa với nghệ sĩ siêu thực nổi tiếng, Salvador Dali. Một số kiệt tác mang tính biểu tượng đó là chiếc váy bộ xương nổi tiếng mô phỏng hình bộ xương người ở lưng ám chỉ hình ảnh phổ biến của một người phụ nữ vai khom lưng được phổ biến bởi Greta Garbo, cũng như chiếc váy tôm hùm nổi tiếng và chiếc mũ giày . Schiaparelli cũng là nhà thiết kế đầu tiên dành một bộ sưu tập theo các chủ đề nhất định, như "Circus", "Zodiac" và "Pagan."

Mặc dù Gianni Versace là người nổi tiếng nhất với việc thuê "siêu mẫu" cho các buổi trình diễn trên sàn diễn của mình và cuối cùng biến nó trở thành chiến lược tiếp thị thúc đẩy thương hiệu của mình, Elsa Schiaparelli có lẽ là một trong những người đầu tiên bắt đầu thực hành nó. Các "siêu mẫu" đi show runway của bà là những người Nga di cư sang Pháp định cư sau khi chạy trốn cuộc cách mạng. Ví dụ, Lyud Fedoseeva là người mẫu yêu thích của cả Chanel và Schiaparelli và cũng đã trở thành đối tượng tranh giành giữa hai người phụ nữ, với một người cố gắng trả giá cao hơn người kia để có người mẫu cho buổi trình diễn.

Nhiều khách hàng nổi tiếng cũng góp phần vào thành công của thương hiệu, trở thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là "đại sứ thương hiệu". Wallis Simpson, Nữ công tước tương lai của Windsor đã mặc chiếc váy tôm hùm mang tính biểu tượng của Dali và Schiaparelli trong buổi chụp hình trước đám cưới cho Vogue. Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Mae West tỏa sáng với tạo hình Schiaparelli trong bộ phim Every Day's Holiday. Thân hình đồng hồ cát của cô đã trở thành nguyên mẫu cho thiết kế nước hoa mang tính biểu tượng "Shocking", giống với những đường cong của cô. Quảng cáo risque đã trở thành một làn sóng chấn động khác đối với đám đông truyền thống vào năm 1937. Nhiều thập kỷ sau đó, nó đã được Jean Paul Gaultier tái hiện trong bộ sưu tập nước hoa nổi tiếng của riêng mình.

Thật không may, ngọn lửa đốt cháy thành công của Schiaparelli đã tắt lịm khi Thế chiến thứ hai ập đến châu Âu và tan biến hoàn toàn trong thời hậu chiến. Khi Elsa trở lại nước Pháp được giải phóng, bà thấy rằng bối cảnh thời trang đã thay đổi. Có những gương mặt mới, như Balmain và Balenciaga, những người đã thu hút công chúng bằng những kiểu dáng mới. Có Christian Dior với bộ sưu tập "New look" mang tính biểu tượng của ông. Schiaparelli không thể giành lại vị trí của mình tại Olympus thời trang và nhà mốt Schiaparelli đã đóng cửa vào năm 1958 và chỉ được mở cửa trở lại 60 năm sau đó.

Gần một thế kỷ sau, nhà mốt Schiaparelli đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới nhờ sự hỗ trợ của Roseberry, người đã gia nhập nhà mốt vào năm 2019. Mặc dù nhà mốt đã chính thức mở cửa trở lại vào năm 2012 ngày tại chính cửa hàng thực tế của Elsa ở Place Vendôme, nhưng phải đến khi Roseberry ra nhập mới thổi một luồng sinh khí mới vào thương hiệu. Nhờ sự trở lại của phong cách camp, phong cách đặc trưng bởi sự dư thừa và cường điệu, chủ nghĩa siêu thực đặc trưng của Schiaparelli hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh văn hóa đương đại.

“Đó là niềm vinh dự lớn lao và niềm vui của tôi khi đến được nơi Mẹ Schiaparelli đã ra đi cách đây 85 năm. Schiaparelli là một bậc thầy của hiện đại; công việc của bà phản ánh sự hỗn loạn và hy vọng của thời đại hỗn loạn mà bà đang sống", Roseberry nói trong một tuyên bố khi được bổ nhiệm.

Bén duyên với thời trang từ thời thơ ấu tại Texas, con đường đến với sự tự do sáng tạo và cá nhân của ông đã đồng điệu cùng quá khứ của nhà mốt. Giống như Schiaparelli, người đã thoát khỏi sự gò bó trong cung điện La Mã của mình để kết hôn với một nhà thông thiên học trẻ tuổi và viết thơ ca ngợi ở Anh, con đường tự thể hiện cá nhân và sáng tạo của Roseberry cũng không chính thống với nền tảng truyền thống của ông. Kể từ khi ông bắt đầu vẽ bản phác thảo thiết kế váy cô dâu sau khi đến dự đám cưới năm 12 tuổi, nỗi ám ảnh về thời trang của ông ngày càng lớn mạnh và dẫn ông đến vị trí hiện tại.

Tuần lễ thời trang ra mắt, Roseberry nói rõ rằng ông không muốn "hoài cổ", mà đưa ra cách giải thích về chủ nghĩa siêu thực qua lăng kính của chính tầm nhìn của mình. Trong bộ sưu tập đầu tiên của mình, ông đã làm mưa làm gió trên sàn diễn với màu sắc, phụ kiện sặc sỡ và chủ nghĩa tình dục siêu thực mà mọi người chờ đợi. Ông đã thể hiện một cách thành thạo ánh hào quang đã ăn sâu vào DNA của thương hiệu và đặt nó vào bối cảnh của ngày nay, thay vì trong quá khứ.

"Ngày nay, chúng ta tự đặt ra những câu hỏi lớn tương tự, định hình bản sắc của chính mình: Nghệ thuật trông như thế nào? Bản sắc là gì? Chúng ta ăn mặc như thế nào cho ngày tận thế? Schiaparelli đã trả lời những câu hỏi này bằng sự hài hước và tinh tế, nhưng một trong số những di sản lớn nhất của bà có thể là cam kết của bà với trí tưởng tượng, bà hiểu rằng chúng ta cần tưởng tượng trong thời buổi phức tạp", Roseberry nói. "Tôi muốn đưa ra câu trả lời của riêng mình cho những câu hỏi này và đưa ra một giấc mơ cảm thấy phù hợp và cần thiết cho ngày hôm nay".

Trong khi Roseberry được thúc đẩy bởi mong muốn mạnh mẽ để tạo ra di sản của riêng mình, ông thường tôn vinh những kiệt tác mang tính biểu tượng của Schiaparelli. Trong bộ sưu tập Thu/Đông 2020, ông có một chiếc áo khoác quân đội với dây xích vàng mô phỏng xương sườn và một chiếc áo bomber da kiểu dáng khung xương, một sự tôn vinh tuyệt đẹp cho chiếc váy xương mang tính biểu tượng từ thời Đại Schiaparelli của thương hiệu. Bộ sưu tập tương tự cũng giới thiệu một loạt găng tay được trang trí cẩn thận nạm pha lê Swarovski. "Màu hồng gây sốc" đặc trưng cũng tiếp tục tồn tại trong áo khoác và bộ veston của mùa Xuân/Hè 2021, được trang trí bằng những chiếc cúc áo theo chủ nghĩa siêu thực.

Trong khi một số kiểu dáng giống như một câu trích dẫn trực tiếp, thì những kiểu dáng khác lại mang đến sự mới lạ, như thể nhắc nhở chúng ta về nét vẽ nghệ thuật của riêng Roseberry. Thay vì chiếc vòng cổ côn trùng từ bộ sưu tập "Pagan" năm 1938 được bán với giá 85.000 euro trên cuộc đấu giá của Sotheby, vào năm 2021, chúng ta thấy sự tiếp nối của chủ nghĩa siêu thực huyền ảo trong chiếc vòng cổ bằng vàng với những viên ngọc trai hình răng.

Tương tự, những chiếc găng tay được cắt tỉa cẩn thận biến thành những chiếc nhẫn đeo ngón tay bằng vàng, gần đây đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nếu Salvador Dali đang nhìn chúng tôi từ phía trên, ông ấy chắc chắn sẽ chấp thuận (có lẽ, với một cái nháy mắt.)

Trong khi chúng ta cảm thấy kinh ngạc với thiên tài sáng tạo của Roseberry và sự trở lại đầy thắng lợi của chủ nghĩa siêu thực trong lĩnh vực thời trang, thương hiệu cũng đã sử dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội và sự ủng hộ của những người nổi tiếng để thúc đẩy sự nổi tiếng của thương hiệu. Vào cuối ngày, bạn có thể tạo ra một kiệt tác, nhưng tất cả sẽ trở nên vô ích nếu nhà mốt tiếp tục tồn tại trong im lặng. Bất chấp dịch bệnh, năm 2020 là thành quả đối với Schiaparelli về sự khuyến khích đáng chú ý từ những người nổi tiếng. Beyoncé và Cate Blanchett xuất hiện trước công chúng trong bộ ảnh Schiaparelli hồi đầu năm. Kim Kardashian đã gây sốt Instagram vào dịp Giáng sinh, với bức ảnh cô mặc áo corset da 6 múi đúc từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân/Hè 2021. Món đồ mang thông điệp mà Roseberry gửi gắm trong bộ sưu tập mới với khái niệm về “sự nữ tính quyền lực”. Đi ngược lại những gì ông ấy coi là nữ tính "sai lầm" được thể hiện trong thời trang cao cấp cổ điển, Roseberry thể hiện tầm nhìn độc đáo của riêng mình để thách thức điều đó.

Mặc dù có thể khó mang theo sức nặng của di sản huyền thoại của Schiaparelli, nhưng Roseberry vẫn tự tin đưa thương hiệu vào một tương lai thịnh vượng. Họ nói rằng không thể phát minh ra thứ gì đó mới, khi gần như mọi thứ đã được phát minh. Tuy nhiên, hết bộ sưu tập này đến bộ sưu tập khác, chúng ta thấy Schiaparelli đưa chúng ta đến những thế giới tưởng tượng mới, đáp lại sự thèm khát nghệ thuật của chính chúng ta bằng sự lộng lẫy mãn nhãn.

