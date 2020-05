Những đôi giày "mèo con" từ nâng niu bàn chân vua chúa tới phụ nữ công sở

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 09:52 AM (GMT+7)

Cũng xem lại những khoảnh khắc lịch sử khẳng định vị thế của chiếc giày gót kitten heel.

Vua Louis XIV của Pháp từng đi giày cao gót

Sự phổ biến của kiểu giày cao gót thoải mái này ban đầu được tạo điều kiện bởi không ai khác ngoài chế độ quân chủ Pháp trong triều đại của vua Louis XIV. Ở đây, bức tranh vẽ ông trong một đôi giày cao gót màu trắng và đỏ. Vào thời điểm đó, giày cao gót là một đại diện của hoàng gia, và nhà vua đã tuyên bố rằng chỉ những thành viên trong triều đình của ông mới được phép tặng nhau giày cao gót màu.

Audrey Hepburn lăng xê thành công đôi giày thanh lịch này

Giày cao gót kitten heel là một món đồ cổ điển tạo nên dấu ấn trong tủ quần áo của Hepburn. Nữ diễn viên đi giày cao gót màu đen đơn giản và màu xanh hải quân trong bộ phim Breakfast at Tiffany's, Sabrina và How to steal a million, củng cố sự kết hợp của phong cách thanh lịch với sự quyến rũ.

Roger Vivier

Chúng ta có thể tin tưởng nhà thiết kế người Pháp Roger Vivier với việc tạo ra chiếc giày cao chót vót, một phong cách thể hiện cảm giác về sức mạnh quyến rũ. Tuy nhiên, vào thập niên 50, Vivier đã tạo ra một thiết kế gót ngắn hơn, thon hơn, người ta dự định sẽ cho các cô gái trẻ mặc để rèn luyện style cá nhân, giúp bản thân dần phát triển thành phong cách cao hơn. Do đó, "kitten heel" đã ra đời.

Trước kiểu dáng của kitten heel phát triển trên sàn diễn, các phiên bản của giày trong thập niên 50 và 60 gần giống với giày cao gót cổ điển, có điều gót chân hơi ngắn.

Phụ nữ của công sở

Khi những năm 1960 trôi qua, kitten heel không còn chỉ là một món đồ thuộc sở hữu của các cô gái trẻ tại nơi làm. Phong cách bắt đầu trở nên phổ biến vì sự thoải mái và thực tế của nó. Phụ nữ công sở tìm thấy kitten heel như một sự thay thế hàng ngày dễ dàng hơn nhiều so với giày cao gót thông thường.

Christian Dior Thu Đông 1950

Khi Christian Dior trở thành nhà thiết kế hàng đầu vào giữa thế kỷ 20, ông thường kết hợp thời trang thông minh của mình với giày dép cổ điển, như đôi giày kitten heel này. Nhà thiết kế sau đó chỉ định Vivier thiết kế giày cho mình trong một mối quan hệ đối tác hiệu quả kéo dài một thập kỷ.

Giày kitten heel và sân khấu nhạc kịch

Trên sân khấu và màn ảnh, các nữ diễn viên sân khấu nhạc kịch cần một chiếc giày vừa đẹp, vừa cho phép họ nhảy thoải mái, do đó họ thường mang giày kitten heel để biểu diễn. Trong ảnh là Natalie Wood trong một đôi giày kitten heel đỏ cổ điển cho vai diễn West Side Story năm 1961 của cô.

Công nương Diana

Giày kitten heel là một đôi giày có giá trị sử dụng cao, mang vẻ đẹp cổ điển và vượt thời gian, vì vậy tất nhiên Công nương Diana - biểu tượng của thời trang hoàng gia là một fan hâm mộ. Mũ lưỡi trai màu xanh lá cây, túi clutch và giày kitten heel phù hợp rất duyên dáng và trang nghiêm.

Yves Saint Lautent haute couture Xuân/hè 1990

Yves Saint Laurent đã cho thấy những bộ trang phục trắng hoàn hảo này, được trang trí với mũ nón tinh xảo, trang sức ngọc trai và tất nhiên giày kitten heel phù hợp.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-doi-giay-meo-con-tu-nang-niu-ban-chan-vua-chua-toi-phu-nu-cong-so-502020...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-doi-giay-meo-con-tu-nang-niu-ban-chan-vua-chua-toi-phu-nu-cong-so-502020295953288.htm