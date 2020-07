Thiếu nữ diện "đồ bay" xuống phố nhìn xa tựa nữ thần nhìn gần tá hỏa vì lỗi nhạy cảm

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 11:30 AM (GMT+7)

Cô gái này đã phạm phải lỗi thời trang kinh điển khi chọn mặc jumpsuit xuống phố.

Cô gái xinh đẹp xuống phố trong bộ jumpsuit ôm sát tôn dáng.

Bên cạnh kiểu hot pants kết hợp với áo croptop, áo phông phối cùng chân váy tennis thì những bộ jumpsuit cũng là trang phục được nhiều cô gái lựa chọn khi xuống phố. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc có chia sẻ hình ảnh về cô gái xinh đẹp, sải bước trên đường trong bộ jumpsuit ôm sát với thiết kế cổ chữ V khoét sâu và phần sau hở lưng. Mix & match với trang phục, cô chọn đeo đôi sandal cao gót và mang túi xách tone sur tone với giày.

Ở một số góc chụp khác, cô gái bị tố cáo lỗi phục trang kinh điển không nên mắc.

Cô gái nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình khả ái và cách diện đồ đơn giản nhưng tôn dáng. Tuy nhiên, đó chỉ là khi người ta thoáng nhìn, ở một số góc chụp khác, cô gái Trung Quốc bị tố cáo lỗi mặc vô duyên khi để hằn vùng nhạy cảm vì trang phục bó sát. Đây là lỗi phục trang không nên phạm phải bởi nó khiến phải đẹp trở nên thiếu tinh tế. Chỉ cần bất cẩn, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý không phải nhờ ăn mặc thời thượng mà do lỗi kém duyên.

Cô gái để hằn vùng nhạy cảm kém duyên khi mặc trang phục jumpsuit.

Jumpsuit - "đồ bay" của phi công

Jumpsuit là kiểu trang phục liền thân thịnh hành vào khoảng thập niên 80. Chúng còn được gọi là "đồ bay" bởi thường được các phi công và người nhảy dù chọn mặc. Sau đó, chúng bước vào đời sống thường nhật, dành cho nhiều đối tượng với một diện mạo đậm chất thời trang.

Vào những năm 1930, nhà thiết kế Elsa Schiaparelli đã tiến hành công cuộc thay đổi, tạo nên những bộ đồ liền thân đầy thanh lịch cho phái đẹp. Bà đã tạo nên các thiết kế dễ dàng mặc, dễ dàng cởi và hoàn chỉnh nó với phụ kiện tiêu biểu như khăn turban,...

Jumpsuit ban đầu là trang phục dành cho phi công, người nhảy dù.

Đến thập niên 60, jumpsuit không chỉ xuất hiện trên sàn diễn mà còn là trang phục phổ biến trên các sản nhảy disco. Tiếp đó, các nghệ sĩ nhạc pop như Madona, Britney Spears, Spice Girls,... đã khuấy động làng mốt khi lăng xê mốt jumpsuit trong các MV hay khi trình diễn.

Tất nhiên, cũng có khoảng thời gian jumpsuit bị xếp trong xó tủ bởi nhiều người cho rằng mặc nó khá bất tiện, gây phiền phức. Nhưng hiện tại, chúng ta chứng kiến sự trở lại của kiểu đồ đã cũ này không chỉ trên sàn catwalk mà ở thảm đỏ và cả phố phường. Tất nhiên, kiểu dáng của chúng cũng được làm mới, đầy táo bạo và không kém phần thời thượng.

Người mẫu mặc jumpsuit quần ống loe của Yves Saint Laurent vào năm 1968.

Khắc phục lỗi kém duyên khi mặc jumpsuit

Khi diện jumpsuit, không ít chị em rơi vào tình huống kém duyên khi để lộ vùng nhạy cảm. Để khắc phục lỗi này, bạn nên cân nhắc đến độ vừa vặn của trang phục, phần đáy quần không nên quá ngắn khiến trang phục bị co lên, hằn vùng không nên lộ.

Ngoài ra, bạn có thể chú ý đến việc chọn chất liệu. Với những cô nàng ưa sự thoải mái, năng động thường chọn mình kiểu quần ống rộng, chất liệu denim hoặc kaki. Đây cũng là thiết kế giúp bạn hạn chế được việc hằn vùng nhạy cảm.

Bạn có thể khắc phục lỗi này dựa vào việc chọn chất liệu và kiểu dáng jumpsuit.

Còn với những ai ưa sự gợi cảm gì jumpsuit may bằng loại vải co giãn ôm sát lấy vóc dáng sẽ là lựa chọn hàng đầu. Tất nhiên, bạn cũng sẽ phải đối mặt với việc dễ rơi vào tình huống xấu hổ hơn vì trang phục dính chặt lấy cơ thể. Bạn có thể sử dụng c - string để giúp mình an toàn vì thiết kế tối ưu, nhỏ gọn nhưng vừa đủ.

Bên cạnh đó, kiểu dáng trang phục có thêm thắt lưng hay các dải nơ buộc cũng sẽ phần nào giúp bạn diện đồ tinh tế hơn. Về màu sắc, những bộ đồ có màu tối tạo cảm giác đánh lừa thị giác, nếu chẳng may phái đẹp có rơi vào tình huống kém duyên cũng bớt phần phô phang.

Trang phục tối màu là lựa chọn an toàn giúp phái đẹp không phạm phải lỗi thiếu tinh tế.

