Peter Đỗ - NTK người Mỹ gốc Việt với tuổi thơ chỉ có 5 bộ quần áo tự tay vá lại

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 08:57 AM (GMT+7)

Anh đã giành được giải thưởng sinh viên tốt nghiệp LVMH và được thực tập với bất kỳ nhãn hiệu thời trang nào của tập đoàn mà anh muốn.

Có một câu chuyện phổ biến được kể lại thường xuyên về tuổi thơ của các nhà thiết kế thời trang - rằng họ lớn lên nghiền ngẫm các tạp chí và đắm mình trong hình ảnh, xé toạc tủ quần áo của mẹ, cắt và tùy chỉnh trang phục tuổi teen của họ. Nhưng, “lớn lên, tôi thậm chí còn không sở hữu một đôi giày phù hợp”, Peter Đỗ, nhà thiết kế 30 tuổi người Mỹ gốc Việt cho hay. “Tủ quần áo của tôi có từ 5 đến 10 bộ quần áo - và chúng là những đồ do tôi tự tay vá lại.” Được bà ngoại nuôi dưỡng, anh lớn lên trên mảnh đất nông trại cách thành phố Hồ Chí Minh một giờ đồng hồ, anh nhớ lại: “Bạn cần quần áo để đi học hoặc đi làm, và chỉ cần thế thôi.”

Trên thực tế, phải đến khi anh chuyển đến sống cùng bố mẹ ở vùng ngoại ô Philadelphia vào năm 14 tuổi và bắt đầu học tiếng Anh bằng cách xem Friends and Sex and the City, anh mới có được hình dung đầu tiên về một tủ quần áo rộng. Tại đây, với tư cách là người đứng đầu câu lạc bộ nghệ thuật của trường, anh quyết định đi theo bước chân của Project Runway và tổ chức một buổi biểu diễn thời trang để gây quỹ. Trong khi mặc quần áo cho các mô hình làm từ vật liệu gia dụng, “một suy nghĩ lóe lên trong não tôi, kể từ lúc đó, tôi cảm thấy mình phải may quần áo, tôi rất vui khi thấy ai đó mặc quần áo của mình, thậm chí là một chiếc váy được làm từ túi rác ”.

Đó là một câu chuyện đặc biệt về nguồn gốc của một nhà thiết kế, người đã nhanh chóng củng cố vị trí của mình, chiếm được sự yêu thích trong tuần lễ thời trang. Những đường may tinh tế và biến tấu theo truyền thống đã thu hút các biên tập viên trên toàn cầu. Trên thực tế, sự thăng tiến của anh ấy rất đáng chú ý.

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển đến New York để theo học ngành thiết kế thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang. Anh đã giành được giải thưởng sinh viên tốt nghiệp LVMH và được thực tập với bất kỳ nhãn hiệu thời trang nào của tập đoàn mà anh muốn. Đó là năm 2014 - thời kỳ mà sự sang trọng đầy biểu cảm của Phoebe Philo's Céline đang cách mạng hóa tủ quần áo của phụ nữ - vì vậy, “đó là điều không cần bàn cãi đối với tôi. Tôi đã nói: Tôi yêu Phoebe. Đó là công việc mơ ước của tôi”anh giải thích. Anh ấy đã chuyển đến Paris và bắt đầu làm việc cho cô ấy.

Những năm Peter Đỗ làm việc trong các xưởng may của Philo “giống như trại huấn luyện về thời trang của tôi,” anh phản ánh. “Đó là nơi tôi học được mọi thứ.” Khi chuyển về New York, ban ngày anh bắt đầu làm việc cho nhà thiết kế người Mỹ Derek Lam, nhưng đến tối, bên ly rượu và bữa tối dài, anh và những người đồng nghiệp trong ngành sẽ thảo luận về những thất vọng trong công việc của họ - chủ yếu là những gì họ cảm thấy đã lỗi thời: phương pháp làm việc, hoặc năng lượng phi nhân cách của các văn phòng làm việc của họ. “Chúng tôi phát ngán với việc phàn nàn đến mức chúng tôi nghĩ, thay vì ngồi tán gẫu, tại sao chúng tôi không làm điều gì đó?”

Nhưng ấn tượng nhất là tầm nhìn của họ đã xuất hiện: một ý tưởng nâng cao về sự thanh lịch hàng ngày đồng thời nói lên tính thẩm mỹ nghệ thuật được Philo phổ biến, cũng như tính thiết yếu vượt thời gian và tính thực dụng của tủ quần áo Việt Nam của Đỗ. Ngay sau khi họ tung ra tài khoản Instagram với hình ảnh tự chụp, được quản lý tốt, ngành công nghiệp đã chú ý. Và sau đó, khi Peter Đỗ và nhóm của anh ấy mang bộ sưu tập đầu tiên đến Paris để bán và cũng đã thu hút sự chú ý của người mua. Các nguyên tắc của bộ sưu tập đó được lấy cảm hứng từ Những Thương vụ Nhỏ của Irving Penn - một loạt các bức chân dung của những người buôn bán trong trang phục lao động của họ - vẫn luôn đi đầu trong tầm nhìn của anh kể từ đó.

Bộ đồng phục đó dựa trên tầm nhìn được giải phóng của Philo về sự sang trọng - nhưng trong khi những chiếc quần được cắt may khéo léo hoặc những chiếc quần tây nam cân đối hoàn hảo của Đỗ có thể phản ánh sự hiểu biết nhạy bén của cô về trang phục quyền lực cá nhân, thì chúng còn vượt ra ngoài bản thiết kế mà cô đã xây dựng.

Anh ấy cho biết thêm “tất cả chúng ta đều quá chán ngán khi liên tục thay quần áo mới. Nhóm của tôi có quần áo trong tủ mà chúng tôi đã mặc trong 10 hoặc 15 năm vì chúng tôi rất yêu thích chúng - và khi chúng tôi mang chúng ra ngoài, chúng vẫn chưa bị phân hủy. Đó là suy nghĩ của tôi mọi lúc.”

Anh nói: “Quần áo mà chúng tôi làm không bao giờ là xu hướng mà là sự thoải mái. Mọi người đều có những ý tưởng thoải mái khác nhau: một số người sẽ đi giày cao gót và một chiếc váy ngắn và cảm thấy thoải mái. Tôi thấy thoải mái khi chìm đắm trong một chiếc quần khổng lồ và một chiếc áo sơ mi quá khổ. Tôi muốn làm cho phụ nữ cảm thấy thoải mái và tự tin khi thực hiện công việc của mình, khi làm mẹ, hoặc khi diễu hành biểu tình.”

Trong thời đại mà thời trang đang xem xét lại vai trò của nó một cách triệt để, những ý định của Peter Đỗ có vẻ rất phù hợp. Nhưng đối với một nhà thiết kế trẻ đang điều hướng một ngành công nghiệp liên tục, ước mơ của anh ấy cho tương lai là gì? “Để phát triển hữu cơ và xây dựng không gian của riêng chúng tôi, nơi chúng tôi có thể tạo việc làm, sản xuất tại địa phương và làm mọi thứ trong nhà. Trả công bằng cho mọi người và có một nơi nào đó họ có thể học nghề may mặc và tự hào là một phần của ngành công nghiệp ở New York. ”

