Nữ sinh Cần Thơ 18 tuổi: Mặc áo dài trắng chiết eo đẹp như tiên giáng trần

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 12:03 PM (GMT+7)

Được biết đồng phục áo dài được chính chủ nhân đặt may theo số đo cơ thể.

Hải Yến gây mê trong khoảnh khắc tung tà áo dài ngày bế giảng.

Phạm Hải Yến cũng như bao nữ sinh khác, có lượt theo dõi lớn trên trang mạng xã hội bởi vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra, những bức hình mặc áo dài trắng của nữ sinh 18 tuổi có lượt thích cực lớn vì quá đẹp. Hải Yến hiện đang tập trung ôn thi Đại học khi vừa kết thúc 12 năm đèn sách.

Hình ảnh mới nhất của Hải Yến khi mặc áo dài trắng khoe thân hình đồng hồ cát ngày bế giảng tạo sức hút cực lớn. Với chỉ số hình thể khá chuẩn, nữ sinh quê Cần Thơ cao 1,66m cùng số đo 3 vòng ấn tượng: 85 - 59 - 92cm, Hải Yến dễ dàng chinh phục đẹp mắt trong bất kỳ phong cách nào. Nhất là với áo dài chiết eo, thân hình tuổi dậy thì của cô nàng nữ sinh càng hút mắt hơn.

Hải Yến chia sẻ: "Thực chất, tôi mặc áo dài cũng không có gì đặc biệt hay nổi trội hơn so với các bạn khác. Chẳng qua khi chụp hình, chúng ta đều có xu hướng show những bức hình đẹp nhất của mình, tôi không ngoại lệ.

Ngoài ra, áo dài đồng phục trường được may theo số đo cơ thể riêng của mình nên có lẽ nó phù hợp. Vòng eo tuy nhỏ nhưng may theo số đo nên không cần bóp nhỏ lại. Tôi không may quá chặt, ôm sát người vì muốn thoải mái. Bên cạnh đó, vòng eo nhỏ là do dáng người của tôi ít bị béo bụng. Thêm đó, tôi tập 1 số bài tập để siết eo thon hơn".

Với body chuẩn S-line, nhiều người hâm mộ khuyên Hải Yến nên đi thi Miss Áo dài. Nhưng, với cô nữ sinh, mục đích chính vẫn là tập trung vào việc học tập. Hơn ai hết, Hải Yến biết rõ cơ thể vẫn có những khiếm khuyết riêng nên đó cũng là 1 phần lý do mà cô từ chối các cuộc thi.

Thân hình chuẩn đồng hồ cát của cô nữ sinh được khoe đẹp mắt trong trang phục áo dài.

Phong cách thời trang đời thường năng động của Hải Yến.

Áo dài mặc vài năm, không ngại khoe nét gợi cảm

Áo dài trắng đẹp mong manh nhưng khi bó sát cơ thể lại tôn lên sự gợi cảm, không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trước nhận định này, Hải Yến chia sẻ quan điểm riêng của bản thân. Cô nói: "Con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp, dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Với áo dài trắng, có ôm cơ thể một chút cũng không sao. Bởi, áo dài trắng chỉ theo mình trong vài năm ngắn ngủi, nên cứ mặc với cách khiến bản thân yêu thích và tự tin nhất là được".

Cũng như nhiều nữ sinh khác, với áo dài trắng, các cô gái luôn ý thức trong việc lựa chọn nội y cho phù hợp. Hải Yến chọn đồ lót màu trắng, loại nâng vòng 1 vừa phải để vòng 1 tròn và đẹp hơn. Ngoài ra, nữ sinh quê Cần Thơ cũng không bình luận nhiều về sự cố nội y, cô cho rằng nó thuộc về sở thích cá nhân.

Với những chiếc áo dài quá mỏng, Hải Yến lựa chọn mặc kèm áo 2 dây bên trong để không mất đi vẻ đẹp thanh lịch của một nữ sinh.

Ngoài những lúc gắn bó với áo dài trắng tới trường, Hải Yến thiên hướng chọn style năng động cho phong cách đời thường. Những chiếc áo thun rộng và quần dài là công thức lên đồ thường xuyên nhất của cô.

Ngoài ra, Hải Yến thú nhận chỉ mặc gợi cảm khi đi sinh nhật bạn. Sự gợi cảm được thể hiện qua trang phục trễ vai, bó sát cơ thể hoặc hở lưng. Nhờ biệt tài "giấu kỹ" khi lên đồ gợi cảm mà cô nàng chưa bị bố mẹ phàn nàn về chuyện ăn mặc.

Cô nữ sinh sở hữu vòng eo con kiến, được khoe trong những chiếc áo croptop.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-can-tho-18-tuoi-mac-ao-dai-trang-chiet-eo-dep-nhu-tien-giang-tran-5020...Nguồn: http://danviet.vn/nu-sinh-can-tho-18-tuoi-mac-ao-dai-trang-chiet-eo-dep-nhu-tien-giang-tran-5020202571241561.htm