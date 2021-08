Những nàng công chúa sành mốt nhất thế giới

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 11:03 AM (GMT+7)

Chúng ta cùng chiêm ngưỡng những nàng công chúa sành điệu và nổi tiếng trong giới thời trang

Công chúa Sirivannavari Nariratana, Thái lan

Công chúa Sirivannavari Nariratana của Thái Lan là con gái duy nhất của Vua Thái Lan Vajiralongkorn và hoàng phi của ông là Sujarinee Vivacharawongse. Cô là một vận động viên đua ngựa được đào tạo tại Pháp tại cuộc thi International Moniteur d'Equitation, Le Cadre Noir de Saumur, cô là thành viên của đội cưỡi ngựa Thái Lan. Cô đã từng chơi cầu lông chuyên nghiệp và đội của cô đã giành được huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2005.

Công chúa theo học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Cô có một dòng thời trang tên là Sirivannavari. Cô được mời trình diễn bộ sưu tập đầu tay của mình vào năm 2007, khi Pierre Balamain mời cô tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, tham dự các buổi trình diễn của Elie Saab, Chanel, Giambattista Valli, Christian Dior, Chloe và nhiều nhà mốt khác.

Công chúa Alessandra De Osma của Hanover

Công chúa Alessandra de Osma của Hanover trở thành hoàng gia khi kết hôn với Hoàng tử Christian của Hanover vào năm 2005.

Năm 16 tuổi, cô bắt đầu làm người mẫu và ký hợp đồng với Ford Models, cô làm người mẫu cho các hãng như Missoni và Bottega Veneta. Cô theo học luật tại Đại học Lima và có bằng thạc sĩ về thời trang và quản lý kinh doanh tại Đại học Navarra. Năm 2018, cô ra mắt thương hiệu thời trang Moi & Sass của riêng mình với Moira Laporta.

Công chúa Deena Aljuhani Abdulaziz, Saudi Arabia

Công chúa Deena Aljuhani Abdulaziz của Ả Rập Saudi trở thành hoàng gia sau khi kết hôn với Sultan bin Fahad bin Nasser bin Abdulaziz vào năm 1998. Cô đã giao cho Azzedine Alaia thiết kế chiếc váy cưới của mình.

Cô thành lập D’NA ở Trung Đông với tư cách là một nhà bán lẻ thời trang chỉ dành cho thành viên bao gồm Maison Martin Margiela, Jason Wu, Prabal Gurung, Erdem, Roksanda, Veronique Branquinho,… Cô là một khách hàng thường xuyên của Chanel.

Công chúa Sofia, Thụy Điển

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Carl của Philip của Thụy Điển và trở thành Công chúa Sofia vào năm 2015. Cô theo học ngành kế toán và phát triển kinh doanh tại Học viện Anh ngữ và Kinh doanh New York. Cô cũng là một huấn luyện viên yoga được chứng nhận.

Cô làm việc như một người mẫu và xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Thụy Điển, Khách sạn Paradise. Cô là người đồng sáng lập thương hiệu quần áo yoga, Drop of Mindfulness cùng với một huấn luyện viên yoga khác tại Yoga to the People, New York, nơi cô từng dạy.

Công chúa Marie-Chantal, Hy Lạp

Công chúa Marie-Chantal là con gái của tỷ phú bán hàng miễn thuế người Mỹ Robert W Miller và người vợ xinh đẹp gốc Ecuador Maria Clara Pesantas. Cô từng theo học tại Học viện Nghệ thuật New York và Đại học New York. Cô trở thành Công chúa sau khi kết hôn với Hoàng tử Pavlos của Hy Lạp vào năm 1995.

Cô từng tham dự một số buổi trình diễn thời trang như Jean-Paul Gaultier, Valentino và Christian Dior tại Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris. Khi mang thai đứa con thứ ba vào năm 2000, Marie-Chantal đã thành lập thương hiệu quần áo trẻ em mang tên mình, tập trung vào tình yêu của cô đối với những thiết kế cổ điển và vượt thời gian.

Công chúa Tengku Puteri Ilyana của Pahang, Malaysia

Tengku Puteri Ilyana ở Pahang, Malaysia là con gái của Quốc vương Malaysia hiện tại, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, và người vợ thứ hai, nữ diễn viên Julia Rais. Cô theo học ngành chính trị tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế thời trang người Malaysia, Datuk Rizalman Ibrahim.

