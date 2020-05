Những chiếc váy cho mùa hè, từ dạo phố đến dạ tiệc

Váy là món đồ không thể thiếu với phái đẹp và đặc biệt vào mùa hè này chọn lựa chiếc váy nào cho phù hợp là điều bạn cần biết.

Váy chữ A

Váy chữ A là một chiếc váy tuyệt vời cho dáng người hình quả lê. Váy chữ A thường dài đến đầu gối và tạo thành hình tam giác khi đặt phẳng. Nó là một lựa chọn dễ dàng để may và tạo nên sự độc đáo cho hầu hết các loại vải.

Váy chữ A xòe ra nhẹ nhàng từ thắt lưng và không bám vào hông khiến nó trở thành một chiếc váy phẳng phiu. Do hình dạng loe của chúng, váy chữ A không cần khe hở ở bên cạnh hoặc phía sau để dễ dàng đi lại. Váy chữ A thường được thiết kế vừa vặn ở thắt lưng và do đó cần phải định hình dưới dạng phi tiêu hoặc sử dụng dây thắt lưng. Dây thắt lưng có thể cao, thấp hoặc thậm chí co giãn.

Váy bất đối xứng

Thiết kế của chiếc váy này dựa trên các đường bất đối xứng được tạo ra bởi đường cắt của vải và các cấp độ khác nhau của hông. Một chiếc váy bất đối xứng thường được cắt trên đường chéo trên cơ thể với một bên thấp hơn so với bên kia. Điều này khác với một chiếc váy cao-thấp, nơi sự bất đối xứng ở phía trước và phía sau.

Váy box pleat

Váy box pleat là một biến thể của các loại váy pleat. Váy box pleat được may bằng cách cho phép hai nếp gấp của nếp gấp gặp nhau và tạo thành phần hộp của nếp gấp. Các mẫu nếp gấp tương tự được tiếp tục quanh váy. Váy box pleat thông thường được làm bằng vải dày hơn để tạo khối lượng và hình dạng cho váy.

Váy bubble

Váy bubble phồng ra ở gấu váy vì vải của gấu váy được tập hợp thành một dải thay vì viền lên. Dải này được giữ dưới váy nên phần trên của váy như là bong bóng đang nổi quanh vòng eo.

Những loại váy này chiếm rất nhiều vải vì về cơ bản bạn có 2 váy - một váy thẳng bên dưới và sau đó là phần bong bóng ở bên ngoài. Đây là một thiết kế thời trang có xu hướng đến và đi chứ không phải là một món đồ chính trong tủ quần áo. Váy bubble có xu hướng được cắt trên đầu gối vì nếu dài hơn sẽ thêm nhiều khối lượng cho váy.

Váy Circular

Váy Circular, đôi khi được gọi là váy trượt băng, được cắt theo hình tròn. Vải được gắn vào một dây thắt lưng nằm chính xác trên thắt lưng của người mặc. Váy tạo thành một vòng tròn khi nó được đặt phẳng.

Váy tròn sử dụng một lượng vải vừa phải. Bạn có thể thiết kế chúng dưới nhiều độ dài khác nhau tùy sở thích. Váy tròn là cho một chiếc váy tuyệt vời để mặc cho các hoạt động ngoài trời và thường được sử dụng để làm trang phục chơi tennis.

Váy Cowl

Váy cowl thêm phần đầy đặn cho khu vực ngay dưới dây thắt lưng. Sự đầy đặn được tạo ra bằng cách cắt các đường cong từ ba điểm được đánh dấu trên mẫu váy của bạn. Đánh dấu các điểm được chỉ định và đường cong, sau đó cắt và thay đổi cho phù hợp.

Các đường cong khi mở ra thêm sự đầy đủ cho các mẫu và tạo ra các nếp gấp rủ ở hai bên của váy. Váy Cowl phù hợp với các loại vải mềm mại.

