Những chiếc túi bất ngờ gây tiếng vang giữa tình hình dịch bệnh

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 14:29 PM (GMT+7)

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc túi đột phá và gây tiếng vang trong mùa hè nóng bỏng này.

Một số ít các túi xách mới được tung ra thị trường đúng vào mùa hè này trong tình trang dịch bệnh vẫn hoành hành. Mặc dù chúng ta thường thấy những chiếc túi mùa hè thịnh hành từ thế giới thực trong các cửa hàng, nhưng năm nay, những chiếc túi hot nhất mùa hè được tung ra trực tiếp từ internet, trên Instagram.

Dưới đây, những chiếc túi mùa hè 2020 nóng nhất:

Túi da Bottega Veneta

Thời đại của Dior đã qua và nhường chỗ cho thời đại của những chiếc túi Bottega. Những sáng tạo của Daniel Lee cho nhà mốt đã được áp dụng ngay lập tức như là xu hướng hàng đầu trong giới sang trọng, với túi Cassette mùa trước và đến những chiếc túi da mùa này.

Túi slit Ibiza Raffia của Loewe x Paula

Danh sách túi mùa hè của bạn có lẽ sẽ không được hoàn hảo nếu không kể đến những chiếc túi tote rơm. Phiên bản cực kỳ cao cấp từ nhà mốt Tây Ban Nha Loewe này mang đến cho bạn cảm giác như trên các bãi biển mà không cần phải đi du lịch.

Túi đeo vai By Far Billy

By Far đã là một trụ cột trong dòng túi viral và giày trong vài năm nay với nhiều lý do khác nhau. Thiết kế tối giản của nó mang phong cách hoài cổ được người nổi tiếng yêu thích, và mùa này, Camila Mendes là một trong nhiều người nổi tiếng khác đã được phát hiện đeo chiếc túi Billy bằng da của thương hiệu.

Túi Audette Nuit

Với tâm hồn Pháp và cơ thể Mexico, dòng túi Audette, đã nhanh chóng trở thành mục yêu thích trên mạng xã hội nhờ màu da đáng yêu trên Instagram của chúng. Các thương hiệu quốc tế sau đó đã khiến nó đặc biệt sẵn sàng ra mắt tại các thành phố trên khắp thế giới.

Túi da Jacquemus Le Petit Bambino

Simon Porte Jacquemus đã cho chúng ta thêm một chiếc túi siêu nhỏ để bị ám ảnh. Không, đó không phải là chiếc túi đeo chéo dã ngoại trên sàn diễn thời trang, mà là chiếc túi mà chúng ta thấy Gigi Hadid đeo tại triển lãm mùa thu Jacquemus vào tháng 1.

Túi đeo vai nhỏ Telfar

Gần như không thể mua nổi chiếc túi này, chiếc túi đình đám với giá cả phải chăng này của nhà thiết kế Telfar Clemens có trụ sở tại Brooklyn không chỉ xứng đáng với người nổi tiếng, mà còn là dấu ấn về một xu hướng mới thực sự. Clemens là một nhà thiết kế da đen có thương hiệu đã được đề cử cho giải thưởng CFDA và được trưng bày trong các bảo tàng. Những chiếc túi Telfar rất khó mua, nhưng nếu bạn dành sự chú ý, đôi khi bạn có thể mua một chiếc.

