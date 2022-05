Những thiết kế nhẫn Opal vô cùng tinh tế và cuốn hút

Cùng chiêm ngưỡng những thiết kế nhẫn opal đang gây lưu luyến.

Nhẫn Irene Neuwirth

Nhà thiết kế Irene Neuwirth có trụ sở tại Los Angeles là một trong những người nổi tiếng được yêu thích nhất, với Tracee Ellis Ross, Gwyneth Paltrow và Sarah Paulson mặc bộ sưu tập của cô trên thảm đỏ. Viên đá opal hình bầu dục màu xanh đậm này từ bộ sưu tập quần vợt của Neuwirth được đặt trong một chiếc nhẫn vàng trắng và hoa hồng 18K với những viên kim cương được cắt hoàn toàn. Màu độc đáo này, được gọi là opal peacock, là một trong những màu hiếm nhất trong phổ màu của opal và gắn liền với sự điềm tĩnh và sáng tạo. Mặc dù nó chắc chắn là một món đồ tuyên bố thời trang, nhưng những người yêu thích trang sức cũng có thể kết hợp với những dải kim cương mỏng để có một kiểu dáng cocktail thanh lịch.

Nhẫn Mimi So con thỏ

Nhà thiết kế trang sức người Mỹ gốc Hoa Mimi So đã chế tác các tác phẩm cho Jay-Z, Ashley Graham, Uma Thurman, Priyanka Chopra, và Alicia Keys và làm việc với bộ phận trang phục của bộ phim Sex and the City. Có trụ sở tại New York, So được biết đến với đồ trang sức chất lượng cao và các thiết lập có một không hai, chẳng hạn như chú thỏ opal xanh vui tươi này trong "cánh đồng" vàng trắng và vàng 18K và kim cương trang trí. Các thiết kế của So luôn là trung tâm của sự chú ý, khiến đây trở thành một thiết kế opal độc lập hoàn hảo.

Nhẫn Opal vàng Goshwara

Nhà thiết kế Sweta Jain đã lấy cảm hứng từ thuật ngữ Ba Tư cho "sự hoàn hảo của vẻ đẹp" khi tạo ra Goshwara. Chỉ sử dụng những vật liệu tốt nhất và kỹ thuật truyền thống, nhãn hiệu nổi tiếng của cô được biết đến với chất lượng của các loại đá quý. Viên opal nhiều màu 7,39 carat đáng chú ý này được làm bằng vàng 18K và được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ. Vì bối cảnh truyền thống hơn, những chiếc nhẫn opal như thế này là một bổ sung đáng giá cho bất kỳ bộ sưu tập nào vì chúng sẽ tiếp tục thay đổi khi xu hướng thay đổi.

Nhẫn Brooke Gregson Opal và kim cương

Đối với những người đang tìm kiếm nhiều hơn những phẩm chất tâm linh của loại đá quý này, không thể tìm đâu xa hơn chiếc nhẫn opal mắt quỷ của Brooke Gregson. Đường cắt và màu sắc của viên opal xanh lam nổi bật giống như mống mắt, trong khi phần đính kim cương tuyệt đẹp bắt chước lông mi. Được làm thủ công ở Anh với vàng 18 carat, đây là chiếc nhẫn hoàn hảo để xua đuổi năng lượng xấu.

Nhẫn Opal Ornella Iannuzzi Wello

Chiếc nhẫn Wello opal tuyệt đẹp này là từ bộ sưu tập Les Corallines của Iannuzzi, biến những rặng san hô dưới nước thành đồ trang sức. Nhà thiết kế trang sức xa xỉ người Pháp nổi tiếng với những thiết kế trang trí công phu, bao gồm chiếc nhẫn này giống như một rạn san hô với hành tinh Trái đất đầy màu sắc bên trong nó. Loại đá opal đặc biệt này có nguồn gốc từ Ethiopia, và tác phẩm điêu khắc nhỏ của một khung cảnh có sẵn bằng vàng hoặc bạc màu vàng.

M.Spalten Tumbled Opal Ring

Viên đá cam 5,5 carat tuyệt đẹp trong thiết kế của Melissa Spalten đã được đặt biệt danh là "opal lửa" và được cho là sẽ mang lại lòng can đảm và sức chịu đựng cho người đeo. Giống dung nham núi lửa, chiếc nhẫn tuyệt đẹp này là một trong những màu đá opal độc đáo hơn cả trên thị trường, được dát vàng 18 carat và được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ. Được đeo trên chính nó hoặc với những chiếc nhẫn khác, opal lửa sẽ làm sáng bừng mọi ánh nhìn.

Nhẫn opal Pamela Love Sao chổi

Nếu bạn muốn tham gia xu hướng opal nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì những thiết kế tinh tế của Pamela Love là một sự lựa chọn tinh tế. Tình yêu chịu ảnh hưởng sâu sắc của chiêm tinh và thiên nhiên, đó là nơi hình thành nên chiếc nhẫn "Sao chổi". Viên đá opal hồng 2 carat sang trọng này được làm bằng vàng 18 carat với dây đeo kim cương vàng. Bạn có thể ghép nhẫn này với các mảnh khác từ bộ sưu tập sao chổi của Tình yêu hoặc nhẫn xếp chồng vàng trơn.

